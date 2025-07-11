10 историй о ретро-технике, которые захлестнут волной ностальгии
Сейчас мы привыкли к тому, что в одном маленьком смартфоне есть все: фотокамера, музыка, игры — вся жизнь. Но десятки лет назад, когда мобильных телефонов вовсе не было или они только появились, для каждой задачи было свое устройство. Пользователи сети и наши коллеги в редакции вспомнили теплые истории, связанные с техникой их детства и юности.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- В детстве был у меня тамагочи-динозаврик. Настоящую зверушку завести не разрешали, мол, сперва потренируйся. Пищал днем и ночью, требуя внимания. Терпение родителей казалось бесконечным, но однажды все-таки лопнуло. Проснувшись как-то утром, я обнаружила, что любимого питомца нигде нет. Ну я сразу в слезы, и тут радостная мама заходит в комнату с яркой мягкой игрушкой-динозавром. И поздравляет с тем, что мой тамагочи вылупился и вырос! Лучшее родительское решение писклявой проблемы. © Подслушано / Ideer
- Моему другу в детстве купили первый PlayStation и через месяц отобрали, ибо он стал плохо учиться. Сказали, до лета не увидит. В начале лета он накосячил, и они снова отобрали до сентября. Осенью не вернули, аргумент — для профилактики. К Новому году сказали, что он себя весь год плохо вел, и приставки не будет. Так было еще пару лет. Сейчас ему 35, и он узнал, что хитрые родители просто одалживали приставку у друзей, чтобы мотивировать сына, мол, приставка ждет тебя, но ты плохо себя ведешь. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве обожала мультик «Красавица и Чудовище». Он как раз тогда только вышел, когда я маленькая была. Я посмотрела один раз в кино, влюбилась во все: в сюжет, в историю любви, в принца этого, в музыку и костюмы. А у нас тогда уже была такая роскошь, как видеомагнитофон. И я стала упрашивать родителей купить кассету с этим мультиком. Ну они и купили в переходе. В итоге оказалось, что там была записана подделка, а вовсе не оригинальный мультик. Как же я тогда плакала. Уже позже, когда появился DVD, мы купили этот мультфильм на диске. И хотя он был мне не по возрасту, я все равно с упоением пересматривала. И до сих пор его горячо люблю.
- Моя учеба в началке пришлась на 2000-е. В один момент наши мальчишки подсели сразу на две игрушки: Game Boy и PSP. Удовольствие было недешевое, поэтому гаджетами владели только пара-тройка парней в классе. Звонок с урока — тут же всех как ветром сдувало из-за парт. Все мальчики гурьбой собирались вокруг одного, счастливого обладателя Game Boy или PSP, и завороженно смотрели, как тот играл. Веселье не заканчивалось даже со звонком на урок. Наша учительница каждый раз с великим трудом отрывала мальчишек от этого развлечения. Однажды не выдержала — отняла игрушку, положила к себе на стол и сказала, что будет отдавать только во время перемен.
Нна игры очень легко подсаживаются не только дети но и взрослые. Игромания - психическое заболевание века.
- Первый ноутбук у нас в семье появился летом перед моим вторым классом. Для меня это было прямо диковинкой. До этого компьютера дома не водилось, а теперь раз — и ноутбук. Папа накупил мне сразу всяких дисков с играми в магазине техники. В ноуте был дисковод, туда вставляли эти диски, и можно было играть. Подсела на кучу всего. Но моими фаворитами были «Нэнси Дрю» и игры про Барби. Когда мама поняла, что меня не оторвать от ноутбука, запаролила его и стала выдавать исключительно на час. Боялась, что иначе зрение посажу. Не помогло — все равно теперь очкарик.
- Лет в 12 родители подарили мне MP3-плеер и первые наушники. Как же я радовалась! Раньше мне приходилось ловить любимые песни на радио и записывать на диктофон в телефоне. Потом слушать с отвратительным качеством звука. А теперь могла все скачивать на плеер. Ходила тогда, не вынимая вообще наушников из ушей. В школу и из школы, на переменах, когда была освобождена от физкультуры, даже на некоторых уроках — везде слушала музыку. Но самый кайф был надеть одни наушники на двоих с сестрой и вместе слушать песни. По очереди: сначала моя любимая, потом ее. И переписывать по строчке слова песен в специальную тетрадку.
- Я родился в 1999-м. Мой первый телефон появился у меня лет в 12. Ничего особенного, стоил совсем недорого. У него была клавиатура, не сенсорный экран. Ярко-красный пластиковый корпус выглядел ужасно. С телефона можно было только писать простые сообщения и звонить, а интернет был роскошью, которой я никогда не пользовался. Раньше мама ежемесячно выдавала мне фиксированную сумму на оплату телефона. А я спускал все деньги на ветер буквально за полминуты, покупая рингтоны и звоня друзьям просто так, чтобы просто поздороваться. © RealSuPraa / Reddit
- Дело было где-то в начале 1990-х. Тогда импортные «мыльницы» стали наконец-то появляться. До этого, как фотки были нужны, все в фотоателье ходили. А теперь люди потихоньку начали скупать фотики и сами снимать. Ателье все еще пользовались популярностью, но не такой бешеной. И они промышляли тем, что снимали прохожих на улицах города и предлагали им купить снимки, если хочется. Мы так с мамой однажды гуляли по центру, и нас сняли на легендарный Зенит с черно-белой пленкой. Потом подошли, представились, предложили за денюжку по почте фотографии отправить. А мы и согласились. Через некоторое время получили свои снимки. А мы там такие шикарные, в модных пальто. До сих пор фотографии в альбоме лежат, хотя прошло уже больше 30 лет.
Раньше люди жили как-то проще. Могли вот так просто позволить себя фотографировать. Попробуй сейчас сфоткать кого-то без разрешения, так нна тебя в полицию сразу пожалуются.
- Мой папа купил домой принтер на рубеже 2000-2010-х. Простенький, струйный. Там даже не было навороченных сенсорных экранов. Просто две кнопки: отксерокопировать и распечатать. Зато я была единственной в классе с таким агрегатом. Все просили родителей распечатать на работе доклады в школу, а я сама дома все делала. А однажды отец даже распечатал мне на нем книгу, которую мы не смогли найти в книжных магазинах.
- В 2000-х родители купили мне Денди. Я забросил уроки, и родители спрятали. А я всегда находил и играл, пока они на работе. Как-то ищу 3 часа. Звоню папе. Он давай спрашивать про уроки. Вру, что все сделал. А после папа говорит, что приставка в тумбочке с учебниками. До сих пор помню, как мне было стыдно. © Палата № 6 / VK
Продолжаем ностальгировать — вспоминаем свое босоногое детство вместе с пользователями сети, расчехлившими свои фотоальбомы.
Комментарии
Я купила сыну первый комп за бешенные деньги, цена была размером с мою месячную зарплату. Ему было, наверное, лет 12 (сейчас 38). Интернета тогда небыло, игры были на дисках. Одним неприятным утром звонит мне его учительница и спрашивает "А сын твой Андрей что, болеет?" Я говорю что нет, здоров. А она - он в школу неделю уже не ходит. Я к сыну, а он, оказывается играет всю неделю! Конечно я его не отлупила, но неприятных слов он выслушал. Я тащила их двоих с младшим одна, на работу уходила в половине шестого утра и возвращалась в половине седьмого вечера: - "Уроки? Конечно сделал!" Короче, взяла я процессор от компа и завезла на работу, поставила под стол шефу на время, пока ребенок не подтянул пропущенное. 🙃