16 историй о таксистах и пассажирах, которые за одну короткую поездку успели пережить целое приключение

Все эти маленькие дорожные приключения показывают, что такси — это не просто транспорт, а место, где пересекаются самые разные судьбы и характеры. Часто именно такие случайные, неловкие или трогательные моменты запоминаются нам гораздо ярче, чем важные события.

А у вас бывали поездки, которые по сюжету могли бы затмить любое кино?