Больше, чем просто кошка: 10 пород с удивительным терпением и реальные истории их дружбы с детьми

У рэгдоллов есть все: красивые голубые глаза, роскошная шерсть и, что самое важное, послушный нрав. Когда их берут на руки, они растекаются довольной лужицей.

Они умны и игривы. Если вашим детям нужен пушистый друг, то эта порода кошек — для вас.