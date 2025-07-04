О, эта дама уже была, и обсуждение было. Или Адме решили ещё и нa рекламе актрисы недетского жанра кино заработать?
15 фото людей, которые сумели повзрослеть по-настоящему благородно
Фотоподборки
1 час назад
Генетика, конечно, многое решает, но мы задумались о том, что делает человека по-настоящему молодым. Это ведь не только гладкая кожа без морщин. В любом возрасте можно выглядеть свежо, когда есть искорка в глазах, интерес к жизни и немножко любви к себе. Герои нашей сегодняшней подборки — живое воплощение этих качеств. Их фото доказывают, что молодость — это не про количество прожитых лет, а про неиссякаемый запас энергии внутри, и что красота вне времени существует.
«Мне 40 лет, и я мама четверых деток»
- Выглядите волшебно! © Fatboytaz / Reddit
«Я мать-одиночка, и мне 55»
- Не может быть, чтобы тебе было 55, ты выглядишь на 24, великолепно! © Long-Touch-6871 / Reddit
«Мы с женой на выпускном в 1994 и спустя 22 года совместной жизни»
- Какая теплая и добрая пара! © Millionmeerkats / Reddit
«В 16 и в 41 — я все еще в черных топах с необычными брюками и ремнями»
- Такая красивая и тогда, и сейчас! © sillinessvalley / Reddit
«Мои родители женаты более 30 лет»
- Умоляю, расскажите, какой уход за кожей использует ваша мама? © Ok-Hearing-2923 / Reddit
«Мои родители и их последнее совместное фото в 2024 году»
- Это потрясающе! Какая прекрасная пара! Сочувствую, что твой отец уже ушел от нас. © Plastic-Cancel-4369 / Reddit
«Повторили детское фото к маминому 60-летнему юбилею»
- У мамы великолепный цвет волос! © minimallyviablehuman / Reddit
«Мой брат, я и наша любимая бабушка. Ей скоро исполнится 80 лет! Она в буквальном смысле моя опора»
- Ваша бабушка выглядит фантастически. Мне нравятся ее волосы, они такие красивые. © hailingburningbones / Reddit
«Самая первая профессиональная фотография, где мы с мамой, и наша самая свежая»
- Улыбка мамы изменилась с «Она не будет сидеть на месте, это уже 15 попытка» на «Я так горжусь ею». © nethobo / Reddit
- На фото справа вы будто сестры! © desquibnt / Reddit
«Мне 42, и я чувствую себя миленькой»
- Вы когда-нибудь слышали поговорку «чем старше скрипка, тем слаще музыка»? © bullgod55435 / Reddit
- Больше 29 лет я бы вам ни за что не дал! © Better-Bad-480 / Reddit
«Моя мама, ей здесь 60, всегда жаловалась на жирную кожу, но я думаю, что это сохранило ее молодость»
- Я мечтаю выглядеть так же хорошо в 60, как твоя мама. © alexandria1994 / Reddit
«Мы с родной сестрой в 1990 году и спустя 35 лет»
- Мадам! Вы забыли о возрасте! © npb0179 / Reddit
«Моя мама была так молода! Я осознала это на самом деле, когда мне стукнуло 21. Она работала полный день и, несмотря на это, окончила высшее, когда мне было 3 годика. Сейчас маме 44 года, а мне 23»
- Сколько, вы говорите, вашей маме? Это правда она слева? © Ordinary_Kick_6716 / Reddit
- Вы выглядите как сестры! © TLW369 / Reddit
«Я так любила свое свадебное платье! На первой фото мне 19 лет, а на второй уже 50»
- Платье и правда потрясающее. Но эта улыбка решает все. © Lyd_Euh / Reddit
«Вот как я выглядела в 17 лет, и вот как я выгляжу в 42»
- Но ты выглядишь максимум на 30+. © kenjinyc / Reddit
Фото на превью Vegetable-Soil-3963 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Некоторые действительно выглядят очень хорошо. У некоторых видно, что подтяжка сделана. А некоторые выглядят на свой возраст.
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