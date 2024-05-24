20+ странных вещей из разных стран, от которых и в осадок выпасть можно
Казалось бы, во времена интернета мы все повидали и поразить нас не способно ничто. Ан нет, видишь обувь в аквариуме и мясной кофе и понимаешь, что есть еще неизведанные туристические тропинки, на которых встречаются по-настоящему удивительные штуковины.
«Магазин в Токио погрузил обувь в аквариум, чтобы подчеркнуть ее водонепроницаемые свойства»
«В корейских магазинах есть стойка, где можно оставить свой стаканчик с кофе, пока рассматриваешь товары»
Идея супер! Особенно, если кто-то уже отпил из своего стаканчика. Наверное, корейцы народ не брезгливый.
В Китае подают очень странный кофе: есть с мясом, с жареной уткой, с соленьями и в зеленом перце
Для Китая - это не странно. Они едят и пьют такое, что даже вообразить невозможно.
«Живу в Китае. К нам приехала кочевая фабрика по пошиву одеял. Шьют прямо при тебе — из той ткани и с тем наполнителем, который закажешь»
Молодцы китайцы. Работящий народ. Надо же как-то выживать, вот и придумывают разные способы. "Если гора не идёт к Магомету..." то мы идём к вам.
В Германии детей «вышвыривают» из детского сада
- У ребенка в садике были прикольные проводы, по-немецки Rausschmiss, дословно «вышибание» или «вышвыривание». Поперек входной двери снаружи положили толстые маты, ребенку надели школьный ранец, две воспитательницы взяли его за руки и за ноги, раскачали и выкинули из садика на маты. Стоимость — 0, счастья — полные штаны, помнит до сих пор! © Fatidico / Pikabu
«Мой отель в Корее проектировали очень „одаренные“ дизайнеры. В ванной температуру и напор воды нужно регулировать одним рычагом. И это ох как непросто»
Обычный шаровой кран. Все шаровые краны именно так работают, просто чаще они приделаны прямо к смесителю. Человек вышел из двадцатилетнего анабиоза?
«В Кембриджском университете по газонам разрешено ходить только тем сотрудникам и учащимся, у которых есть степень магистра и выше»
Интересно, а кто проверяет их степень, прежде, чем разрешить топтать газоны. То есть, если ты магистр и выше, топай по газонам, топчи траву.
В Парагвае едят «сухой суп»: в него добавляют кукурузную муку или муку маниоки, поэтому жидкости там нет. Вот как он выглядит
«Аудитории университета в Генуе — это нечто!»
В такой аудитории нужно учиться только на отлично. Чтобы не позорить "величественные стены"
«На Сейшелах любят Рождество, и отсутствие снега — не повод отказаться от праздника и елки»
Присутствие или отсутствие снега, вообще, не повод для праздника. Веселиться можно по любому поводу.
«В Белфасте есть зона, свободная от инфлюэнсеров»
«В этом кафе в Германии коврик при входе сделан из лего»
Странность-дальше некуда! Коврик из лего?! Я "выпала в осадок"! И, как автор статьи разыскала в такой большой стране, как Германия, такую необычную странность?
«В Париже тоже есть статуя Свободы, только маленькая»
«Что это за белые штуки и почему они есть в каждом многоквартирном доме этого района Англии?»
Нидерланды полны старых домов с нефальшивыми ледебками или крюками для подъема грузов. Их и сейчас используют для подъема мебели, например. Лестницы в домах узкие, по них мебель не протянешь, так что "вносят" через окна.
Думаю, здесь что-то подобное.
- Это фальшивые двери с промышленной лебедкой для подъема грузов на фальшивую промышленную фабрику. © writerfan2013 / Reddit
- Да, по сути, это просто пародия для людей, которые обожают промышленные здания. Мне всегда казалось странным, насколько некоторым людям нравится идея жить в бывшем сарае или, что еще хуже, работном доме! © A_Song_of_Two_Humans / Reddit
Туалетные кабинки в Норвегии
«Для чего нужны эти замки? Живу в Хельсинки уже 9 лет и постоянно на них натыкаюсь»
- Это для всяких экстренных служб вроде пожарных. © SignificantEcho1466 / Reddit
А еще в Японии продаются вот такие аксессуары для ушей. Это даже не беспроводные наушники, просто украшение
В Германии есть специальные парковочные места для женщин
Эти места расположены недалеко от выхода, хорошо освещены и попадают в кадр камер видеонаблюдения — все для того, чтобы женщины чувствовали себя безопаснее.
В финских автобусах можно сказать водителю «спасибо»
После смены водитель отчитывается о количестве собранных "лайков"?
Еще в Финляндии можно наткнуться на библиотеку прямо на заправке
Китайцы, кажется, не заморачиваются с приватностью. Это вот туалет посреди сада без намека на кабинку
У них , в квартирах-коморках есть
унитаз на кухне. Тоже без заморочек.
В Норвегии множество старых зданий балансируют на грудах камней, а не на столбах, вкопанных в землю
«В этом общественном туалете в Норвегии есть один унитаз для родителей и один поменьше для ребенка»
Детские унитазы есть не только в Норвегии. И то, что он поставлен в большой кабинке, рассчитанной на инвалидную коляску, это гораздо лучше, чем как у нас в кукольном театре сделали для детей отдельные крохотные кабиночки, где нет места взрослому. Если ребёнку три-четыре года, а на таких как раз кукольный театр в основном рассчитан, он сам себя нормально одеть-раздеть не может, и мамы всё равно после спектакля торчат попами из этих кабинок с раскрытыми дверками. Как архитектор, я негодую.
«Коллега называет меня „цацой“, потому что я всегда отказываюсь на его предложение сделать мне чай. Только его „чай“ выглядит вот так»
Не умеешь склонять слово «цаца» — не используй его. «Цацей»,а не «цацой». Безударная гласная же.
Дело происходит в Англии — прим. ADME
«Видел эти огромные лимоны в одном итальянском городке»
«Как они умудрились пролезть через окно? Еще и открыть эту часть не могу»
Они не пролезли через окно, а вылупились в квартире и не смогли попасть на улицу.
Такие окна делают в Финляндии — прим. ADME
В некоторых китайских ресторанах еду навынос отдают в глиняных горшочках
Что горшочек, что еда, выглядят отвратно! Тем более, что это не горшочек, а миска заляпанная.
«Купил шорты и оказалось, что мой европейский 2XL — это китайский 7XL»
«В каком-то вьетнамском отеле»
А вот и еще несколько статей про особенности разных стран: