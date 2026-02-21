Больше, чем просто кошка: 10 пород с удивительным терпением и реальные истории их дружбы с детьми
Кошки — удивительные компаньоны с уникальным характером. Однако выбор питомца для семьи с детьми может стать непростой задачей. Пока одни кошки ценят тишину и уединение, другие полны энергии и готовы к шумным играм с утра до вечера.
Важно понимать: не каждая порода готова спокойно реагировать на громкий смех малыша или его желание постоянно проявлять нежность. Именно поэтому мы отобрали 10 пород, которые отличаются особой стрессоустойчивостью и любовью к человеческому обществу.
А в бонусе вас ждут реальные истории о заботливых кошках.
Регдоллы
У рэгдоллов есть все: красивые голубые глаза, роскошная шерсть и, что самое важное, послушный нрав. Когда их берут на руки, они растекаются довольной лужицей.
Они умны и игривы. Если вашим детям нужен пушистый друг, то эта порода кошек — для вас.
Сибирские кошки
Сибирская порода кошек — довольно дружелюбная, известная своим добрым нравом в общении с другими питомцами и замечательным отношением к детям. Эти пушистики взрослеют постепенно и полностью формируются лишь к пяти годам, благодаря чему долго сохраняют игривость и повадки котенка.
Абиссинцы
Это ласковые и преданные пушистики. Они обычно хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Известные своим любопытством, обожают играть.
Абиссинцы — ориентированные на людей кошки, которым нравится участвовать в происходящих вокруг них событиях.
Бирманские кошки
Про бирманскую кошку говорят, что она может стать лучшим другом. Бирманцы ласковые и тихие, они с удовольствием общаются как с людьми, так и с другими животными.
Считается, что бирманские кошки произошли от буддийских храмовых кошек в Бирме (современная Мьянма).
Мэнксы
Данная порода кошек возникла на острове Мэн. Генетическая мутация привела к отсутствию хвоста, хотя не все представители породы бесхвостые.
Они преданные, ласковые и игривые как собаки. Некоторые мэнксы играют в «принеси мячик» и любят воду. Но их сходство с собаками на этом не заканчивается. Мэнксы могут зарычать или даже напасть на собаку или человека, которого считают угрозой для своей семьи
Эта кошка станет хорошим другом для детей. Однако мэнксы требуют много внимания, и их нельзя оставлять одних надолго.
Шотландские вислоухие кошки
Норвежские лесные кошки
Норвежские лесные кошки обладают мягким характером, легко обучаются и быстро запоминают правила поведения в доме. Они отличаются высокой терпимостью к другим животным и детям, поэтому отлично подходят для семей с малышами любого возраста. Эти грациозные великаны обожают прыгать и исследовать окружающее пространство.
Очень контактны и сильно привязываются к людям, им требуется много общения с человеком. Они устанавливают близкие отношения со всеми членами семьи, а не только с одним человеком.
Девон-рексы
Девон-рекс — ласковая кошка, которая обожает компанию человека. Она спокойна и послушна, любит полежать на диване рядом с хозяином. Считается идеальным компаньоном для пожилых людей и тех, кто живет в небольшой квартире.
Еще девон-рекс не посыпает дом шерстью, так как почти не линяет. А сама шерсть реже вызывает аллергию.
Персидские кошки
Персы — это само спокойствие. Если вы ищете питомца, который не будет устраивать ночные гонки по квартире, эта порода для вас. Они ласковы, привязчивы и обладают удивительной способностью создавать вокруг себя атмосферу умиротворения.
Сфинксы
Сфинксы — это кошки среднего размера, которые устанавливают очень тесную связь со своими семьями. Это настоящие «профессионалы по обнимашкам» (cuddle commandos), которые всегда на посту и не прочь погоняться по дому за маленькими искателями приключений. Сфинксы известны своим игривым и энергичным характером. Их ласковый нрав делает их отличными компаньонами для детишек.
Иногда кошки удивляют нас своей сообразительностью больше, чем любые описания экспертов. Вот несколько бонус-историй из сети, которые показывают: наши питомцы понимают гораздо больше, чем мы думаем.
- Подруга родила. У них живет умная кошка. Однажды подруга ушла по делам, а я осталась с малышом. Он заплакал, а я в панике — что делать? Кошка прибежала, посмотрела на меня оценивающе и, будто поняв, что я полный ноль в уходе за младенцами, лапой подтолкнула ко мне бутылочку с соской. Вот уж действительно умная зверюга! © Карамель / VK
- Только уложила сына и присела выпить чаю, как из детской раздался плач, а следом — чей-то низкий мужской бас. Сердце ушло в пятки: муж на смене, дверь заперта, я одна. Влетаю в комнату и замираю: сын сидит в кроватке и завороженно смотрит на комод. Оказалось, наш кот невозмутимо восседает прямо на пульте, случайно включив канал «Охота и рыбалка». Вид сурового бородатого рыбака на экране так ошарашил ребенка, что он напрочь забыл, о чем собирался плакать.
- Однажды я закрутилась на кухне и не заметила, как ребенок проснулся после дневного сна. Обычно он начинает капризничать, но в доме было подозрительно тихо. Захожу в детскую и вижу картину: Плюш (наш шотландец) стоит на задних лапах, заглядывает в кроватку и... осторожно трогает сына мягкой лапкой по плечу, будто проверяя — проснулся или нет? Малыш тянет к нему ручки и смеется, а кот, увидев меня, коротко мяукнул, мол: «Мать, принимай смену, он встал». Теперь у нас в доме самая надежная радионяня, которая работает за порцию вкусного корма.
