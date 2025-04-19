18 фотографий из разных уголков мира, которые могут пробудить жажду приключений

Мир огромен, и за каждым его поворотом скрывается что-то удивительное. Если взглянуть внимательнее, окажется, что привычные для нас вещи в других странах выглядят совсем иначе. Пользователи сети собрали фотографии из разных уголков планеты, доказывающие: где бы вы ни оказались, жизнь всегда найдёт способ вас удивить.