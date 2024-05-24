20+ странных вещей из разных стран, от которых и в осадок выпасть можно

Казалось бы, во времена интернета мы все повидали и поразить нас не способно ничто. Ан нет, видишь обувь в аквариуме и мясной кофе и понимаешь, что есть еще неизведанные туристические тропинки, на которых встречаются по-настоящему удивительные штуковины.

«Магазин в Токио погрузил обувь в аквариум, чтобы подчеркнуть ее водонепроницаемые свойства»

«В корейских магазинах есть стойка, где можно оставить свой стаканчик с кофе, пока рассматриваешь товары»

В Китае подают очень странный кофе: есть с мясом, с жареной уткой, с соленьями и в зеленом перце

«Живу в Китае. К нам приехала кочевая фабрика по пошиву одеял. Шьют прямо при тебе — из той ткани и с тем наполнителем, который закажешь»

В Германии детей «вышвыривают» из детского сада

У ребенка в садике были прикольные проводы, по-немецки Rausschmiss, дословно «вышибание» или «вышвыривание». Поперек входной двери снаружи положили толстые маты, ребенку надели школьный ранец, две воспитательницы взяли его за руки и за ноги, раскачали и выкинули из садика на маты. Стоимость — 0, счастья — полные штаны, помнит до сих пор! © Fatidico / Pikabu

«Мой отель в Корее проектировали очень „одаренные“ дизайнеры. В ванной температуру и напор воды нужно регулировать одним рычагом. И это ох как непросто»

«В Кембриджском университете по газонам разрешено ходить только тем сотрудникам и учащимся, у которых есть степень магистра и выше»

В Парагвае едят «сухой суп»: в него добавляют кукурузную муку или муку маниоки, поэтому жидкости там нет. Вот как он выглядит

«Аудитории университета в Генуе — это нечто!»

«На Сейшелах любят Рождество, и отсутствие снега — не повод отказаться от праздника и елки»

«В Белфасте есть зона, свободная от инфлюэнсеров»

«В этом кафе в Германии коврик при входе сделан из лего»

«В Париже тоже есть статуя Свободы, только маленькая»

«Что это за белые штуки и почему они есть в каждом многоквартирном доме этого района Англии?»

© Unknown author / Reddit графиня Деревко-Тряпочкина 2 дня назад Нидерланды полны старых домов с нефальшивыми ледебками или крюками для подъема грузов. Их и сейчас используют для подъема мебели, например. Лестницы в домах узкие, по них мебель не протянешь, так что "вносят" через окна.

Думаю, здесь что-то подобное. - - Ответить

Это фальшивые двери с промышленной лебедкой для подъема грузов на фальшивую промышленную фабрику. © writerfan2013 / Reddit

Да, по сути, это просто пародия для людей, которые обожают промышленные здания. Мне всегда казалось странным, насколько некоторым людям нравится идея жить в бывшем сарае или, что еще хуже, работном доме! © A_Song_of_Two_Humans / Reddit

Туалетные кабинки в Норвегии

«Для чего нужны эти замки? Живу в Хельсинки уже 9 лет и постоянно на них натыкаюсь»

Это для всяких экстренных служб вроде пожарных. © SignificantEcho1466 / Reddit

А еще в Японии продаются вот такие аксессуары для ушей. Это даже не беспроводные наушники, просто украшение

В Германии есть специальные парковочные места для женщин

Эти места расположены недалеко от выхода, хорошо освещены и попадают в кадр камер видеонаблюдения — все для того, чтобы женщины чувствовали себя безопаснее.

В финских автобусах можно сказать водителю «спасибо»

Еще в Финляндии можно наткнуться на библиотеку прямо на заправке

Китайцы, кажется, не заморачиваются с приватностью. Это вот туалет посреди сада без намека на кабинку

В Норвегии множество старых зданий балансируют на грудах камней, а не на столбах, вкопанных в землю

«В этом общественном туалете в Норвегии есть один унитаз для родителей и один поменьше для ребенка»

© markusxc90 / Reddit Таисия К 2 дня назад Детские унитазы есть не только в Норвегии. И то, что он поставлен в большой кабинке, рассчитанной на инвалидную коляску, это гораздо лучше, чем как у нас в кукольном театре сделали для детей отдельные крохотные кабиночки, где нет места взрослому. Если ребёнку три-четыре года, а на таких как раз кукольный театр в основном рассчитан, он сам себя нормально одеть-раздеть не может, и мамы всё равно после спектакля торчат попами из этих кабинок с раскрытыми дверками. Как архитектор, я негодую. - - Ответить

«Коллега называет меня „цацой“, потому что я всегда отказываюсь на его предложение сделать мне чай. Только его „чай“ выглядит вот так»

Дело происходит в Англии — прим. ADME

«Видел эти огромные лимоны в одном итальянском городке»



«Как они умудрились пролезть через окно? Еще и открыть эту часть не могу»

Такие окна делают в Финляндии — прим. ADME

В некоторых китайских ресторанах еду навынос отдают в глиняных горшочках

«Купил шорты и оказалось, что мой европейский 2XL — это китайский 7XL»