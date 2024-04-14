20+ фото, на которых такая разница, что ее и с Эвереста видно

Многие вещи познаются только в сравнении. Одно дело, просто огурчик, и другое, когда он едва в руке помещается. Сложно представить, как меняется лицо мужчины после того, как он сбривает бороду, или тело человека после того, как он сбросил 45 кг. А вот фотографии наглядно показывают нам эту разницу. И рассматривать такие снимки можно бесконечно.

«Я скинула 45 кг после беременности и стала выглядеть лучше, чем когда-либо!»

«Вода реки Миссисипи: левая баночка наполнялась у истоков, правая — в устье, в Новом Орлеане»

«Ему всегда нравилась эта кровать»

«Первый выпавший молочный зуб моего 4-летнего ребенка по сравнению с моим удаленным зубом мудрости»

«Полгода лечусь от анорексии. Посмотрите, как изменилось мое лицо!»

Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками

«Маникюр, который я просила сделать. И то, что в итоге получилось. Пожалуй, больше не приду»

«Купил маску Человека-паука через интернет. Вот что мне прислали»

Как с картинки, не иначе

«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»

«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»

«Цвет кожи моего брата и мой»

«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»

«Это должна была быть подушка для стула»

Мне колу и кусочек пиццы

«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»

Главный вопрос: где ее хранить?

«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»

«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»

«Попытка скопировать торт на день рождения парня»

«С днем рождения, Риз».

«Я скинула 20 кг. Ребята, просто гляньте на мое лицо!»