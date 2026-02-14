16 хозяев, к которым нежданно-негаданно прибилось меховое чудо

Говорят, что не мы выбираем питомцев, а они нас. И герои этой подборки убедились в этом на собственном опыте: кому-то «подарок» принес старший кот, к кому-то прямо в гараж заглянул рыжий прохвост, а кто-то и вовсе обнаружил пушистика в машине после дачного сезона. Мы собрали 16 пронзительных историй о том, как суровые байкеры превращаются в заботливых «папочек», а случайные встречи под дождем или в метро дарят преданных друзей на долгие годы. Осторожно: градус милоты в этой статье зашкаливает!