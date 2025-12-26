Позвонить диспетчеру и пожаловаться, что таксист «левачит» и посторонних людей в салоне возит.
16 историй о таксистах и пассажирах, которые за одну короткую поездку успели пережить целое приключение
Обычный маршрут от дома до работы на такси может подарить встречу с удивительными людьми или стать поводом для смеха. Иногда водитель может забыть про пассажира на заднем сиденье, а другой может взять с собой в рейс свою ревнивую девушку, которая следит за попутчиками через зеркало. В общем, человеческий фактор остается самой интересной частью любой сферы услуг, в том числе и в такси.
- Села в такси. Водитель дал понять, что он немой. Едем. А ему постоянно кто-то звонит, но он не отвечает. И тут ему друг отправляет голосовое. Водитель, ничего не подозревая, включает его, а там на все авто раздается: «Ну что, уже попробовал вариант немого на работе? Я час уже вожу, никто не беспокоит!» Водитель сразу вцепился в руль и боится повернуть голову, а я просто в голос ржу в этот момент! В итоге он рассказал, что ему надоело постоянно поддерживать диалоги, а люди разные бывают, то конфликты, то обиды, вот друг и предложил гениальное решение!
- Заказала такси. Приехал водитель со своей девушкой. Я спросила, точно ли это мое такси. А парень такой: «Точно. Вы сообщение-то читали?» Я торопилась, поэтому мне было не до сообщений. Села. Так эта девушка всю дорогу только и делала, что глазела на меня через зеркало. Причем специально для этой цели его настроила. Это что вообще было? © arjaness
- Ехал на работу на такси. На улице снегопад, поэтому цена выше. Таксист говорит, мол, цена нормальная, такая и должна быть, не пойму почему люди жалуются. Привез. Я пришел на работу. Вижу, заходит таксист. Смотрит прайс на наши услуги и как давай говорить, что все дорого. Я вышел из соседнего помещения, еле сдерживая смех, отвечаю, что я тоже хочу зарабатывать так же, как и вы. Мне вот интересно, почему таксисты считают, что им надо зарабатывать, а остальным — нет? © MaislavBoiko / Pikabu
- В Риме поймали с друзьями такси до отеля. Водителем оказалась женщина лет 40. Вскоре мы поняли, что она не знает, куда ехать. Остановились. Она помахала таксисту из соседнего переулка. Потом высунулась из окна, быстро обсудила с этим водителем местонахождение отеля. После чего закрыла окно и с сияющим лицом сказала нам: «Это был мой папа!» © ******** / Reddit
- Заказали такси с перевозкой животного. Садится парень, а рядом с ним хаски. Едем. В какой-то момент пес начал выть. Парень говорит: «Началось. Остановите здесь». Припарковался. Он вышел из машины. Через пару минут зашел уже с тремя пломбирами в вафельных стаканчиках. Для меня, себя и для пса. Так и ехали дальше, хомяча мороженку втроем. © Рыжий борт / Dzen
- Повезли с мужем на передержку собаку. Туда везли на зоотакси, так как обычное нас никуда бы не повезло с таким 40-килограммовым пони. Форма одежды у меня: старые дутые штаны местами в заплатках, куртка из такой же серии. Муж одет более-менее, но тоже совсем не парадно. Оставили собачку, нужно было обратно ехать. Я вызываю такси и по невнимательности нажала тариф «Бизнес». Приехал «Мерседес», водитель был в костюме и тут мы выходим такие красивые еще и с запашком приюта. Он всю дорогу на нас косился, но так как оплата была картой, то не особо суетился. © Анна Хатамова / VK
- Вызвала такси от работы до дома. Села на заднее сиденье. Едем молча. Я с суток, спать очень хочу. Тут слышу, ему по рации говорят адрес новой заявки. Ну, думаю, точно моя свекровь куда-то собралась, адрес был ее. Едем. А я смотрю, улицу-то мою уже проехали и такая: «Куда едем?» А он так испугался! Оказалось, забыл про меня. Смеялись мы долго. © Ирина Максак / Dzen
- Как-то таксовал. Подъехал к автобусной остановке. Подошел парень и предложил деньги за то, что он просто посидит у меня в машине и погреется, пока ждет автобус. В итоге он просидел минут 40, после чего сказал: «Что-то надоело мне ждать. Можете меня отвезти сами?» В итоге в тот день я возвращался домой жутко уставший, но с хорошим настроением. © HaefenZebra / Reddit
- Редко вызываю такси, как-то не везет мне с ними всегда. Однажды за мной приехал таксист, сначала просто поглядывал и пытался разговорить, а я так устала, да и поздно уже было. У меня волосы были собраны крабом. Неудобно было так сидеть, поэтому я распустила волосы, чтобы опереться на подголовник. Что тут началось! Он всю дорогу осыпал меня комплиментами! Приехали, а он еще пару минут пытался напроситься в гости. Мой несостоявшийся кавалер настолько расстроился, что я не пригласила его на утренний кофе, что поставил мне единицу в приложении. Как я узнала? А там всегда была пятерка, а после этой поездки оценка опустилась до 4 с чем-то. © Асия Бушлай / ADME
- Ехали с Локи из ветеринарки на такси. Отметила, что я с животным. Кот всю дорогу беззвучно сидел в переноске. Приехали. Таксист такой: «Почему не указали, что будете с животным?» Сказала, что написала. Он посмотрел на меня и загадочно выдал: «Ну, я проверю». © sowickedkathy
- Ехала сегодня в такси. Водитель был очень вежливый и приветливый. Даже вышел из машины и галантно открыл мне дверь. Едем, по дороге рассказывал о том, как съездил на рыбалку. Спросил, какую музыку мне поставить, а на светофоре вдруг замолчал и странно посмотрел мне прямо в глаза через зеркало заднего вида. Загорелся зеленый, он тронулся с места и выдал: «Интуитивно чувствую, что вчера вы ездили с другим водителем. Скажите, чем он лучше меня?» © Не все поймут / VK
- Вызвал такси, приехал чувак на Tesla. Рассказал, что он инвестиционный банкир и вместо того, чтобы тратить 1–2 часа во время пробок просто так, он предпочитает подрабатывать в такси, чтобы и с людьми поболтать, и подзаработать немного. Вот как бывает. © Roland Wartenberg / Quora
- Несколько дней назад вызвали такси. Нас было трое взрослых и большая сумка с продуктами. В примечании указали пустой багажник. Приезжает таксист с детским креслом на заднем сиденье. Между нами завязывается такой диалог:
— Откройте багажник, пожалуйста.
— Он занят. У меня там баллон.
— Но мы же указали в примечании пустой багажник.
— Вот на крыше пустой багажник.
— Положите сумку туда.
— Нет. Он 40 тысяч стоит.
— Зачем тогда заказ взяли?
— А я подумал, вы сумку на колени поставите. © Мария / Dzen
- Пару месяцев назад у меня очень сильно прихватило внизу живота. По ощущениям понял, что что-то с почками, поэтому вызвал скорую. Мучился минут 40, скорую так и не дождался. Поэтому позвонил, отменил вызов и заказал себе такси. Водитель приехал минут через пять. Я кое-как забрался в салон, объяснил причину и он дал по газам. На полпути боль полностью отпустила (такое со мной уже бывало). Я сообщил об этом таксисту, сказал, что можно не гнать. Он сбавил скорость, повернулся ко мне и спросил: «Так у тебя все нормально? Давай, может, тогда в фастфуд заедем?» Купил поесть, поел, а потом отвез меня в больницу. © Палата № 6 / VK
- Опаздывали с сестрой на свадьбу ее дочери, вызвали такси. Через минуту приходит смс: «Такси будет через 10 минут». Прошло уже 20 — обещанной машины все нет. Позвонил в диспетчерскую, сказали, что авто уже ожидает. После долгих мытарств удалось добиться, чтобы переключили на водителя. Минуты две длились гудки, потом таксист недовольным голосом сообщил, что он вообще-то обедает. Потом предложил приехать за двойную цену против той, что назначил агрегатор. Естественно, мы отменили заказ. © Михаил Подъяпольский / ADME
- Поймала такси. Назвала адрес, водитель удивился. Увидел торт, и давай расспрашивать, что за повод. Сказала, что еду к парню, у нас годовщина. Он спросил номер подъезда и квартиры. После моего ответа фыркнул, покосился и мрачно выдал: «Ты сейчас, случайно, не про моего сына рассказываешь?» Сказала имя парня, оказалось, что да, действительно, про него. Начала говорить, как сильно его люблю. Он взглянул в зеркало, кивнул, но все равно молчал до самого дома. Кстати, с этим парнем мы до сих пор вместе, а с его отцом чуть ли не лучшие друзья! © Карамель / VK
Все эти маленькие дорожные приключения показывают, что такси — это не просто транспорт, а место, где пересекаются самые разные судьбы и характеры. Часто именно такие случайные, неловкие или трогательные моменты запоминаются нам гораздо ярче, чем важные события.
А у вас бывали поездки, которые по сюжету могли бы затмить любое кино?