7 особенностей китайского менталитета, которые помогут понять загадочную Поднебесную

Наверное, все слышали, что в Китае популярны операции на глаза, чтобы получить двойное веко. Но на этом перечень преобразований не заканчивается.

Так, китаянки делают операции на уши, чтобы они немного торчали. Считается, что это визуально делает лицо меньше. Еще можно купить специальные пластыри, которые будут оттопыривать уши.

Если девушке (или парню) не нравится, что у нее слишком высокий лоб или редкий пробор, можно запросто сделать операцию по пересадке волос.