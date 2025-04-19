18 фотографий из разных уголков мира, которые могут пробудить жажду приключений

Народное творчество
1 час назад

Мир огромен, и за каждым его поворотом скрывается что-то удивительное. Если взглянуть внимательнее, окажется, что привычные для нас вещи в других странах выглядят совсем иначе. Пользователи сети собрали фотографии из разных уголков планеты, доказывающие: где бы вы ни оказались, жизнь всегда найдёт способ вас удивить.

«В моем городе в Дании на светофорах красуются маленькие викинги»

  • Я каждый день слышу что-то новое и интересное о Дании, и мне все больше хочется увидеть ее своими глазами. © Drumguy777 / Reddit

«Голландский пасхальный обед»

«Мой школьный обед в Корее. Кстати, он совершенно бесплатный!»

  • Отличный способ заставить детей хотеть ходить в школу. © Zaptagious / Reddit

«Бывшее банковское хранилище используется в качестве отдела ужасов в книжном магазине в Лос-Анджелесе»

«В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»

«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае»

«Снежный ветреный день в Новой Англии»

«В японском отеле на бутылке с водой напечатано лицо владелицы»

«Метро между Шидамом и Роттердамом. Я просто онемел от шока, когда увидел эту птицу»

«В одном из туалетов Эстонии стеклянный пол, а под ним такой вид. Это высеченная скала.»

«Гольфкары во Флориде»

«Японские крышки для люков прекрасны»

  • Я думаю, что можно объехать всю Японию и попытаться найти все крышки люков, как эти. Что-то вроде поиска сокровищ. © Commercial-Owl11 / Reddit

«Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе»

«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»

Это не художественная инсталляция. Провода на одной из улиц Хошимина, Вьетнам.

«Обед в государственной средней школе в Люксембурге. Да, с филе-миньон»

  • После такого я бы не на уроки пошел, а валялся где-нибудь на полу в библиотеке. © psychedelic***funk / Reddit

«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио»

«На парковке продуктового магазина на Крите есть сохранившийся археологический памятник»

Фото на превью BramCeulemans / Reddit

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