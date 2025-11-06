14 соседей, которых впору на необитаемый остров отселять

Порой у соседей за стенкой или забором происходят такие душещипательные истории, что впору брать попкорн, раскладное кресло и идти смотреть. Вот только нередко оказывается так, что вы играете в этом шоу одну из главных ролей.

  • Соседка по площадке делает ремонт в ванной. Предлагает: «Купи унитаз. Он у меня хороший, чистый». Я отказываюсь. Через два дня опять: «Купи унитаз, мне деньги нужны». Еще позже сижу я в гостях, а она звонит и выдает: «Давай дверь открывай, я на балкон к тебе унитаз уберу. Потом, как деньги будут, отдашь». Теперь, когда она стучит в дверь, я не открываю. © gonulenko
  • Мы с мужем три года назад купили двушку в хорошем доме, недалеко от родителей. Сначала думали, что и с соседями нам повезло, ведь никто не скандалит, не шумит. Как же мы ошибались! Пришла ко мне соседка со своим мужем и говорит, что хочет нашу квартиру купить. Мы наотрез отказались, ведь это наш дом, в котором мы сделали ремонт, о каком мечтали. Недавно снова приходили с предложением, но уже обещали доплату. Я объяснила, что дело тут не в деньгах. Но они сказали, что нам далеко и не придется переселяться, они уже присмотрели нам квартиру в соседнем доме. © Настя / ispovedi
  • Подошел сосед снизу и предложил: «Вы мне даете пароль от интернета, а я половину счета оплачиваю». Согласилась. В итоге платил через многократные напоминания, а летом вообще забил. Встречаю его, спрашиваю, пользуется ли он интернетом. «Ой, — говорит, — а я детей на лето решил от телефонов отучить, так что мы не пользовались». Вечером проверила через приложение и офигела — аж с трех устройств сидят! Псханула и поменяла пароль — сосед молчит. © bermet.jakypbek
  • Однажды соседка спросила, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что мне нравится ее муж и я жду, когда они разведутся. Вопросы о замужестве больше не поднимаются. © nurlykulova_
  • Соседи завели собаку. Я работаю из дома и постоянно разговариваю через наушники с сотрудниками. Многие мне говорят, что у меня на фоне воет собака. Это у соседей их хаски воет так, что никакое шумоподавление не справляется. Соседи только плечами пожимают: их днем дома нет, а вечером пес молчит. © Подслушано / Ideer
  • Сосед решил продать свою квартиру. Так как его квартира черновая, а моя уже обустроена и квадратура у нас одинаковая, он всех желающих ведет в нашу квартиру, мол, смотрите, вот так можно обустроить. Мне не жалко, пусть смотрят, но сегодня у меня гости были. Пришла женщина с дочерью, попросились зайти. Я говорю: «Извините, давайте в другой раз!» На что эта женщина со словами: «Да мы просто посмотрим и все!» — зашла в квартиру, даже не сняв обувь. © mika_kameliblog
  • Строю дом. Рядом уже живут люди. Однажды вечером решил приехать и посмотреть, как идет стройка. Смотрю, а в моем гараже стоят какие-то машины. Я позвонил бригадиру, но он сказал, что ничего не знает. Ну, я вызвал эвакуатор. Позже сосед наехал на меня, что из-за этого инцидента он опоздал на работу, а его дети пропустили школу. Теперь еще просит деньги за эвакуатор. Другие соседи сказали, что я поступил неправильно и надо было оставить записку. © SensitiveHat8490 / Reddit
  • У нас сосед снизу вызывал участкового за то, что мы утром перед учебой сушили волосы феном и уронили на кухне чайную ложку. В 8 утра. К нам пришли, осмотрели квартиру и пошли ему штраф выписывать за ложный вызов. © an.palna_
  • Живу холостяцкой жизнью. Постоянно ищу какую-то технику или приспособления для упрощения этой самой жизни. Лет 5 назад купил хлебопечку, которая сама замешивает и печет. Моей радости не было предела. Хлеб готовил каждую неделю. Но спустя время появился один очень большой минус — начал прибавлять в весе. В итоге подарил хлебопечку соседу. Так сосед набрал еще больше, чем я. Несмотря на свою жадность, он ее передарил другому соседу. Мне кажется, что если печка не сломалась, то эта эстафета продолжается до сих пор. © Подслушано / Ideer
  • Ко мне на пришла соседка сверху в 9:30 утра и начала с порога орать, чтобы я сказала сыну не бегать. А мой сын в школу уже ушел, о чем я ей и сказала. На что она ответила, что он бегал в 5 утра. Но в 5 утра мы спали все! К тому же, она живет над нами. © createur_annet
  • Звонок в дверь. Открываю, а там соседка Марина с шарлоткой. «Я испекла много, угощайтесь!» Я благодарю, думаю, как это мило. Через час: «А можно противень обратно?» Я отдаю. «А где пирог?» Повисает тишина, и Марина краснеет: «Я же сказала, чтобы вы угощались. В смысле попробовали кусочек, а не весь пирог съели». Я стою как истукан. Честное слово, думал, что она дарит целиком. © chernyaevi
  • Недавно дом напротив продали. Новые хозяева сказали, что планирует устроить новоселье, поэтому хотели бы использовать мою парковку для своих гостей. Я отказал. Последовал вопрос: «А где же нам тогда разместить еще 10-12 машин?» Предложил поискать парковку где-нибудь еще. С тех пор ходят недовольные. И нет, меня на новоселье не пригласили. © Unknown author / Reddit
  • Работаю врачом. В начале карьеры было много желающих сделать из меня невестку. Без конца спрашивали номер для своих сыновей или братьев. А сегодня один пациент говорит, что его мама передумала. Оказалось, моя соседка сказала, что я очень строгая, кричу на всех и вообще держу народ в страхе. Говорю: «Ну и правильно, бойтесь меня!» © aru.zhakypbekova
  • Появились новые соседи по тамбуру. Начали ремонт. Как-то раз собралась в магазин, открываю дверь, а она... не открывается! Словно упирается во что-то. В глазок смотрю, а он закрыт. Начинаю колотить через стену и кричать. И только спустя час выбежал сосед, что-то отодвинул и как выдал: «Так тут живет кто-то? Я не знал даже. Никого не видел, как заселился». А потом добил фразой: «Надо предупреждать!» Сердцем чую, что будет весело с новыми соседями.

