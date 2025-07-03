13 фото «до и после», за которыми скрывается целая история
Иногда перемены так поразительны, что не веришь глазам. В нашей пользовательской фотоподборке — снимки, где контраст между «до» и «после» вызывает мурашки по коже. Эти кадры словно кричат: «Смотри, как все может измениться!» Приготовьтесь удивляться, вдохновляться и, возможно, даже растрогаться до слез.
«Я родилась с заячьей губой. Наконец-то рискнула и сделала косметическую операцию»
- Вот для чего изобрели пластическую хирургию. © msmoneypenpen / Reddit
«Рассталась с парнем и наконец-то полюбила себя! Разница между фото — 6 лет»
- Ты выглядишь потрясающе, вау! © Rhythm_Morgan / Reddit
«Восстановительный период был тяжелым, но я не жалею»
- Девочка! Дай имя этого волшебника, который проводил операцию! © emmyrednew / Reddit
«На первом фото мне 23, на втором — 26»
Интересно,почему у всех носы меняются?🤔 Тоже пластику проходят?
- Ты выглядишь великолепно, всегда ставь на первое место свое здоровье и счастье! © knowswisdomlistens / Reddit
«Взял и решил кардинально преобразиться»
- Как будто совсем другой человек! © Delicious_Display_18 / Reddit
«Разница между фото — 2 года. Я люблю обе главы своей жизни, но я никогда не чувствовала себя лучше в своем теле и в своей жизни, чем сейчас»
Вот если бы реально так быстро менялись,у нас бы все ходили красотками и фото моделями.
- Ты великолепна и до, и после! © Just-Ad373 / Reddit
«Товарищи по борьбе с акне, держитесь! Все будет хорошо»
На примере моей дочери я убедилась, что крайне важно выбрать хорошего косметолога) У неё раньше на лице было то же самое, что на фото слева, а сейчас от этого одни воспоминания)
«Теперь у меня бывает только один или два прыщика в месяц. От них остались следы, но это меня не беспокоит».
«Почти год массажа лица, носового дыхания, правильной осанки и управления стрессом»
Так лень его делать ежедневно😁
Вот спорт и прочие активности легко, но мять лицо каждый день не могу себя заставить
«В течение многих лет мое лицо отекало из-за недостатка сна, плохой осанки, стресса и дыхания через рот. Щеки ввалились, а мышцы были неразвитыми и напряженными. Массаж лица, упражнения и естественный подъем щек (улыбка от уха до уха) обязательны для всех».
«11 недель после операции по подтяжке шеи»
«Я не занимаюсь спортом, но моя работа менеджером в большом хозяйственном магазине требует физических усилий»
Если бы денег хватало, я бы тоже пошла на несложную физическую работу вместо сидения за компом по 9 часов в день...
«Я регулярно прохожу 20-30 тыс. шагов и часто поднимаю тяжелые вещи».
«Месяц назад я сделала ринопластику и сказочно довольна результатом!»
«Подтяжка шеи и лица»
«4 месяца после ринопластики. Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я приняла решение сделать эту операцию после многих лет колебаний»
У моей коллеги был такой нос. Тоже сделала операцию. Мы ее полюбили с тем носом, поэтому нам без разницы, но она так счастлива) И сразу мужа встретила)
Комментарии
При просмотре подборки вспомнилось: "Ты не некрасивый, у тебя просто нет денег". А так, конечно, все преображения (как самостоятельные, так и с помощью специалистов) шикарные )))