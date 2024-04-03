12 секретов стиля Майи Плисецкой, которая не боялась дерзко одеваться и не изменяла себе даже в старости

Выдающаяся балерина и икона стиля, грациозная, словно лебедь, Майя Плисецкая будто впитала безупречный вкус с молоком матери. Ее неординарные решения в области моды десятилетиями вдохновляют женщин по всему миру. Мы решили узнать, благодаря чему девочка из бедной семьи смогла стать музой знаменитых дизайнеров.

Использовала находчивость и фантазию

Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в семье хозяйственного деятеля и актрисы немого кино. Семья жила бедно. Позже девочку воспитывала ее тетя, солистка Большого театра. Именно она поддержала будущую звезду в желании заниматься балетом и отвела в хореографическое училище. Стесненные обстоятельства не мешали Майе находить материалы и из подручных средств создавать образы, которые уже тогда притягивали взгляды. Костюмеры театра специально по ее просьбе перешивали старые вещи. А ведь в театральных мастерских можно было отыскать текстиль, кружева, ленты, пуговицы, которые в то время были дефицитом. Майя экономила даже на еде, чтобы получать новые платья от театральных портних.

Считала, что выделяться из толпы — это нормально

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В середине 50-х годов на гастролях в Индии балерина купила восточные шелка с цветочными мотивами. Забавно, но, вероятнее всего, местные производители копировали с французского текстиля, который завоюет внимание Плисецкой лишь спустя десятилетие. Вернувшись домой, она отдала ткани швеям большого театра, и они еще несколько лет шили звезде из него яркие и запоминающиеся платья. Все, кто знал Майю Михайловну, отмечали, что она всегда выделялась из толпы, предпочитала красивую одежду и утверждала, что «внешняя оболочка лепит образ». Балерина не жалела денег, чтобы выглядеть не так, как все. Даже после 80-ти она появлялась на публике в одежде с замысловатым орнаментом.

Не боялась мрачных оттенков

EAST NEWS , East News

Майе было всего 5 лет, когда в одном из спектаклей она увидела героиню в черном платье. Этот образ настолько поразил ее, что в будущем она сама нередко будет использовать мрачные цвета и драматичные силуэты в своих образах. Кроме того, в гардеробе звезды нередко можно было увидеть костюмы в строгом и формальном стиле. Несмотря на любовь к экстравагантным вещам, она часто выбирала элегантные блузки в сочетании с узкими классическими брюками и выглядела в них великолепно.

Не стеснялась быть первой

Когда Майя только начинала свою карьеру, у нее было лишь каракулевое пальто, подаренное тетей. Но она отдала его в театральную мастерскую, и костюмер перешил его, добавив клинья из шинельного сукна. Позже, когда натуральные шубы и манто были недоступны для большинства женщин, Плисецкая стала чуть ли не первой обладательницей манто из белой норки, которую ей подарила сестра Лили Брик — писательница Эльза Триоле. Кстати, свою шубу она так часто отдавала в ремонт мастеру Большого театра, что в последствии он отказывался ее брать. А еще она одна из первых стала носить на занятиях эластичные купальники, которые купила во время зарубежных гастролей.

Выбирала обувь на низком каблуке

Привыкшая к неудобным пуантам на сцене, в обычной жизни Плисецкая предпочитала носить туфли из лакированной кожи на низком каблуке. Но и высокие сапоги часто становились частью ее образа, особенно в сочетании с широкими пальто. Балерина вообще была большой любительницей обуви, дома у нее хранились десятки коробок ни разу так и не надетых пар. Однажды во время поездки заграницу она выторговала скидку 50% на туфли в бутике, подарив продавцам свою фотографию с автографом.

Считала, что головной убор не должен быть скучным

Головных уборов в гардеробе балерины было немного. А все потому, что она считала, что ей некуда в них пойти. «Какая шляпа в низком автомобиле? Вот раньше, в открытых экипажах, это было другое дело», — жаловалась Майя Михайловна. Но уж если она и покупала шляпы, то пользовалась услугами знаменитой модистки Раисы Капустянской, к которой обращались все модницы и артистки того времени.

Дружила с великими кутюрье

Благодаря гастролям международная слава пришла к балерине достаточно быстро. Утонченная красавица даже снималась для обложки журнала Vogue. Ею восторгались писатели и великие дизайнеры с мировыми именами. Некоторые из них даже шили ей костюмы для выступлений в Большом театре. Она носила наряды таких брендов, как Pierre Cardin, Jean Paul Gaultier и Yves Saint Laurent. Несколько нарядов создала для нее княгиня Ирен Голицына, придумавшая брюки-палаццо. Майя была лично знакома с Коко Шанель. Более того, мадам Шанель специально для Плисецкой устроила демонстрацию своей новой коллекции у себя дома. Модельер была не довольна своими манекенщицами и попросила балерину пройтись в ее нарядах. А потом подарила ей белый сарафан и жакет. Даже участвуя в новогоднем «Голубом огоньке» 1969 года, Плисецкая была в дизайнерских вещах, большинство из которых принадлежали ей самой, например, костюм Chanel.

Известные дизайнеры даже создавали костюмы для фильмов-балетов с участием Майи Плисецкой. К примеру, в «Анне Карениной» 1972 года, «Чайке» 1980 года, «Даме с собачкой» 1985 и «Гибели розы» она появляется в нарядах от французских кутюрье.

Носила оверсайз до того, как это стало мейнстримом

Несмотря на точеную стройную фигуру до самой старости Майю Михайловну нередко можно было увидеть в объемной одежде. Она с удовольствием сочетала длинные блузки-туники с узкими брюками. А еще носила широкое расклешенное пальто, непременно с высокими сапогами. Ее стиль уже тогда копировали девушки и женщины по всему миру.

Уделяла внимание деталям

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Майя Плисецкая, как никто другой, понимала, как важны детали и аксессуары. Крупные украшения, броские необычные узоры и нестандартные рисунки на балерине смотрелись всегда естественно. Нередко звезда делала акцент на талии с помощью однотонного костюма с элегантным поясом с пряжкой или же цветной лентой. Творческая натура, она не боялась экспериментов: геометрические и футуристические, порой даже странные формы нередко можно было увидеть в ее образах. А еще она обожала шелковое жабо, с помощью которого усиливала эффект своего экстравагантного облика.

Использовала яркий макияж в повседневной жизни

На сцене звезда, как это было принято, всегда носила броский театральный макияж. Но и в обычной жизни она выбирала яркую косметику. Выразительная темная подводка для глаз с эффектом смоки и темно-красная помада — такой запомнили ее окружающие. Порой она использовала более светлую помаду с нежным мерцанием. Волосы же артистка убирала в пучок или в низкий конский хвост.

Подчеркивала свои достоинства

Как и большинство балерин, Плисецкая имела астеничный тип строения тела: стройная хрупкая фигура, длинные худые руки, ноги и шея. Она умело подчеркивала это, отдавая предпочтение блузам и платьям с V-образным декольте. Нередко Майю можно было увидеть в красных и черных платьях с силуэтами 1930-х годов, которые подчеркивали изгибы ее фигуры. Будучи любительницей эпатажа, однажды она появилась на публике в белом парчовом платье в пол с открытым балетным лифом, накинув на плечи турмалиновый шарф. «Это было представление, все взоры на мне», — вспоминала Плисецкая.

Всегда оставалась верна себе

Десятилетиями звезда придерживалась одного стиля, к примеру, продолжала носить пиджаки и кофты с круглым вырезом горловины. Постоянство касалось не только стиля одежды, макияжа и прически, но и парфюма. Выбор аромата — весьма ответственное занятие. Ведь любимые духи, которыми пользуется дама, ассоциируются с ней долгое время. Так, Майя Михайловна, отдала предпочтение парфюмированной воде Bandit от Robert Piguet, которая была создана женщиной—парфюмером Жермен Селлье в 1944 году. Свежий, резковатый, с нотками цветов, он очень подходил характеру балерины. Плисецкая заказывала парфюм из Парижа. Даже когда его сняли с производства, для звезды была воссоздана небольшая партия.

Легенда кинематографа Людмила Гурченко ни в чем не уступала голливудским дивам. Ее стильные образы, которые копировали полвека назад, будоражат сердца современных модниц.