10 историй о ретро-технике, которые захлестнут волной ностальгии

Я купила сыну первый комп за бешенные деньги, цена была размером с мою месячную зарплату. Ему было, наверное, лет 12 (сейчас 38). Интернета тогда небыло, игры были на дисках. Одним неприятным утром звонит мне его учительница и спрашивает "А сын твой Андрей что, болеет?" Я говорю что нет, здоров. А она - он в школу неделю уже не ходит. Я к сыну, а он, оказывается играет всю неделю! Конечно я его не отлупила, но неприятных слов он выслушал. Я тащила их двоих с младшим одна, на работу уходила в половине шестого утра и возвращалась в половине седьмого вечера: - "Уроки? Конечно сделал!" Короче, взяла я процессор от компа и завезла на работу, поставила под стол шефу на время, пока ребенок не подтянул пропущенное. 🙃