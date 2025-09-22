20+ душевных историй, после которых веришь в добро еще больше

Добро
2 часа назад

Иногда кажется, что в мире не осталось места для настоящей доброты. Но стоит услышать одну простую историю — о случайной помощи, искренней поддержке или маленьком, но важном поступке — и сердце словно вспоминает, что мир все же полон света. В этой статье мы собрали истории, которые доказывают: добро живет рядом, и оно всегда сильнее любых трудностей. Читая их, невольно начинаешь верить в людей чуть больше, чем вчера.

  • Я однажды шел ночью в центре города. Хоба — под ногой мягкое что-то. Поднял, гляжу — лопатник, налика нет, но есть карты солидные и права. По ФИО нашел человека в соцсетях, обалдел от того, что дата рождения у нас одинаковая, написал ему. Через полчаса приезжает мужик такой большой, на «мерсе». Поблагодарил, номер спросил, и тут же открыл приложение банка и перевел мне 55 555. Я обалдел тогда просто! © Di.Shiper / Pikabu
  • Летом отдыхали на озерах. Муж утром сходил на рыбалку и принес оттуда живого карася. Что с ним делать — непонятно. Ради одной рыбы сковородку пачкать лень, котов рядом нет, чтобы угостить. Посадили его в таз с водой, сверху из листьев тенек сделали. К обеду таз мне понадобился. Решили выпустить карася обратно. А как? В общем, поставили этот таз в «гелендваген», довезли до озера, стали аккуратно карася в воду из таза выпускать. А он не хочет! В тазу, видать, теплее было. Кое-как уговорили карася вернуться в озеро. Наверное, это единственный в мире карась, которого с рыбалки назад в «гелике» привезли. © DoRaMiller / Pikabu
Маруся
1 час назад

"это единственный в мире карась, которого с рыбалки назад в «гелике» привезли" - это очень мило и смешно!)))

Ответить
  • Переехали в новый дом, отдала дочку в школу, познакомилась со всеми родителями. Вдруг в один из дней получаю сразу 3 звонка и видео от местных мам, мол, твою дочь из школы уводит какой-то мужик, ты его знаешь? Я глянула видео и обомлела: с дочкой идет мой муж, ее отец, который почти полгода был на лечении и вообще еще должен был быть в больнице. Оказалось, он выписался на день раньше и пошел в школу забирать дочку самостоятельно. Сюрприз удался! Люди всполошились, а одна мама даже шла поодаль за ними следом, пока не получила мой ответ. Тогда я поняла, что мы выбрали хороший район для того, чтобы растить детей. © Подслушано / VK
  • Работала в бутике в Милане. Лето. Жара. Туристы. Один сел у двери бутика вместе с собакой, пес еле дышит. Я им вынесла воду и сказала, мол, зайдите, пусть пес охладится. А мужик мне: «У меня денег нет». Так я и не просила! Просто я сама — собачник со стажем. Разговорились, и вдруг оказалось, что мужчина — друг владельца нашего бренда. Вечером он пришел к нам покупать смокинг в Ла Скалу. Меня ждал, думал, мы за процент работаем. Так мило! Он позвонил боссу, похвалили меня. Много лет прошло. До сих пор помню. © lacrimacristi / YouTube
  • 30 лет назад я осталась без мужа, на руках двое маленьких детей. Денег катастрофически не хватало, хотя я даже в выходные подрабатывала на барахолке. Вот как-то утром открываю кошелек, а там пусто от слова совсем. Денег нет даже на еду. И вдруг пальцы нащупали, что на днище сумки что-то лежит. Сумку я вертела и так, и сяк, но как попасть за подкладку не понимала. А потом полезла в кармашек сумки и обнаружила там маленькую дырочку (откуда она взялась — мне до сих пор непонятно). Короче, пальцем я залезла в эту дырочку и нашла под подкладкой приличную сумму бумажных денег, свернутых пополам. Понимаете?! Никак эти деньги не могли пролезть в эту маленькую дырочку в кармане! Никак. До сих пор у меня нет объяснения этому чуду. © Ольга / Dzen
  • Один мой родственник работал на заводе инженером. Однажды он заехал утром на заправку и возле колонки нашел папку, в которой была довольно солидная сумма денег и документы. На тот момент жил он довольно скромно и мог бы спокойно присвоить эти деньги (видеокамер тогда еще не было) — никто бы его не нашел. Но он, как честный человек, решил вернуть все владельцу. К тому же, в папке нашлась визитка с телефоном.
    Через некоторое время приехал человек в костюме. Поздоровался скромненько. Вскользь спросил, как зовут моего родственника и кем работает. Скромно поблагодарил и, сказав, что у такого честного человека все будет хорошо в жизни, отбыл восвояси. На этом вроде и окончена история. Но через некоторое время мой родственник получает высокую должность и загранкомандировку от завода в теплую, богатую страну... Естественно, с очень хорошим повышением зарплаты. А в командировке он встречает хозяина той папки, который оказался немаленьким человеком в верхах завода и в знак благодарности за возвращенное имущество и документы он просто, без громких слов, продвинул моего родственника вверх по службе, да и по жизни. © HondaShadow / Pikabu
  • Ко мне в офис зашел мужчина с собачкой. Хотел купить крепления для сетки. Пока я оформляла заказ, он рассказывал, что эту собачку он взял из приюта. Ее никто не хотел забирать, так как она уже не молодая. Тут я говорю: «Вот вам крепления. Бесплатно. Вы замечательный человек: вы сделали добро, и оно должно вернуться». Эти крепления стоят копейки. То есть я не сделала ничего такого. На следующий день он вернулся и принес мороженое мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят. Я покраснела тогда как рак. Аж заплакала потом. © juli.moonli
  • Темно, зима. Вышла с пакетом продуктов из магазина, а пакет порвался, все рассыпалось. Что делать? От магазина отошла уже, продукты в снегу, собираю в руки, все валится. Хоть плачь! Парень вроде бросился мне помогать, а потом — куда-то убежал. Ну вот! А потом смотрю, возвращается из магазина с пакетами. Вроде и несущественный случай, а помню его. Спасибо тебе, парень! © Галина С. / Dzen
  • Моя свекровь — потрясающая. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
  • В 19 я была на мели. Работала я тогда на заправке, и наш менеджер здорово выручал меня. Отдавал мне продукты, чей срок годности скоро выйдет. Также он выдавал мне дополнительные форменные рубашки, чтобы мне не приходилось тратиться на одежду. До сих пор благодарна ему. © SallyHeap / Reddit
  • Ехала в маршрутке домой. На выезде из города она заглохла, а уже темнело. Ну, что делать? Мы с одной девушкой в отчаянии стали ловить попутки. А дело в том, что это была пробка и водители прекрасно видели нашу ситуацию. Но долго никто не останавливался. Я уже прикидывала, как буду ночевать на трассе в лесу. Но нам повезло! Подобрал нас мужчина, который ехал с дочкой повидать родню. Рассказал, что жил в деревне и с ребятами часто ходил пешком до школы, их тоже подвозили. Он так возвращает добро. По пути мы еще и дедка какого-то подкинули до деревни. В общем, побольше бы таких правильных людей. Спасибо!
  • Дело было в далеком 1984. Я беременная на большом сроке первым сыном (с мужем поженились студентами). Он только окончил институт, а я на третьем курсе. Взяли в долг у соседки немного денег. Купили хлеб, молоко, кое-какие овощи. Осталась мелочь. Вечером прогуливаемся перед сном. Проходили мимо кинотеатра, решили пойти в кино. На билеты не хватало совсем чуть-чуть, но об этом узнали только когда протянули деньги в кассу. Кассирша громко крикнула, что денег не хватает. А мне так хотелось в кино, что я разрыдалась и не могу успокоиться. И тут кассирша говорит: «Идите в кино, я доложу и пусть это будет ваша самая большая печаль на свете!» До сих пор вспоминаю эту женщину с благодарностью. © Мила Цветкова / Dzen
  • Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется жрать, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Да пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
  • Льет дождь. Спешу из магазина к машине. В руках две сумки с продуктами, младенец и зонт. Пытаюсь открыть багажник с этой конструкцией на руках. Вдруг ко мне на всех парах подбегает бородатый и длинноволосый мужчина. Сам он был без зонтика. Он открывает багажник, держит зонт над младенцем и мной, пока я загружаю продукты. Потом он вернул зонт и сказал: «Когда дочка вырастет, скажи ей, что тебе помог старый хиппи!» И убежал в закат. © sauron-lorenson / Reddit
  • Было это больше 10 лет назад. Вбежала в вагон за 2 минуты до отправки поезда. Никакой еды с собой не было, и кошелек пустой. Ну, все ужинают, я сижу, уткнувшись в книжку. И тут один парень говорит: «Девушка, хотите чаю?» Я, мол, не откажусь. А к чаю и печенье. Взяла парочку, хотя голодная — жуть. А там и бутербродик в ход пошел, и курочка. Если бы он сразу курицу предложил — было бы неловко. В общем, он меня накормил и разговорами от печальных мыслей отвлек. Вова, если ты читаешь это — спасибо тебе!
  • Шла утром и увидела старушку, которая тащила за собой сумку на колесиках, а в другой руке у нее поводок был. Пустой. Живо представила, как вот так же брожу по городу, с воображаемой собакой на поводке. Стою, сдерживаю слезы, и тут вижу, как что-то мечется по скверу. Бабушка так и не поняла, почему я держу ее собачку на руках. © hey___jul
  • В час пик ехала на работу, автобус переполненный. Едва встала одной ногой на подножку, автобус трогается, подтягиваю вторую ногу и чувствую, что сабо осталось на тротуаре, нога босая. Не успела дверь закрыться, а я расплакаться, чувствую, как моя обувка очутилась на ноге! Кто-то не поленился, догнал автобус и надел мой далеко не хрустальный башмачок мне на ногу! © Людмила Пьяных / Dzen
  • Я, когда в декрете была, каждые выходные ходила на рынок и покупала творог у одной и той же фермерши. Творог вкусный и женщина хорошая. Как-то ребенок сильно заболел и денег на лечение ушла уйма. Не до творога было. Когда пришли на рынок, то продавец даже удивилась, почему нас не было. Когда узнала, что ребенок болел, то подарила ему баночку каймака (запеченные сливки). И вообще, она нам всегда с довеском давала. Мы приходили ближе к закрытию рынка — она нам то все остатки выложит и доплаты не возьмет, то вместо килограмма положит полтора со словами: «Что-то ребенок у тебя схуднул, возьми побольше!» Рынок тот давно закрыт, много лет прошло, но эту женщину всегда с теплом вспоминаю. © Бешеная Белка / Dzen
  • Мне было лет 10. Как-то мы с мамой ходили по рынку, покупали, продукты, овощи, фрукты. И вот подошли мы к палатке с книгами. Мне захотелось, чтобы мне купили что-нибудь почитать. Но денег осталось мало. Я ухожу с мамой расстроенный, и тут подбегает к нам продавщица и говорит мне: «Мальчик, вот тебе книжечка бесплатно». Не помню уже, что за книга, но момент был классный. © Денис С / Dzen
  • Муж потерял телефон. Звонили, звонили — ответила девочка. Сказала, нашла телефон в парке. Когда я приехала, она была с мамой. В глаза бросились их потрепанные кроссовки. Хотела дать денег, но они отказались. Тогда я не придумала ничего умнее, чем убежать, оставив деньги. © Мамдаринка / VK
  • Я потеряла работу и плакала у себя дома, а стены у нас тонкие. Слышу — стук в дверь. Это оказалась моя соседка, которая намного старше меня. Я открыла дверь, а она, не говоря ни слова, просто обняла меня. И я продолжила плакать. Я до сих пор очень ценю ее поступок. Мне действительно были нужны эти объятия. © stressandscreaming / Reddit
  • Возвращалась ночью из поездки. Я оставила в такси сумку с документами, деньгами и телефоном. Стою на темной привокзальной площади, реву. Вдруг подходит парень, спрашивает, что случилось, сажает меня к себе в машину и мы помчались догонять пропажу. Парень тот был на стоянке и запомнил номер машины. Догнали! Александр, вдруг вы читаете это, я вас вспоминаю очень часто, благодарю! © Татьяна С. / Dzen

