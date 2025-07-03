13 фото «до и после», за которыми скрывается целая история

Фотоподборки
14 часов назад

Иногда перемены так поразительны, что не веришь глазам. В нашей пользовательской фотоподборке — снимки, где контраст между «до» и «после» вызывает мурашки по коже. Эти кадры словно кричат: «Смотри, как все может измениться!» Приготовьтесь удивляться, вдохновляться и, возможно, даже растрогаться до слез.

«Я родилась с заячьей губой. Наконец-то рискнула и сделала косметическую операцию»

«Рассталась с парнем и наконец-то полюбила себя! Разница между фото — 6 лет»

«Восстановительный период был тяжелым, но я не жалею»

  • Девочка! Дай имя этого волшебника, который проводил операцию! © emmyrednew / Reddit

«На первом фото мне 23, на втором — 26»

  • Ты выглядишь великолепно, всегда ставь на первое место свое здоровье и счастье! © knowswisdomlistens / Reddit

«Взял и решил кардинально преобразиться»

«Разница между фото — 2 года. Я люблю обе главы своей жизни, но я никогда не чувствовала себя лучше в своем теле и в своей жизни, чем сейчас»

«Товарищи по борьбе с акне, держитесь! Все будет хорошо»

Капитан Джек Воробей
12 часов назад

На примере моей дочери я убедилась, что крайне важно выбрать хорошего косметолога) У неё раньше на лице было то же самое, что на фото слева, а сейчас от этого одни воспоминания)

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«Теперь у меня бывает только один или два прыщика в месяц. От них остались следы, но это меня не беспокоит».

«Почти год массажа лица, носового дыхания, правильной осанки и управления стрессом»

НибаньтиКрипто
12 часов назад

Так лень его делать ежедневно😁
Вот спорт и прочие активности легко, но мять лицо каждый день не могу себя заставить

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«В течение многих лет мое лицо отекало из-за недостатка сна, плохой осанки, стресса и дыхания через рот. Щеки ввалились, а мышцы были неразвитыми и напряженными. Массаж лица, упражнения и естественный подъем щек (улыбка от уха до уха) обязательны для всех».

«11 недель после операции по подтяжке шеи»

«Я не занимаюсь спортом, но моя работа менеджером в большом хозяйственном магазине требует физических усилий»

Natalya Doronina
13 часов назад

Если бы денег хватало, я бы тоже пошла на несложную физическую работу вместо сидения за компом по 9 часов в день...

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«Я регулярно прохожу 20-30 тыс. шагов и часто поднимаю тяжелые вещи».

«Месяц назад я сделала ринопластику и сказочно довольна результатом!»

«Подтяжка шеи и лица»

«4 месяца после ринопластики. Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я приняла решение сделать эту операцию после многих лет колебаний»

Daria Kartezhnikova
2 часа назад

У моей коллеги был такой нос. Тоже сделала операцию. Мы ее полюбили с тем носом, поэтому нам без разницы, но она так счастлива) И сразу мужа встретила)

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Фото на превью Ghoulsam / Reddit

Комментарии

Уведомления
Suomi-NPP
11 часов назад

При просмотре подборки вспомнилось: "Ты не некрасивый, у тебя просто нет денег". А так, конечно, все преображения (как самостоятельные, так и с помощью специалистов) шикарные )))

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