20+ странных вещей из разных стран, от которых и в осадок выпасть можно

Народное творчество
3 часа назад

Казалось бы, во времена интернета мы все повидали и поразить нас не способно ничто. Ан нет, видишь обувь в аквариуме и мясной кофе и понимаешь, что есть еще неизведанные туристические тропинки, на которых встречаются по-настоящему удивительные штуковины.

«Магазин в Токио погрузил обувь в аквариум, чтобы подчеркнуть ее водонепроницаемые свойства»

«В корейских магазинах есть стойка, где можно оставить свой стаканчик с кофе, пока рассматриваешь товары»

Светлана БМВ
2 дня назад

Идея супер! Особенно, если кто-то уже отпил из своего стаканчика. Наверное, корейцы народ не брезгливый.

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В Китае подают очень странный кофе: есть с мясом, с жареной уткой, с соленьями и в зеленом перце

«Живу в Китае. К нам приехала кочевая фабрика по пошиву одеял. Шьют прямо при тебе — из той ткани и с тем наполнителем, который закажешь»

Светлана БМВ
2 дня назад

Молодцы китайцы. Работящий народ. Надо же как-то выживать, вот и придумывают разные способы. "Если гора не идёт к Магомету..." то мы идём к вам.

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В Германии детей «вышвыривают» из детского сада

  • У ребенка в садике были прикольные проводы, по-немецки Rausschmiss, дословно «вышибание» или «вышвыривание». Поперек входной двери снаружи положили толстые маты, ребенку надели школьный ранец, две воспитательницы взяли его за руки и за ноги, раскачали и выкинули из садика на маты. Стоимость — 0, счастья — полные штаны, помнит до сих пор! © Fatidico / Pikabu

«Мой отель в Корее проектировали очень „одаренные“ дизайнеры. В ванной температуру и напор воды нужно регулировать одним рычагом. И это ох как непросто»

Таисия К
2 дня назад

Обычный шаровой кран. Все шаровые краны именно так работают, просто чаще они приделаны прямо к смесителю. Человек вышел из двадцатилетнего анабиоза?

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«В Кембриджском университете по газонам разрешено ходить только тем сотрудникам и учащимся, у которых есть степень магистра и выше»

Светлана БМВ
2 дня назад

Интересно, а кто проверяет их степень, прежде, чем разрешить топтать газоны. То есть, если ты магистр и выше, топай по газонам, топчи траву.

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В Парагвае едят «сухой суп»: в него добавляют кукурузную муку или муку маниоки, поэтому жидкости там нет. Вот как он выглядит

«Аудитории университета в Генуе — это нечто!»

Светлана БМВ
2 дня назад

В такой аудитории нужно учиться только на отлично. Чтобы не позорить "величественные стены"

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«На Сейшелах любят Рождество, и отсутствие снега — не повод отказаться от праздника и елки»

Светлана БМВ
2 дня назад

Присутствие или отсутствие снега, вообще, не повод для праздника. Веселиться можно по любому поводу.

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«В Белфасте есть зона, свободная от инфлюэнсеров»

«В этом кафе в Германии коврик при входе сделан из лего»

Светлана БМВ
2 дня назад

Странность-дальше некуда! Коврик из лего?! Я "выпала в осадок"! И, как автор статьи разыскала в такой большой стране, как Германия, такую необычную странность?

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«В Париже тоже есть статуя Свободы, только маленькая»

«Что это за белые штуки и почему они есть в каждом многоквартирном доме этого района Англии?»

графиня Деревко-Тряпочкина
2 дня назад

Нидерланды полны старых домов с нефальшивыми ледебками или крюками для подъема грузов. Их и сейчас используют для подъема мебели, например. Лестницы в домах узкие, по них мебель не протянешь, так что "вносят" через окна.
Думаю, здесь что-то подобное.

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  • Это фальшивые двери с промышленной лебедкой для подъема грузов на фальшивую промышленную фабрику. © writerfan2013 / Reddit
  • Да, по сути, это просто пародия для людей, которые обожают промышленные здания. Мне всегда казалось странным, насколько некоторым людям нравится идея жить в бывшем сарае или, что еще хуже, работном доме! © A_Song_of_Two_Humans / Reddit

Туалетные кабинки в Норвегии

«Для чего нужны эти замки? Живу в Хельсинки уже 9 лет и постоянно на них натыкаюсь»

А еще в Японии продаются вот такие аксессуары для ушей. Это даже не беспроводные наушники, просто украшение

В Германии есть специальные парковочные места для женщин

Эти места расположены недалеко от выхода, хорошо освещены и попадают в кадр камер видеонаблюдения — все для того, чтобы женщины чувствовали себя безопаснее.

В финских автобусах можно сказать водителю «спасибо»

Еще в Финляндии можно наткнуться на библиотеку прямо на заправке

Китайцы, кажется, не заморачиваются с приватностью. Это вот туалет посреди сада без намека на кабинку

В Норвегии множество старых зданий балансируют на грудах камней, а не на столбах, вкопанных в землю

«В этом общественном туалете в Норвегии есть один унитаз для родителей и один поменьше для ребенка»

Таисия К
2 дня назад

Детские унитазы есть не только в Норвегии. И то, что он поставлен в большой кабинке, рассчитанной на инвалидную коляску, это гораздо лучше, чем как у нас в кукольном театре сделали для детей отдельные крохотные кабиночки, где нет места взрослому. Если ребёнку три-четыре года, а на таких как раз кукольный театр в основном рассчитан, он сам себя нормально одеть-раздеть не может, и мамы всё равно после спектакля торчат попами из этих кабинок с раскрытыми дверками. Как архитектор, я негодую.

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«Коллега называет меня „цацой“, потому что я всегда отказываюсь на его предложение сделать мне чай. Только его „чай“ выглядит вот так»

Таисия К
2 дня назад

Не умеешь склонять слово «цаца» — не используй его. «Цацей»,а не «цацой». Безударная гласная же.

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Дело происходит в Англии — прим. ADME

«Видел эти огромные лимоны в одном итальянском городке»


«Как они умудрились пролезть через окно? Еще и открыть эту часть не могу»

Такие окна делают в Финляндии — прим. ADME

В некоторых китайских ресторанах еду навынос отдают в глиняных горшочках

Светлана БМВ
2 дня назад

Что горшочек, что еда, выглядят отвратно! Тем более, что это не горшочек, а миска заляпанная.

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«Купил шорты и оказалось, что мой европейский 2XL — это китайский 7XL»

«В каком-то вьетнамском отеле»

А вот и еще несколько статей про особенности разных стран:

Фото на превью Unknown author / Reddit

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