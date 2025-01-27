12 историй о том, как умная техника нас удивила

Умная техника помогает нам готовить, убирать, работать и даже экономить время. Но иногда эти устройства проявляют такую «находчивость», что это не может не вызывать вопросы. Мы собрали несколько случаев, когда умная техника оказалось «слишком умной». Улыбнитесь и убедитесь, что ваши гаджеты не строят коварных планов прямо сейчас!