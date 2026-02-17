20+ трогательных историй о пушистиках, которые нашли своих людей в самый неожиданный момент

Ника, маленькая собачка моей мамы, вела себя всегда очень неспокойно, когда её несли к вокзалу, чтобы поехать на дачу. Однажды она на пути к вокзалу вырвалась из маминых рук и убежала в парк. Мама звала её, искала - всё напрасно. На следующий день мой брат рано-рано утром пошёл к тому месту, где Ника сбежала. Стал её звать, вдруг из кучи листьев под деревом выбралась Ника и бросилась радостно к моему брату. Холодная и голодная ночь её многому научила. С тех пор Ника стала очень послушной на прогулках, никогда не пыталась сбежать.