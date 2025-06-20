20 историй из такси, которые уж точно запомнились навсегда

я тоже как-то раз во время одной из командировок в Гонконг познакомилась с местной девушкой, которая никогда не видела снег. Мне это тоже показалось очень странным, но потом я осознала, что людей, в жизни не видевших снег, наверняка больше тех, кто его видел.