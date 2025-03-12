20+ фото из магазинов разных стран, которые покажут, как мир покупает продукты

Супермаркеты — это не просто места для покупок, а настоящие порталы в культуру и быт разных стран. За привычными полками с продуктами скрываются удивительные детали, которые могут удивить даже бывалого путешественника. От непривычных товаров и креативных выкладок до иновационных подходов к обслуживанию. Пользователи сети поделились необычными фотографиями из магазинов разных уголков мира.

Комфортная будка для собаки рядом с супермаркетом в Копенгагене.

В них есть вентиляция, кондиционер для комфортной температуры. Между "постояльцами" включается ультрафиолетовое излучение, благодаря чему микробы и вирусы погибают и не передаются другим питомцам. © matilda_jaane / Reddit

Если ваш супруг вдруг потеряется во время шопинга в этом супермаркете, вы знаете, где его искать

«Замороженная курица, картошка, замороженные овощи, замороженные ужины, закуски, потерянные супруги».

"В нашем местном супермаркете детям предлагаются бесплатные фрукты, которыми можно перекусить во время покупок"

В супермаркете в Токио можно купить пакетик с закусками из пауков

Не все съедобное нужно есть. © CalliopePenelope / Reddit

Детектор спелости авокадо в супермаркете

Пришел в магазин без сумки? В австралийском магазине можно одолжить одну. Главное, не забыть вернуть

В Мюнхене продается зелень, которая выращивается прямо в супермаркете.

В британском супермаркете есть бирка, которую можно надеть на тележку с шатающимися колесами.

Пожалуйста, сделайте это повсеместной практикой. © Elustra / Reddit

«Кто хочет желе с помидорками? Увидела сегодня в одном супермаркете в Токио такую вот дичь. Сама никогда не рискнула бы такое попробовать»

Иероглифы "Счастье" и пожелания богатства на кожуре яблока, созданные при помощи наклеек в процессе созревания.

В Гонконге продают лапшу со вкусом Pringles и Pringles со вкусом лапши

"Нашел это в азиатском продуктовом магазине. Напоминает мне работы Х.Р. Гигера"

Помню, когда в детстве увидела их в магазине, была одновременно и озадачена, и напугана. © DocDefilade / Reddit

Эти штуки выглядят так, словно их создал искусственный интеллект. © Jerryxm / Reddit

«KitKat выпускает уникальные вкусы для японского рынка, например, „пшеничное печенье“»

«Сегодня я нашла в супермаркете в Калифорнии картофельные чипсы со вкусом цветов вишни»

"Таблица, показывающая, насколько сладким или кислым является яблоко определенного сорта, а также его пригодность для выпечки и приготовления соусов."

А где-то и вовсе можно припарковать тележку, чтобы спокойно сделать выбор в кондитерском отделе

"У этого продуктового магазина очень странное время работы"

Это сетевой магазин в Стокгольме. Они все объяснили: "Мы открыты каждый день с 06:19 до 23:19, потому что мы хотим сделать так, чтобы вам было максимально легко совершать покупки, когда бы вы ни захотели . Часы работы совпадают с часами работы метро и автобусов в этом районе, поэтому вы сможете купить все необходимое для завтрака и вечернего перекуса." © Billy_Ektorp / Reddit



"Этот продуктовый ряд заполнен так аккуратно"

Это выглядит великолепно, но с точки зрения мерчандайзинга - полный провал. © ifhookscould***l / Reddit

"Японские десерты для домашних животных"

"Обычные десерты, правда есть одно но: они продаются в отделе товаров для домашних животных. Для них и предназначены."

"Зубная паста со вкусом острой курицы в Корее."

Картофельное пюре в Швеции можно купить в формате "колбасы".

"Корейское мороженое с кукурузой в Саппоро, Япония"

Сладкий бургер там же

«Луковый чай в Корее. Боюсь даже представить что за вкус там в итоге»

Бонус: несколько историй о том, что удивило туристов во время шопинга за границей.