16 хозяев, к которым нежданно-негаданно прибилось меховое чудо

Говорят, что не мы выбираем питомцев, а они нас. И герои этой подборки убедились в этом на собственном опыте: кому-то «подарок» принес старший кот, к кому-то прямо в гараж заглянул рыжий прохвост, а кто-то и вовсе обнаружил пушистика в машине после дачного сезона. Мы собрали 16 пронзительных историй о том, как суровые байкеры превращаются в заботливых «папочек», а случайные встречи под дождем или в метро дарят преданных друзей на долгие годы. Осторожно: градус милоты в этой статье зашкаливает!

  • Мой муж — суровый байкер, признающий только рок и кожаные куртки. Но на днях этот брутальный мачо позвонил из гаража и потребовал срочно купить переноску и молоко. Оказалось, пока муж чинил байк, к нему зарулил крошечный рыжий котенок и отказывался покидать гараж. Теперь мой «викинг» нежно кормит малютку, носит на руках, а летом собрался выгуливать на шлейке рыжего прохвоста по кличке Булочка. Соседям на потеху.
  • Так умело капризничала в детстве, что родителям для того, чтобы я сдала кровь из вены, пришлось пообещать мне завести собаку. И на следующий день чудесная черно-белая Жучка правда была моей. А через пару месяцев собак у меня было уже две, потому что псинка оказалась беременной, так как взяли ее с улицы. О, как я была счастлива!
    Жаль, что повзрослела и теперь так капризничать совесть не позволяет. © Подслушано / VK
  • Летом на даче к нашему крыльцу прибилась худющая трехцветная кошка. Мы подкармливали ее, но брать в городскую квартиру не планировали — и так тесно! Поздней осенью в день отъезда заперли дом, сели в машину, отъехали на пару километров и вдруг услышали возмущенное «мяу». Смотрим, а эта пушистая нахалка умудрилась проскользнуть в салон, пока мы грузили сумки. Пришлось везти «нелегалку» в мегаполис. В итоге она не только вписалась в интерьер, но и принесла нам удачу — через пару месяцев мы неожиданно расширили жилплощадь.
  • А мне мою красавицу старший кот принес. Я в частном доме живу, кот гуляет на улице. Как-то утром слышу — бурчит за дверьми. Выхожу и вижу, как он стоит с черным комочком в зубах. Сначала подумала, что опять живность какую-то добыл. Ан нет, он так деловито комочек заносит, к миске несет, начинает вылизывать. В общем, не смогла коту отказать, оставили малышку. Он потом постоянно хвостиком за ней ходил, спал рядышком. © Амина / ADME
  • 8 лет назад жарила картошку. Пошла к холодильнику за чем-то, взглянула в окно и увидела посреди дороги маленькое черное чудовище на дрожащих лапках, которое пищало что было сил. Жила с мамой и дедом, завести животное — куда уж там! Но что-то заставило меня без раздумий набросить на домашний халат пальто, выбежать на улицу в тапках и забрать тот комочек в дом. Сейчас для меня это самое прекрасное создание в мире! © Michelle Nasledysheva / ADME
  • Привезли собаку в ветеринарную клинику, там стояла клетка с громко орущим рыжим котенком. Все время, что мы были на приеме, котенок вытаскивал лапу через прутья и бил меня по плечу. Доктор сказал, что он бездомный: его нашли волонтеры в подвале с больной лапой. В итоге, когда котенка подлечили, мы забрали его домой. Теперь от него слышно только сухое «Ма!» Как говорит мама, он на всю жизнь наорался, когда хотел, чтобы мы его заметили. © Nataly G-va
  • Иду на работу, тут слышу дикие кошачьи вопли на всю улицу и лай собаки. Собака мечется под деревом, пытаясь достать котенка. Как он кричал! Ну я лезу на дерево в офисном костюме, параллельно отбиваюсь от собаки. А котенок забрался на высоту метра в три! Достала пушистика, а он еще минут 15 плакал, забившись мне под подбородок. Так я и несла его на груди до работы. В офисе покормила, дала попить, и он просто отключился у меня на руках. Полтора часа лежал у меня на руках мягкой тушкой, так крепко спал. Забрала домой, вырос в 5-килограммового кабана с наглой мордой. © Helen Sapelnikova / ADME
  • Это было в далеком детстве. Дело было зимой, в лютый мороз. За дверью жалобно и настойчиво мяукала кошка. Мама открыла дверь. На пороге сидела взрослая кошка-мать, а рядом с ней — новорожденный котенок, который тихо пищал. Мы впустили их. Но кошка попросилась наружу и через минуту появилась с еще одним котенком, и так повторялось еще 3 раза. Мы постелили им одеяло под батареями и накормили совершенно обессилевшую замершую мамашу. © Ina Kram
  • Выяснилось, что у мамы подруги кошка окотилась и есть очень красивая белая девочка. И вот мы приходим. Выбегает кошачий прайд, и быстрее всех бежит маленькая обычная полосатая девчонка и запрыгивает в мою раскрытую сумку, которая стояла на полу. И выходить оттуда отказывается напрочь. Она и уехала со мной. Почти 14 лет вместе. © Natali Kuzmina
  • Мой нынешний кот настойчиво приходил к нам домой как к себе. Иногда прихожу, а он спит на диване, как ни в чем не бывало: утром просочился незаметно. Да и ведет себя так, будто всю жизнь был моим котом. Я его выпроваживала где-то с месяц. Потом смирилась, и теперь это наш кот. © Елена Фуртатова
  • А мы на даче ужинали летом — в окошко запрыгнула кошка с котенком в зубах, спрятала котенка в шкафу и ушла. Он совсем маленький был, только глазки открыл. Остался с нами. © Svetlana Yu
  • Мое черное чудо живет с нами уже 12 лет. А пришел он в 12 часов ночи к нашей двери в квартиру и дико орал, требуя открыть. Открыла посмотреть, кто там кричит, а он (размером с ладошку) бегом в дом и на кухню к холодильнику. Так и живет с нами до сих пор. © Irina Frau Ishutina
  • В 21 год я поехала преподавать в деревню за 400 км от родного дома. Приехала с вещами, полная надежд, но реальность оказалась суровой: обещанный дом не готов, жить негде, даже за деньги. Отчаяние накатило такое, что хотелось бросить всё и уехать назад. В этот момент совершенно незнакомые соседи из дома напротив просто сказали: «Поживите пока у нас, чего на улице-то стоять?».
    И вот иду я знакомиться с деревней — уставшая, злая, с глазами на мокром месте. Вдруг — бах! В меня на разгоне прыгает что-то белое и пушистое. Оборачиваюсь — никого. Только делаю пару шагов — снова удар! Местная женщина закричала: «Белка, хватит! Что ты хочешь от ребенка?» Оказалось, это белая лохматая собака решила, что я идеальный объект для игр. И в ту же секунду мир перестал быть враждебным. Всё плохое отступило, стало легко и радостно. В итоге дом мне дали, но в него я заходила уже не одна, а с моей Белкой.
  • Ехали с мужем из отпуска, ночь, трасса, до ближайшего города километров сто. Вдруг из густого тумана прямо под колеса выходит старый, покрытый репьями лабрадор. Сердце в пятки! Остановились, думали — сбили. Выхожу, а пес спокойно обходит машину, садится у задней двери и смотрит на меня так, будто я — его личный водитель, который опоздал на полчаса. Открыла дверь — он запрыгнул, положил голову на подлокотник и мгновенно уснул. Всю дорогу мы гадали: чей он? Почему один? Поиски старых хозяев ничего не дали, да и ветеринар сказал, что пес явно давно скитался. Назвали Туманом. Теперь этот «путешественник» — главный хранитель нашего дивана. Иногда кажется, что он не случайно вышел на дорогу именно перед нами, а просто сверился с расписанием.


  • В юности пошли с подружкой гулять на ж/д пути. Место безлюдное, лесополоса, мост. Под мостом что-то вроде погребов накопано — железные такие люки в земле с навесными замками. Тут слышим, истерически пищит котенок. Долго искали, пока не поняли, что писк из такого вот погреба. На люке замок, вокруг ни души, котенок пищит, разрывается. Что делать, непонятно. Побегали вокруг, покричали, потом нашли здоровенный дрын и стали пытаться просунуть в небольшую щель в люке. Две девчонки-подростка не сильно преуспевали. Тут позади нас возник парень, молча подошел и стал помогать. Мы втроем налегали на бревно и, в конце концов, сломали злосчастный замок. Это же бревно, благо, достаточно длинное, опустили в открывшуюся яму. Котенок оказался смышленым: быстро вскарабкался по стволу. Оглянулись, хотели поблагодарить парня за помощь, а он исчез также внезапно и молча, как и появился. Котенок оказался черным, совсем махоньким и бойким. Как он оказался в такой западне, не понимаю. Что делать с животиной, мы понятия не имели. Хотели уйти, а он за нами увязался: молча и упорно шел, хотя домой идти было прилично. Подруга забрала, отвезла бабушке в село. Назвали Марсиком, вырос роскошным пушистым котом. © Yelena Cherkesova
  • Разглядела его в толпе прохожих у входа в метро. Была зима, дождь и холод, грязь по колено. А он стоял такой чистый и испуганный, с больными глазками. Даже не думая, взяла на руки, он обнял меня, и мы пошли в метро. Но его не хотели впускать без переноски, и мне пришлось снять с себя куртку и закутать его. Так и пришли домой — он теплый и сухой, а я мокрая и холодная. Ни минуты не жалею, что забрала его. © Гюнай Меджидова

