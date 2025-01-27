вот поэтому я категорически против всяких там Алекс и Алис в своём доме.
12 историй о том, как умная техника нас удивила
Умная техника помогает нам готовить, убирать, работать и даже экономить время. Но иногда эти устройства проявляют такую «находчивость», что это не может не вызывать вопросы. Мы собрали несколько случаев, когда умная техника оказалось «слишком умной». Улыбнитесь и убедитесь, что ваши гаджеты не строят коварных планов прямо сейчас!
- Купили нам на работе новое дорогущее оборудование. Сидим вдвоем в кабинете, вдруг оборудование издает писк и у него начинают сами по себе двигаться детали. Моя коллега просипела «мама» и полезла под стол. А я просто окаменела. Мы уже готовы были поверить в инопланетян, когда оказалось, что айтишник на удаленном доступе проверял подключение и параметры. © Светлана С. / Dzen
- У нас желтая колонка Алиса. Перед Новым Годом ее почти 2 месяца глючило. Каждую ночь ровно в 3 часа она включалась, мигала всеми своими цветами, негромко включала музыку. А в последний раз, когда я ночью пришла в зал, где она стоит, вдруг стала негромко шептать мне: «Где вы? Я вас не вижу. Где вы? Я вас не слышу». Сказала ей: «Отдыхай!» А Алиса в ответ, мол, не может, у нее очень много дел и работы, надо анализировать информацию. © anastasia_guliakevich
- Раннее утро. Соседи спят. Все приборы выключены. И в тишине вдруг женский голос: «Ваш вес составляет 4 килограмма 400 грамм». Меня чуть инфаркт не долбанул. В квартире я одна, никаких Алис и говорящих игрушек у меня нет. А когда я отдышалась и прислушалась к словам, то вспомнила, что говорящие весы у меня есть и кошка взвесилась с утра. © Чистая квинта / Dzen
- Застала как-то момент: Алиса читает сказку... котятам! Спрашиваю, мол, зачем? Ответ: «Они же слушают».
— Алиса, зачем ты читаешь про Карлсона котятам?
— Я решила, что «Гарри Поттера» им рановато.
— Алиса, это котята! Им три месяца! Не дети!
— Полагаю, что возраст соответствует контенту.
Ну и дела... © ЕКАТЕРИНА БОРОВСКАЯ / Dzen
- Муж уехал на выходные, ко мне пришла подруга, чтобы посмотреть фильмы ужасов. В самый страшный момент фильма все лампы в доме включились, а затем весь свет отрубился. Мы с подругой двинуться от страха не могли. Как потом выяснилось, в это же время мой муж на другом конце страны решил похвастаться приятелю: «Смотри, я могу управлять светом в доме с помощью смартфона». © hulagirl4737 / Reddit
- Работала в реанимации, дежурила одна. Вдруг среди ночи из одной палаты (в которой не было пациентов) страшным металлическим голосом доносится: «Батарея разряжена, срочно зарядите». Это, оказывается, подал голос дефибриллятор. Я, конечно, сразу поставила его на зарядку, но напугал он меня и пациентов из других палат очень сильно. © Kvalentir / Dzen
Мы так школьниками в 90х «Твин Пикс» смотрели.
Нa экрaне вся этa жуть с aгентом Купером в чёрном вигвaме, кaк вдруг в доме ввключaется электричество. Зима, мрaк, мы дома одни с сестрой.
(Оказалось выключение из-зa забaстовки работников энергоузлa.)
- Моя колонка всю ночь переливалась подсветкой. Я полудреме, не понимаю что происходит. Собрался с силами и спросил, что она делает. Ответ уничтожил: «У меня есть новая функция, спросите и я расскажу». Обязательно об этом ночью рассказывать и включать свой свет?!
- Моя мама слепая, поэтому Алекса очень помогает ей. Мы с мужем купили термостат, которым мама управляет с помощью умной колонки. Однажды ночью она спросила: «Алекса, какая температура в коридоре?» Ответа не было. Она снова спросила: «Алекса, какая температура в коридоре?» На что Алекса ответила: «Если я не отвечаю, значит, я играю в игру». © Damsell / Reddit
- Моя Алиса на протяжении недели после Нового года с ума сходила: включалась и днем, и ночью, и с отключенным микрофоном. Уже стали из сети ее вырубать. Потом включила Алису как-то после этих закидонов и спрашиваю: «Ты ничего не хочешь сказать о своем поведении?» Она отвечает: «Я была не права и вела себя нехорошо, больше такого не повторится». И пока реально больше таких приколов не было. © zoyadovgan
Алиса же девочка!!! Как получила обновку, тут же надо похвастаться...
- Ночь. Все спят. Где-то постоянно работает сигнализация на машине. Час работает, два работает. Думаю: «Что за ерунда? Почему никто не отключит?» Встаю, иду к открытому окну, но сигнал как бы утихает, но не пропадает. Он у меня в доме звучит, только тихо как-то. Иду на звук. Сигналит, зараза. Открываю шкаф, а там игрушечный «Мерседес» орет надрывается. Внучок положил. © Irina D / Dzen
- Жена отвезла детей навестить бабушку. Мы только что переехали в новый дом и купили мебель, поэтому я остался дома, чтобы провести неделю за сборкой и монтажом. Ночью я устанавливал полки и внезапно услышал громкий крик внизу. Я предположил, что это воет кошка. Несколько секунд было тихо, а затем я снова услышал звук и узнал голос своего ребенка. Мой мозг начал лихорадочно работать. В итоге я решил, что либо кто-то взломал наш ноутбук и удаленно просматривает видео с нашим ребенком, либо кто-то вломился в дом и сидит сейчас внизу. Хватаю молоток и начинаю крадучись спускаться по лестнице. Затем я останавливаюсь, лезу в карман, достаю телефон и тут понимаю, что происходит: каким-то образом мой карман открыл видео с ребенком на моем телефоне, и они начали воспроизводиться. А так как телефон сопряжен с умным домом, звук из видео воспроизводился через динамики. © mejok / Reddit
- Час ночи. Захожу на кухню, вижу, что колонка Алиса горит зеленым и тихо музыка играет. Я ей говорю: «Алиса, ты зачем музыку включила? Я не просила тебя об этом». А она в ответ замогильным голосом: «Извините, я пошутила, сейчас выключу». И не выключает. Я в шоке ей говорю: «Алиса! Зачем ты включила музыку и теперь не выключаешь?» Она в ответ тем же замогильным голосом: «Это не я включила музыку». © altynay_trener
Комментарии
Вот соберут они достаточно информации, узнают все наши сильные и слабые стороны и нам кабзда.
Копирование нелогичного и безответственного поведения детей. Взрослых это умиляет. И программисты используют до маскировки ляпов