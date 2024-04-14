20+ фото, на которых такая разница, что ее и с Эвереста видно
Многие вещи познаются только в сравнении. Одно дело, просто огурчик, и другое, когда он едва в руке помещается. Сложно представить, как меняется лицо мужчины после того, как он сбривает бороду, или тело человека после того, как он сбросил 45 кг. А вот фотографии наглядно показывают нам эту разницу. И рассматривать такие снимки можно бесконечно.
«Я скинула 45 кг после беременности и стала выглядеть лучше, чем когда-либо!»
«Вода реки Миссисипи: левая баночка наполнялась у истоков, правая — в устье, в Новом Орлеане»
«Ему всегда нравилась эта кровать»
«Первый выпавший молочный зуб моего 4-летнего ребенка по сравнению с моим удаленным зубом мудрости»
«Полгода лечусь от анорексии. Посмотрите, как изменилось мое лицо!»
Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками
Ну это от больших шоколадок Спартак, судя по всему. От киллограмовой "плиты" не так-то просто сожрать такой кусочек.
«Маникюр, который я просила сделать. И то, что в итоге получилось. Пожалуй, больше не приду»
«Купил маску Человека-паука через интернет. Вот что мне прислали»
Как с картинки, не иначе
«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»
«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»
«Цвет кожи моего брата и мой»
- Я думал, что это манекен. © Jazzlike_Bed2695 / Reddit
«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»
«Это должна была быть подушка для стула»
Мне колу и кусочек пиццы
«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»
Главный вопрос: где ее хранить?
Где хранить ? Да всё просто - в животе. :)))
А в холодильник лучше по кускам разрезанную и в пленку завернутую положить.
«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»
«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»
«Попытка скопировать торт на день рождения парня»
«С днем рождения, Риз».
«Я скинула 20 кг. Ребята, просто гляньте на мое лицо!»
Для того, чтобы измениться внешне, многим женщинам достаточно сделать нетипичный макияж или новую стрижку. Иногда это так сильно меняет образ, что даже близкие даму узнают с трудом.