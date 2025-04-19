18 фотографий из разных уголков мира, которые могут пробудить жажду приключений

Мир огромен, и за каждым его поворотом скрывается что-то удивительное. Если взглянуть внимательнее, окажется, что привычные для нас вещи в других странах выглядят совсем иначе. Пользователи сети собрали фотографии из разных уголков планеты, доказывающие: где бы вы ни оказались, жизнь всегда найдёт способ вас удивить.
«В моем городе в Дании на светофорах красуются маленькие викинги»
Смотрю многого добился, если у тебя есть свой город в Дании.
«Голландский пасхальный обед» «Мой школьный обед в Корее. Кстати, он совершенно бесплатный!» «Бывшее банковское хранилище используется в качестве отдела ужасов в книжном магазине в Лос-Анджелесе» «В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»
В нашей сверхдержаве нельзя таких делать, сверхдержавники начнут их переворачивать и прочее.
«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае» «Снежный ветреный день в Новой Англии» «В японском отеле на бутылке с водой напечатано лицо владелицы» «Метро между Шидамом и Роттердамом. Я просто онемел от шока, когда увидел эту птицу» «В одном из туалетов Эстонии стеклянный пол, а под ним такой вид. Это высеченная скала.» «Японские крышки для люков прекрасны» Я думаю, что можно объехать всю Японию и попытаться найти все крышки люков, как эти. Что-то вроде поиска сокровищ. © Commercial-Owl11 / Reddit «Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе» «В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами» Это не художественная инсталляция. Провода на одной из улиц Хошимина, Вьетнам. «Обед в государственной средней школе в Люксембурге. Да, с филе-миньон»
тонна майонеза, фри и бекон 🙄 горка моркови не вывезет, полезным обед никак не назвать...
«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио» «На парковке продуктового магазина на Крите есть сохранившийся археологический памятник»
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