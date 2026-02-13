18 «самоделкиных», у которых руки из правильного места и с фантазией все отлично

У героев этой статьи идеи не просто оседают в голове — они превращаются в смелые и амбициозные проекты. А если случается, что какие-то мастера загоняют за свои услуги астрономические цены, наши «Самоделкины» воспринимают это как личный вызов. Вот примеры креативности людей, которые видят цель и не видят препятствий.

1. «Жена хотела купить удлинитель для крана, чтобы наш сынуля мог мыть руки сам. Вот что я придумал за бесплатно»

© Branjoe328 / Reddit Игорь 100500 42 минуты назад /Вот что я придумал за бесплатно/

Смеситель нестандартный и явно не копейки стоит. Приблуда годится только как временное решение. Наверняка деньги на нормальный удлинитель или даже замену смесителя на более удобный для детей есть.

Однако это же страна Reddit. Там могут быть загадочные для нас заморочки. - - Ответить

2. «Жена попросила сделать высокие грядки, а я отгрохал ей целый сад»

Этот сад так хорош, что у вас там даже ребенок вырос! © mjs_pj_party / Reddit

3.

Родители в детстве мне твердили, что человек я не творческий и, мол, это вовсе не мое. Прошло время, и я решил заняться изделиями из кожи ручной работы. Словами не описать удивление родителей, когда я маме подарил сумку, сшитую своими руками. Притом такую, что она ходит с ней уже порядка пяти лет, и сумке хоть бы что! © Подслушано / Ideer

4. «Мне выставили счет на $4000 за эпоксидный пол в гараже. Я потратил $100, используя разбавленную водой краску в распылителе и прозрачный лак»

© mewisme700 / Reddit Руконожка Ай-Ай 22 часа назад В сети полно роликов, как делают красивый пол, заливая разные вещи (от монет до растений) эпоксидкой.

И никто не задает вопрос - когда вся эта красота поцарапается и зашоркается?



А уж для пола гаража брать разбавленную краску из распылителя - так себе идея) - - Ответить

5. «Всего год носил это золотое кольцо. Его переехало машиной. Но я не отчаялся и вот что вышло»

«Оно не идеально гладкое, но его снова можно носить, и у него есть свой характер».

6.

В 18 лет пригласила подруга на день рождения, а с деньгами было очень напряжно. Не пойти нельзя — подруга любимая. И я за вечер сплела из шелковых лент сумочку-косметичку. Получилось миленько. Я еще в нее положила шоколадку и подарила. Недавно подруга прислала фото из далекого города, где она теперь живет. А на фото, за ее спиной стоит на столе та сумочка с косметикой. Приятно. © Не*** / Ideer

7. «Купила стул на гаражной распродаже. Наконец-то пришло вдохновение, чтобы его отремонтировать. Материалы из комиссионки и немного краски»

8. «Посвящается всем, кто говорил, что чинить тачку не стоит и лучше просто купить новую»

«С учетом колеса, грунтовки, краски, крепежа и огромного количества времени и труда, ремонт обошелся чуть больше чем в $100. Но я был полон решимости починить ее».

9.

У меня два сына, растила их одна. Так мы с ними фундамент заливали, баню поднимали, крышу крыли! В общем, сыновья выросли с золотыми руками. Как говорится, дом построила, деревьев насажала, сыновей вырастила. А потом я и вовсе сорвала джекпот, потому что муж достался с золотыми руками и платиновыми контактами. И теперь я могу быть просто женщиной, которую любят, а не «все сама». © vesta220871

10. «Телевизор начал светиться синим — починил сам вместо замены. В общей сложности у меня ушло около двух часов, я просто вне себя от радости»

11. «Отремонтировал крыльцо и отреставрировал кирпичную кладку»

12.

У меня муж рукастый, все ремонтные работы делает сам. Но начиналось все не так прикольно. Я была беременна и мы на выходные поехали на природу. А перед этим муж повесил над кроватью полку для книг и сувениров разных. Все довольно тяжелое. Гордый собой, похвастался: «Вековина! Сто лет провисит!» Приезжаем, а на кровати рухнувшая полка... С тех пор, когда он в очередной раз говорит «вековина», у нас начинается дикий хохот. © Ася Стриж / Ideer

13. «Между кухней и гостиной была узкая невысокая перегородка, которая не выполняла никакой полезной функции. В то же время у нас две большие собаки»

14. «Моя жена недавно научилась делать витражи, поэтому мы решили применить ее навыки»

15.

Случайно прожгла новую дорогую столешницу на кухне горячей сковородой — в самом центре красовалось черное пятно. Расстроилась и уже готовилась менять. Муж приобнял да и сказал: «Спокойно!», выпроводил меня из кухни на пару часов. Возвращаюсь и вижу, что на том самом месте у нас теперь вмонтирована стильная дизайнерская доска для нарезки и подачи горячего! Он аккуратно вырезал поврежденный кусок и вставил туда дерево. Выглядит дорого, еще и функционально.

16. «Наконец-то я отремонтировал и перекрасил первую из двух веранд. Это оказалось на удивление приятным проектом!»

17. «Прачечная, сделанная своими руками: фото до и после!»

18.

Мой папа — мужик с «золотыми руками». Он постоянно что-то чинит, строит. Сына у него нет, только дочь (я). И мне приходилось ему помогать. Поэтому я умею сверлить, пилить, колоть дрова, закручивать саморезы, менять предохранители. © mariguromanova