14 женщин, которые доказали, что возраст — это всего лишь цифра
Секреты молодости не всегда заключаются в дорогих процедурах. Многие женщины открывают свои собственные пути к преображению. И они готовы передать свой опыт другим. Это действительно вдохновляет!
«Я 9 лет назад и сейчас»
«Месяца 4 назад я реально запарилась и начала ухаживать за кожей. Моя утренняя процедура: умываюсь медом манука, наношу сыворотку с гиалуроновой кислотой и солнцезащитный крем. Вечером умываюсь и использую мед манука в качестве маски для лица, а потом наношу третиноин».
- Ого! Выглядишь реально моложе, а макияж — небо и земля. © peachykaren / Reddit
«Сделала лазер от шрамов от угревой сыпи. Очень рада!»
Сыворотка реально работает
- Я пользовалась своим обычным кремом и в принципе была им довольна. Но зимой кожу стало сушить и стягивать. Купила в масс-маркете сыворотку с цинком — и да, она и правда увлажняет. Наношу ее, потом свой крем. Никакой сухости.
«Три месяца постоянного ухода за кожей»
«Скоро мне стукнет 54!»
- Ты врешь? Максимум 34! © Chemical-Storage2004 / Reddit
- Я просто с юности защищаю кожу от солнца и увлажняю ее. © Serenity700 / Reddit
Бывает и такой подход
Я в свои 45 выгляжу гораздо моложе. И секрет мой очень прост. Я в своей жизни практически ни дня не работала. В молодости получила в наследство квартиру. Сдавала, жила на деньги от сдачи. © Подслушано / Ideer
Прическа тоже может иметь значение
- Если хотите выглядеть молодо, подумайте о современной прическе. Моей маме под 50, годами она носила стрижку пикси, но когда отрастила волосы, стала выглядеть гораздо моложе. Она теперь мне как сестра. © allth3anxiety / Reddit
«Я сильно похудела, и люди говорят, что теперь я выгляжу моложе»
Секреты макияжа
- Залог молодости — минимум макияжа. Образ выглядит свежее, если в макияже используется блеск для губ, а не помада, особенно матовая. Волосы могут быть любой длины, желательно неокрашенные. И, конечно, румяна! © zicx21 / Reddit
«Мне часто дают меньше моих лет»
- Источник вечной молодости явно пошел тебе на пользу. Никогда бы не сказал, что тебе больше 30. © B2media608 / Reddit
Эликсир молодости — генетика
- Тете Вале уже под шестьдесят лет, но она выглядит не хуже, чем голливудские звезды в таком же возрасте. Как-то я спросила, в чем ее секрет, а она сказала, что никакого секрета нет. Это всего-навсего генетика. Она объяснила: «Я никогда не стремилась казаться моложе, чем я есть, и не пила никаких эликсиров молодости. Просто повезло с родителями». Офигеть, то есть мой крем от морщин за 5 тысяч никак мне не поможет? © Карамель / VK
«Сбросила 65 кг и не могу себя узнать»
Супер! Но волосы... Сделай с ними что-нибудь красивое. И чуть-чуть бровки подредактировать.
Даже бабушки оценят
- Вышла погулять с подругой и аж удивилась, какие хорошие и приятные люди меня окружали. Казалось, что все сговорились. Выглядела я, действительно, хорошо, но не ожидала собрать столько комплиментов. Больше всего я была в шоке, когда соседские бабушки заценили мой лук и сказали, что я наконец-то нарядилась, как надо. А я была одета в мини-юбку и топ, который чуть просвечивал. Когда возвращалась домой, бабушки еще сидели на своих скамейках под подъездом, и я решила уточнить, почему сегодня они так высоко оценили меня. Ответили, что я раньше одевалась слишком скромно: как 24-летняя, а сейчас больше похожа на молодую девушку. Так вот в чем дело. © Карамель / VK
Солнцезащитный крем творит чудеса
- Я постоянно использую солнцезащитный крем и консультируюсь с врачом по поводу здоровья моей кожи. Это творит чудеса! Еще я ношу шляпы и солнцезащитные очки. Советую также использовать увлажняющий крем и днем, и ночью! Меня принимают за студентку. © delarrea / Reddit
«На первой фотке мне 11, а на второй 20. И я выгляжу моложе своих лет!»
- Огромная разница! Удивительное преображение! © FitWilbor / Reddit
«За 18 месяцев я скинула почти 86 кг!»
Корейская косметика
- Подруга живет в Южной Корее и присылает разные косметические средства. Я всегда знала, что у них так очень качественно все, но никогда не думала, что настолько. Ну пользуюсь я масочками, тушью, пудрой и тоналкой. Но неужели из-за всего этого я выгляжу моложе? У меня на днях паспорт спросили в магазине! А документы у меня не спрашивали с тех пор, как мне 20 исполнилось, а это больше 8 лет назад! Переезжать в Корею теперь? Вдруг буду молодо и в 50 лет выглядеть. © Карамель / VK
«Мне 29, но часто говорят, что я выгляжу моложе»
- Ты прекрасно выглядишь! Я бы не дал больше 26. © Unknown Author / Reddit
Когда секреты красоты не готовы выдать
- В свои двадцать три года я колю себе ботокс. Никто из друзей об этом не знает, но это и незаметно. Я начала замечать первые морщины еще в двадцать лет, но тогда ничего с этим не делала. Впоследствии меня это начало волновать, потому что кожа выглядела уже не так молодо, поэтому пошла к косметологу. Мне нравится видеть свое отражение в зеркале. Знаю, что если расскажу об этом друзьям или парню, то они меня захейтят. Хотя мне и безразлично мнение других людей, но лучше я буду молчать. © Карамель / VK
Ботокс применяют и для того, чтобы убрать носогубные складки. И результаты порой впечатляют.
Комментарии
"Соседские бабушки заценили мой лук". Сейчас это выражение означает не то, что раньше