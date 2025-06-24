17 эффектных фото, на которых большая разница говорит сама за себя

Многие вещи и явления познаются в сравнении, ведь именно оно позволяет оценить масштаб изменений. Мы собрали нетривиальные фотоснимки, на которых запечатлена такая разница, что она говорит сама за себя. Эти кадры — живое доказательство того, как сильно может меняться все вокруг: вещи, природа и даже мы сами.

«Это мой брат и его жена. В детстве они играли вместе, в старших классах начали встречаться, а сегодня у них 22-я годовщина свадьбы»

«В школе каникулы, и мой сын решил кардинально сменить имидж на лето»

Хотела бы я быть такой же крутой, как он! © plantgirll / Reddit

«Мне 39 лет, двое детей. Я сбросила 22 кг, когда стала меньше есть и больше двигаться»

Она прошла путь от бездомного котенка до домашней любимицы

«Мои родители в день свадьбы и 32 года спустя»

Твоя мама стала еще краше за эти годы! © Unknown author / Reddit

«„Оскар“ за лучшую мужскую роль достается моему базилику (вот он до полива и через 2 часа)»

«Моя прабабушка и я в моем детстве и сейчас»

Как мило изменилось то, кто из вас выше, кто ниже! © bottleglitch / Reddit

«Я занимаюсь спасением животных и обожаю видеть, как они преображаются»

«Я постриглась впервые за 3 года. Разница просто сумасшедшая! Мой коллега сказал, что даже не узнал меня, когда впервые увидел с новой прической!»

«До и после того, как я разрисовала этот дом из контейнеров»

«Вот как я изменилась за 16 месяцев. Теперь в планах набрать немножко мышечной массы, ну и поддерживать текущую форму»

«Я собираю мусор по своей инициативе. Вот одно из мест, где я наводил порядок, до и после»

«Вот как я изменился с 12 до 28 лет»

«Купил гараж, выбросил оттуда самосвал мусора и сделал небольшой ремонт»

© azot2020 / Pikabu ucTepu4ka 2 часа назад Нечто похожее было и у нас н а даче. Только н а чердаке 🤣 теперь там три комнаты: склад, гардеробная и наша спальня - - Ответить

«Первый и последний день моей дочери в школе. Кстати, рюкзак и бейсболка на нас те же самые»

«Многодетная мать после родов и спустя время, когда котята уже разъехались по своим новым домам»



«Бабушка и дедушка поженились в 1952 году. А вот какие они сейчас»

Красивая пара! Видно, что годы только сблизили их. © Fearless_Site_1917 / Reddit