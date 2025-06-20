История Хищного Заица!) Зай, вернись к нам грешным. Да, скучновато, но родное уже болото. А добрых и замечательных людей все меньше
20 историй из такси, которые уж точно запомнились навсегда
Порой поездка в такси — не просто перемещение, а настоящее приключение, которое приносит новые знакомства и истории. И сегодня мы собрали для вас запоминающиеся случаи, когда поездка в такси обернулась каверзным сюжетом!
- Недавно вызвала такси. Приходит сообщение, что приедет водитель Игорь, но низкий рейтинг — 3,9. Немного напряглась, но поездку не отменила. Приехал. Он вышел из машины, взял у меня вещи, аккуратно положил в багажник. Поехали. Начали болтать. Интересный собеседник оказался. Я спросила, мол, почему такой рейтинг. Была в шоке! Сказал, что недавно сделал замечание одной даме — попросил не есть жутко сыпучее пирожное, крошки от которого летели по всей машине. Она поставила ему 1 балл. А ее подруга работает оператором в этом такси, поэтому портит ему жизнь: не дает нормальные заказы, отменяет по надуманным причинам. Я ему посоветовала обратиться в службу поддержки, ведь у него видеорегистратор все записывает, есть доказательства, что он был прав. В итоге довез до дома и уехал. А позавчера он позвонил и сказал: «Сделал все так, как вы сказали, и рейтинг мне восстановили. А подругу той дамочки уволили. © Хищный ЗаИц / ADME
- Мой дедушка был таксистом. Однажды парень выскочил, не заплатив, и побежал в поле. Посередине рос один небольшой куст, в который он прыгнул, думая, что убежит. В конце концов мой дедушка отпустил его, потому что от души над ним посмеялся. © Unknown author / Reddit.
- Я девушка, некоторое время работала таксистом. Дело было летом. Везла я бабулю лет 60-70. Довезла, все хорошо. Спустя время мне по рации диспетчер сообщает: «Ты бабушку везла?» Говорю, что я. И тут слышу: «Она у тебя свою челюсть забыла!» Меня после еще месяц подкалывали. © Подслушано / Ideer
- Впервые в жизни побывала на первом звонке не как школьница, а как зритель. Мне уже 21. Младший брат прошлой осенью пошел первый раз в первый класс. Подъехали мы к школе на такси, уже выходим из машины, как вдруг брат вспоминает: «Блин, мы цветы забыли купить!» Шок, паника. Но нас вдруг зовет водитель. Он открывает двери, поворачивается с непроницаемым лицом и выдает: «Не переживайте, у меня букетик один есть, возьмите». Мама поблагодарила его, деньги начала давать, а водитель засмеялся и сказал: «Думал, теще подарю, но вы меня вовремя остановили!». © Не все поймут / VK
- Со слов свидетелей и самого таксиста. Стоит таксист напротив рынка, ждет клиентов, как и несколько десяток других. Вдруг с рынка выходит женщина с двумя полными пакетами. Подходит сразу к багажнику нашего героя, сигнализирует, чтобы тот открыл багажник, кладет пакеты и уходит обратно на рынок. Проходит 15 минут, женщины нет. Потом еще столько же — ее все нет. Открывает таксист багажник, а там два огромных пакета с мусором. © Unknown author / Pikabu
- Вызвала себе такси, пришло СМС с маркой машины, а я в них совсем не разбираюсь. Вышла на улицу, а перед подъездом как раз стояла машина такого же цвета, как было указано в сообщении. Недолго думая, села на заднее сиденье. Смотрю, а там уже сидит пассажир, а за рулем женщина-водитель разговаривает по телефону. Я возмутилась, мол, не собираюсь ехать с попутчиком. Женщина на меня не обращала внимания из-за разговора, а я начала еще сильнее возмущаться! Но тут вижу, что подъезжает такая же машина. И тут до меня доходит, что я залезла в машину к чужим людям и там возмущаюсь, почему же они меня не везут. © Подслушано / Ideer
- Ехали с дочкой на такси. Таксист такой колоритный — весь в татухах, в ушах тоннели, черный балахон до колен, на спине что-то типа скелета. Сел — и сразу атмосфера, будто мы вовсе не на дачу едем. По пути болтаем, и тут он вдруг, типа с приколом, спрашивает у дочки: «Девочка, а ты меня не боишься?» Ну, видимо, хотел пошутить или какую-то байку рассказать. А она, не моргнув, смотрит на него и говорит «Нет. Все люди красивы по-своему. Даже ты. Просто у всех бывают плохие дни». © Не все поймут / VK
- Ехала на такси домой вечером. Таксист внезапно начал рассказывать о своей дочери. Говорит, что она сейчас учится за границей, а он хоть и очень ею гордится, но грустит сильно, что они больше не рядом живут. Меня это так тронуло. У меня просто с папой вообще не такие замечательные отношения, и я на секунду задумалась, как бы было приятно, если бы мой папа так кому-то обо мне рассказывал. © Не все поймут / VK
- Ехала от подруги, которой помогала делать огромный торт в 4 часа ночи. Я уставшая, потная, с непонятным пучком на голове, без макияжа. Села в такси и уткнулась в свой телефон. А таксист так тихо и тепло сказал: «Девушка, вы такая красивая». И у меня в душе зацвели пионы! Я замужем, есть прекрасный и любящий муж. Была и буду ему верна, но как же хочется иногда простого флирта, первых свиданий и разговоров до 7 утра. Грустно немного. © Подслушано / Ideer
- Как-то выходила из ресторана и заметила необычную надпись на такси: сзади у автомобиля было написано «Карпатия». А «Карпатия» — это корабль, пришедший на помощь пассажирам «Титаника». Я не удержалась и спросила у водителя, почему он украсил свою машину такой надписью. А он рассказал, что был вторым ребенком в семье — у него был старший брат, но его однажды не стало. После этого печального события ему пришлось заботиться о семье брата наряду со своей собственной. Таким образом, он стал для своей семьи «Карпатией», кораблем-спасителем. Такая творческая интерпретация меня поразила. Поблагодарила таксиста за рассказ и ушла. © Srushti Govilkar / Quora
- Ехал сегодня вечером на такси, и водитель не взял с меня денег. Оказалось, что это его последний заказ перед выходом на пенсию. По старой традиции таксисты не берут деньги за первый и последний в жизни заказ. А таксовать он начал еще в 1965 году. Спасибо ему и всех благ. © danbarker / X
- Я чиню обувь в мастерской. Как-то ко мне пришла девушка и попросила починить каблук, но бесплатно, так как денег с собой не было. Я не знаю, почему тогда пошел ей навстречу и помог просто так. А недавно у меня была ситуация, когда я спешил к дочери в садик на концерт, а маршрутки нужной не было. Начал ловить такси, остановилась машина. Внутри сидела девушка, которой я чинил каблук когда-то, и ее муж или парень. Ну и говорит мне: «Я вас запомнила тогда, хочу отблагодарить!» Они довезли меня до самого садика. На концерт я успел. А все-таки добро возвращается. © Не все поймут / VK
- Ехала до работы на такси. По дороге болтали с водителем о том о сем. Я заплатила, оставила чаевые и пошла трудиться. Через 3 часа таксист заявился ко мне на работу! Я в шоке, он протягивает мне открытку: благодарность за чаевые. Глянула я на открытку, а там написано: «Я хочу поблагодарить вас за совет, который вы мне дали. Если вам когда-нибудь понадобится куда-то съездить или отвлечься от работы, просто позвоните. Спасибо». Далее следовали его имя и номер телефона. Мне до сих пор как-то не по себе. © askingforit35 / Reddit
Таксовать начал в 1965 . Стесняюсь спросить, сколько ему лет было, когда вышел н а пенсию...
- Вызвала такси, стою во дворе дома и жду. Во дворе тяжело машинам разъезжаться, поэтому просто вышла до въезда во двор. Подъезжает таксист. Я только хотела сесть, а он вдруг взял и поехал во двор. Остановился. Я снова подошла и опять попыталась открыть дверь, а он снова начинает сдавать назад. Я уже в недоумении. Отошла в сторону и жду, когда он закончит свои маневры. А он снова поехал вглубь двора, с трудом там развернулся и подъехал ко мне. Сажусь. А он мне: «Девушка, а я отменил заказ!» Я обалдела, мол, почему. И слышу: «А вы какая-то нервная!» © Любовь / ADME
- Купил первую машину. Еду на работу. Смотрю, стоит кто-то и голосует. Решил подвезти. Оказалось, что в мою сторону, но чуть дальше. В итоге довез его до поворота к себе домой и сказал: «Дальше сам». А он мне деньги протягивает и говорит: «Вы же меня до конца не довезли» Я объяснил, что я просто бесплатно подвез, так как ехал с работы. Ох, видели бы вы его лицо. Ведь он подумал, что таксиста поймал, который денег не взял, но и до конца не довез. © di**ream / Pikabu
- Ехала недавно в такси, разговорились с таксистом обо всем. Быстро доехала из пункта А в пункт Б. Через час поступает СМС-оповещение о том, что я забыла вещи в такси. Думаю, ну наберу номер, что я могла там забыть? Мне отвечает тот самый таксист, который вез, со словами: «Вы ничего не подумайте, просто я решил так с вами познакомиться». Так что, мужчины, берите на заметку. © Палата № 6 / VK
- Отдыхала на Бали, понадобилось вызвать такси. Таксист попался уж больно болтливый. Рассказывал про все, что он видел на дороге. А когда узнал, откуда я, то сказал, что ни разу в жизни снег не видел. Говорит: «Как вы вообще ездите на машинах зимой?» Я начала рассказывать о незамерзайке, сменной резине, печке в машине. У водилы челюсть периодически падала, а у меня было стойкое ощущение, что я ему что-то нереальное рассказала. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз таксовал. Подъехал к автобусной остановке. Подошел какой-то парень и предложил деньги за то, что он просто посидит у меня в машине и погреется, пока ждет автобус. В итоге он просидел минут 40, а потом говорит: «Что-то надоело мне ждать. Можете меня отвезти сами?» В итоге я возвращался домой жутко уставший, но с хорошим настроением в тот день. © HaefenZebra / Reddit
- Нам с подругой по 18 лет, вызываем такси. Сначала завезли ее, а потом начинаю объяснять, как до моего дома добраться. И тут таксист меня прервал и говорит: «Я знаю! Сейчас направо, во двор, второй подъезд, четвертый этаж». Вглядываюсь в него — дядька абсолютно незнакомый. Спрашиваю: «Как?» А он отвечает: «Не скажу. А ты живи и мучайся вопросом». Спасибо! До сих пор мучаюсь. © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу, не замолкая, таксист рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. © ZlayaPravda / Pikabu
Житейские истории — бесконечный источник юмора. Это сюжеты, которые невозможно придумать самому. Если вы любите погружаться в истории других людей, то мы собрали несколько похожих материалов:
Комментарии
я тоже как-то раз во время одной из командировок в Гонконг познакомилась с местной девушкой, которая никогда не видела снег. Мне это тоже показалось очень странным, но потом я осознала, что людей, в жизни не видевших снег, наверняка больше тех, кто его видел.
Был у меня знакомый, вроде из Джакарты, уже и не помню точно. Тоже снега не видел. Я зимой в парк ходил и мы созванивались по скайпу и я ему показывал. Столько радости у человека было)