8 правил стиля Людмилы Гурченко, которая насмехалась над модой и перекраивала наряды от Диора

Людмилу Гурченко почитали не только за актерскую работу, но и за фирменные образы. Актриса всегда была на волне моды, в то же время не ставила ее во главу угла, а творила свой стиль. Экстравагантный, иногда даже эпатажный, но свой. И миллионы женщин копировали его. Мы разузнали, какие же стильные фишки использовала Гурченко.

А в конце статьи раскрываем секрет киношных образов легендарной актрисы.

Игнорировала модные веяния

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Гурченко никогда не пыталась отслеживать все последние тренды. Актриса была убеждена, что ультрамодная одежда нисколько не украшает человека. Она говорила: «Стиль — явление врожденное, исключительно индивидуальное. А мода — вещь преходящая и немного поверхностная: приобрел модную вещь, и ты уже моден. Таким „оригиналом“ может стать кто угодно. Сегодня ты моден со своей новой вещицей, а через полгода подоспела новая коллекция, и ты снова ломаешь голову, как бы не отстать от паровоза!» Вместо погони за модой Гурченко искала то, что идет именно ей. Актриса беспристрастно оценивала свой облик и подбирала те вещи, которые подчеркнут все изюминки в ее внешности.

Без каблуков даже мусор не выбрасывала

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Гурченко не представляла себе жизнь без этого атрибута. Даже дома она носила не тапочки, а домашние туфли на каблуках. Надеть обувь с плоской подошвой актриса могла только в одном случае: если это нужно для роли. Конечно, не всегда бывало удобно в такой обуви. Так, однажды во время концерта Гурченко чуть не упала, пройдя по искусственному газону на тонких шпильках. Но в этот момент она призвала на помощь всю свою грацию, изящно изогнула ногу в колене и остаток пути прошла гордо.

Переделывала под себя вещи именитых дизайнеров

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У Гурченко были любимые дизайнеры. Так, она часто сотрудничала с Вячеславом Зайцевым. Носила Гурченко и одежду иностранных кутюрье. Однако любые дизайнерские наряды актриса всегда нещадно переделывала. Даже в тех случаях, когда вещи шили специально для нее, она все равно вносила что-то свое. То юбку укоротит, то манжеты пришьет. А порой Гурченко перекраивала наряды так, что их было не узнать. Причина была все та же: актриса создавала свой стиль, творила образы, которые подчеркнут ее красоту, а еще — ее характер. Гурченко не делала исключений и для вещей мировых модных домов вроде Dior или Roberto Cavalli. Она переделывала наряд, носила его какое-то время, а потом, если он надоедал, перешивала еще раз.

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Ради эффектного индивидуального стиля Гурченко стала настоящей мастерицей. Например, научилась делать мудреные вышивки и кружево, часто кроила сама шляпы. А однажды сшила за одну ночь костюм — по собственной идее. Позже актриса писала в мемуарах: «Купишь идиотское платье большого размера. Сидишь, крутишь, вертишь... выходишь — все ахают! Где купила? Да так, случайно досталось, заморское... И все верили. А я потом, через время — хвать от него рукава, а вместо складок — юбку „дудочкой“. И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор!»

Не любила демонстрировать декольте, руки и ноги

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В кодексе стиля Людмилы Гурченко было одно незыблемое правило: никаких мини-юбок, а еще открытой спины. Она терпеть не могла укороченные вещи и обожала закрытую одежду. Например, любила высокие воротники. Этот хитрый прием помогал Гурченко акцентировать внимание окружающих на ее лице. По той же причине актриса предпочитала носить наряды с длинными рукавами — чтобы люди не отвлекались на руки, а смотрели только на ее лицо.

Вела себя в соответствии с образом

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Одежда для Гурченко была не просто каким-то набором вещей. Каждый предмет гардероба она воспринимала, как своего друга, потому отношение ее было очень трепетное. Надевая ту или иную одежду, актриса обдумывала, как она будет в ней себя вести: как ходить, как говорить. Для каждого наряда своя манера. Гурченко была убеждена, что образ нужно чувствовать: «Нет у тебя внутреннего понимания одежды, тогда тяни на себя все, что хочешь, все равно ничего не поможет. Когда я одеваюсь, я точно знаю, какую роль должна сыграть!»

Всегда подчеркивала талию

Гурченко предпочитала такую одежду, которая акцентировала внимание на ее талии. Так, она в любое время носила обтягивающие наряды. А на заре карьеры любила платья с узкой талией и пышной юбкой, как у ее героини в «Карнавальной ночи». Они создавали необходимый контраст.

© Карнавальная ночь / Мосфильм , East News East News

Также актриса везде вставляла подплечники, чтобы талия смотрелась смотрелась еще эффектнее. Правда, с их выбором Гурченко осторожничала. Подплечники должны были быть высокими, но аккуратными. Иначе, по мнению актрисы, голова выглядела чересчур большой.

Считала, что аксессуаров много не бывает

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Гурченко всегда кропотливо подбирала аксессуары. Актриса была убеждена: они сделают конфетку из любого образа. Поэтому на советы стилистов о том, что стоит носить лишь пару акцентных аксессуаров, она наплевала. Украшений можно сколько угодно. В ход шло все, что добавляло шика-блеска. Гурченко носила громоздкие пояса, боа, эффектные шляпы. Еще актриса любила яркую крупную бижутерию — например, бусы. Наконец ее фирменными украшениями были броши. Гурченко и здесь проявляла креатив: срезала пуговицы с надоевшей одежды и превращала их в броши. Пуговицы шли также на серьги, украшения для поясов, шляп и так далее. Несколько таких оригинальных аксессуаров, и вуаля — образ дивы готов.

Не ограничивала свои модные фантазии

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Гурченко не боялась даже самых экстравагантных предметов гардероба и нарядов, если видела, что они только делают ее краше. Выйти в свет, к примеру, в наряде с перьями было для нее плевым делом. Это вообще было фишкой Гурченко. По словам актрисы, именно она ввела в стране моду на одежду с перьями. Многие не одобряли ее стиль, но актрисе было все равно. Гурченко носила любые вещи, которые ей нравились. И даже в преклонные годы она продолжала реализовывать свои самые смелые идеи: «А когда я слышу осуждающие оханья и аханья, то говорю: давайте вы будете не охать и ахать, а заниматься собой!»

Бонус: ради работы Гурченко могла плюнуть на все свои правила стиля

На съемочной площадке актриса тоже не могла утихомирить стилиста, сидящего внутри нее. Гурченко вмешивалась в работу костюмеров и совершенствовала все наряды, в которых играла в фильме. Часто бывало, что актриса сама придумывала целый ансамбль. Так было с нарядами ее героинь в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и так далее. Гурченко продумывала образ, чтобы он раскрывал персонажа. Она даже парфюм подбирала под характер героини, чтобы настраиваться на образ. Например, для съемок в фильме «Пять вечеров» душилась «Ландышем» и «Белой черемухой». Так киноэкран становился единственным местом, где актриса могла пойти на любые эксперименты и запросто отказаться от внешнего лоска — во имя стопроцентного попадания в героиню.

Да, создать эффектный и уникальный образ мечтают многие. Между прочим, самая обыкновенная сумка иногда ох как в этом вопросе помогает. А какие модели сейчас в моде, рассказываем здесь.