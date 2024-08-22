10 звезд, которые с возрастом не превратились в тетю Мотю. А мы выяснили секреты их стиля

С возрастом стиль все больше становится отражением нашей личности и жизненного опыта. И если в юности мы много экспериментируем в поисках самого выигрышного образа, то с годами уже точно знаем, что нам идет, а каких вещей, оттенков и аксессуаров стоит избегать. Но это не значит, что мы готовы застыть, как муха в янтаре, нащупав свой собственный баланс между модой и комфортом. Никогда не мешает посмотреть на знаменитостей, которые полируют свой стиль годами, и, возможно, сделать для себя кое-какие пометки.

Полина Гагарина, 37 лет

Lomohov Anatoly / East News , Korobeynikov Dmitry / ZERKALO / East News

С момента появления на публике юной «фабрикантки» с прекрасным чистым голосом и до нашего времени ее стиль из молодежного, дерзкого и вызывающего стал продуманным и элегантным. Когда-то певица получила совет от известного стилиста перекраситься в блонд и последовала ему. И хотя звезда регулярно экспериментирует со стрижками и укладками, отказываться от светлых волос она не собирается. Гагарина может позволить себе носить облегающие наряды и демонстрировать миру стройные ножки. Любимые ею сарафаны на тонких бретельках идеально смотрятся на худышках с небольшой грудью и придают образу еще большую хрупкость и чистоту. В свое время историк моды Александр Васильев рекомендовал Гагариной не носить так часто остроносые лодочки и пересмотреть гардероб в пользу более светлых тонов, и этим советом певица тоже не пренебрегает.

Ольга Бузова, 38 лет

Lomohov Anatoly / East News , Ugolnikova Ksenia / East News

Многим еще памятен образ Ольги Бузовой начала двухтысячных: кокетливые топики, задорные спиральные локоны, изобилие бижутерии. За последние годы певица и телеведущая прошла путь от задорной блондинки до признанной иконы стиля. Она вернула себе натуральный цвет волос, в повседневной жизни стала отдавать предпочтение сдержанному мейкапу, все чаще выбирать нейтральные сочетания элегантных цветов — бежевого, серого, молочного. Особенного внимания заслуживает то, как виртуозно Ольга научилась усиливать образы с помощью аксессуаров. Даже массивные серьги необычного дизайна, которые часто можно увидеть в ушках у телеведущей, не утяжеляют лук, а притягивают внимание к лицу с гладкой прической.

Анфиса Чехова, 46 лет

Tarakanov Vadim / East News , Ivanov Sergey/ East News

Ранее Чехова активно подчеркивала свой статус роковой женщины, выбирая откровенные наряды, демонстрирующие шикарную грудь, линию бедер и талию. Но ее стиль после 40 начал меняться: на смену откровенности пришла элегантность и расслабленность. По словам телеведущей, долгие годы работавшей над изменениями в фигуре, помогли ей правильное питание и йога. «Я не насиловала себя диетами, спортом. А насиловала я себя всякими психологическими и духовными трансформациями. Я перестала хотеть похудеть. И отказалась от сахара, не ем его уже девять лет», — рассказала она на шоу Павла Воли.

Юлия Пересильд, 39 лет

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News , Ivanov Sergey / East News

Актриса выбирает наряды, которые подчеркивают ее натуральную красоту и естественность. При ее нежной акварельной внешности ей идет минимализм и ретро-стиль. Александр Васильев считает, что у Юлии «большой потенциал ретро-дивы». Стилисты хвалят актрису за то, что она отдает предпочтение классическим силуэтам, необычным тканям и за то, что она не злоупотребляет аксессуарами и акцентными деталями. Не так давно Юлия появилась на одном из мероприятий в образе Мерилин Монро, в духе золотого Голливуда, и еще раз доказала, что именно этот, не всем подходящий стиль, — ее.

Любовь Толкалина, 46 лет

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News

Звездный историк моды готов петь дифирамбы актрисе и считает, что она вполне могла бы сама давать советы по стилю. У Толкалиной эффектная фигура, длинные тренированные ноги, и хотя многим знаменитостям старше сорока стоит с осторожностью выбирать длину юбок, актрисе идет мини. Свою роль играет тот факт, что, надевая ультракороткий низ, Любовь чаще всего выбирает к нему достаточно закрытый верх, как правило, с длинными рукавами и скромным декольте. Еще один секрет стиля актрисы, как ни странно, кроется в улыбке — именно она завершает образ уверенной в себе женщины, востребованной актрисы.

Нелли Уварова, 44 года

Нелли Уварова, подобно своей популярной героине, считает, что не стоит делать из внешности культ. Для нее важнее душевная гармония. Актриса пережила измену в первом браке, потеряла нерожденного ребенка во втором и переживала свои личные потери так, как считала нужным. Сейчас актриса — счастливая жена и мать двоих детей, и пришло время задуматься о стиле. Изменения актриса начала с прически. Ей очень идут короткие стрижки и новый цвет волос, но самое роскошное преображение нам показали стилисты сериала «Содержанки». Образ Илоны Вагнер практически пособие «Как выглядеть стильно после 40» женщине с типом внешности, как у Уваровой. Пепельный блонд, эффектный удлиненный боб, яркий макияж, элегантные костюмы — вопрос лишь в том, насколько уютно в таком образе чувствует себя сама Нелли за пределами съемочной площадки.

Настасья Самбурская, 37 лет

Tarakanov Vadim / East News , AA / ABACA / East News , Tarakanov Vadim / East News

Звезда сериала «Универ» годами экспериментировала со стилем. В юности она носила толстовки, футболки и джинсы, затем стала подчеркивать свою женственность — переключилась на яркие цвета и заметный макияж, нередко отдавая предпочтение струящимся платьям в пол. Сейчас, на пороге сорокалетия, ее облик стал более индивидуальным. Она легко сочетает грубые ботинки с платьицами, миксует контрастные тона одежды и аксессуаров, разные стили, меняет цвет волос и укладку, часто носит удобный casual. Актриса рассуждает о моде так: «Мода — она, как правило, не для всех. Потому что... дорого и большинству непонятно». Она говорит, что не «сильна в моде», но при этом у нее свой узнаваемый стиль с налетом бунтарства. А правильно оценить образ ей помогает такой лайфхак: перед выходом сделать селфи в лифте с зеркальными стенами и ярким освещением.

Олеся Судзиловская, 50 лет

Korobeynikov Dmitry / East News , Lomohov Anatoly / East News

Александр Васильев называет Судзиловскую «королевой гламура». Безусловно, способствует этому тот факт, что для появления на светских мероприятиях актриса выбирает роскошный стиль кинодив прошлого. Но она умеет носить не только коктейльные и вечерние платья — актриса с шиком носит брючные костюмы и классические платья футляры, а выглядеть в них нескучно ей помогает то, что она следит за актуальными моделями, выбирает яркие цвета и необычные фасоны, дополняет ансамбли элегантными аксессуарами. Секреты красоты от звезд обычно сводятся к советам, которые обойдутся в копеечку. Судзиловская же говорит о том, что здоровый сон и простые средства — вроде кубика льда или ломтика огурца — по-прежнему работают. А ее главный совет женщинам — «полюбить одного конкретного человека. Себя».

Анна Снаткина, 41 год

Ivanov Sergey / East News , Ivanov Sergey / East News

Анна Снаткина прославилась в конце нулевых благодаря съемкам в сериале «Татьянин день». Классическая красавица, она до сих пор может похвастаться свежим лицом и красивой фигурой. Поддерживать форму актрисе позволяет дробное питание, питьевой режим и здоровый сон, она практически отказалась от мяса и сладкого, занимается фитнесом и посещает салоны красоты, «но без фанатизма». Однотонные брючные костюмы с V-образным вырезом, который вытягивает силуэт, платья в пол — все эти наряды идут актрисе. Ей подходят строгие лаконичные линии, простой элегантный крой. Но чтобы минимализм не стал скучным, необходимо быть уверенным в цвете и аксессуарах. В свое время Александр Васильев посоветовал разнообразить гардероб именно ими, обратить внимание на крупные ювелирные украшения, которые, по его мнению, подходят зрелым замужним женщинам. Похоже, Анна прислушалась и придала своим лукам еще больше шика.

Юлия Ковальчук, 41 год

Korobeynikov Dmitry / ZERKALO / East News , Lomohov Anatoly / East News , Tarakanov Vadim / East News

Мы запомнили Юлию как одну из участниц группы «Блестящие». В то время концертная деятельность накладывала на ее стиль свой отпечаток. Сейчас же певица выбирает наряды, которые подчеркивают ее нежный и хрупкий образ, без былого эпатажа. Актриса говорит: «Никогда не куплю супермодную вещицу, если она неважно на мне сидит», — и это, несомненно, золотой совет, который подойдет не только тем, кто волнуется за свой стиль после 40 лет, но и женщинам любого возраста.