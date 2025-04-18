Да, да, в 18. Только в Китае вступать в брак можно не раньше чем в 20 лет для девушек и в 22 года для мужчин. А так Адми почти не наврал, как обычно.
7 особенностей китайского менталитета, которые помогут понять загадочную Поднебесную
Сколько бы мы ни видели передач о Китае, эта страна кажется такой же экзотической и непонятной. Сегодня поговорим о стандартах красоты, выборе брачного партнера и отношении к деньгам.
Уже 18? Срочно замуж!
"Китайские традиции могут вас сильно удивить, - рассказывает хозяйка блога Danny Bei in Hong Kong. - Пошла на свидание с китайцем. Мне 29. Он и говорит: «Ну, тебе срочно замуж надо! А то все, время упустишь». А ему самому 39 лет. Спрашиваю его: «Ну а твоей жене сколько лет должно быть?" А он на голубом глазу выдал: "Я 18-летнюю возьму. У нас в деревне все девушки в 18 и до 18-ти замуж выходят".
Я когда это услышала, подумала: "Ты что, прикалываешься, что ли?" Но на это он даже ухом не повел.
Часто родители подталкивают детей к раннему браку. Идеальная картина в глазах родителей: дети даже за ручку в старшей школе не держались, потому что были заняты поступлением в институт. А уже там, став аспирантом, они должны найти себе пару.
К слову, пока китайцы учатся в университете, у них и правда есть шанс встретить любовь. Студенчество - относительно свободное время. А потом начинается взрослая жизнь и давление общества. Как правило, женщины говорят: "Хочу, чтобы у него была машина, квартира", а в итоге смотрят на свои чувства и хотят выйти замуж по любви. А вот мужчины часто берут в жены удобных в быту женщин и тех, чья семья побогаче.
Стандарты красоты
О, это не та актриса которая в Процветании гг? Там ещё такие причёски ей подбирали, что прямо таки акцент na ушках
Наверное, все слышали, что в Китае популярны операции на глаза, чтобы получить двойное веко. Но на этом перечень преобразований не заканчивается.
Так, китаянки делают операции на уши, чтобы они немного торчали. Считается, что это визуально делает лицо меньше. Еще можно купить специальные пластыри, которые будут оттопыривать уши.
Если девушке (или парню) не нравится, что у нее слишком высокий лоб или редкий пробор, можно запросто сделать операцию по пересадке волос.
Мужчины торопятся жениться
Китайцы торопливы. Мы привыкли повстречаться полгода, потом лет 5 привыкнуть к друг другу в быту, и может, потом мужчина догадается сделать предложение. Если китаец через 2 недели признается вам в любви, то это нормально. Он и свадьбу запланирует уже через 6 месяцев.
И это легко объяснить тем, что женщин в Китае мало. Мужчины никогда не ходят на свидания просто так. Они заранее оценивают свою пассию как будущую жену.
"У моего мужа-китайца есть друзья, которые вот так быстро женились. Многие пары не выглядят счастливыми. Мое предположение - они просто не подходят друг другу. Поторопились с замужеством", - рассказывает блогер Мария.
На брак все еще нужно получить разрешение у родителей
Речь не о каких-то стародавних временах, а о наших днях. Некоторым родителям не нравится невестка-иностранка. Тогда в 99% случаев китаец расстанется с возлюбленной. Он будет по ней тосковать, но волю родителей не нарушит. Даже если ему 35 лет.
С другой стороны, некоторые родители одобряют иностранок: ведь "дети будут красивые". Все индивидуально.
Калым за невесту
В Китае есть традиция платить выкуп за невесту. В древности это был шелк, утварь. Ближе к нашим дням - телевизор или велосипед. Но все изменилось в 90-е. Именно тогда на так называемый брачный рынок вышло поколение "избыточных мальчиков и отсутствующих девочек". А это - последствие политики "одна семья - один ребенок" и традиционное предпочтение мальчиков.
Сейчас выкуп дают реальными деньгами. Иногда семья 5 лет копит на калым и еще 5 лет отдает долги. В некоторых деревнях калым равен доходу человека за 30 лет! А все почему? Невесты из деревень выходят за городских богатых мужчин. Так и появляются целые деревни холостяков, где ни один мужчина не может позволить себе жену.
Традиционный цвет свадебного наряда — красный
Те, кто смотрел дорамы, прекрасно знают, что жених и невеста в день свадьбы одеваются в красное. Этот цвет означает счастье, хорошую судьбу и процветание.
Сейчас жениха можно увидеть в европейском костюме, а невесту — в красном.
Но в наши дни все больше пар выбирают свадьбы в западном стиле: невеста будет в белом.
Отношение к деньгам
"Я не люблю стереотипы. Однако говорят, что китайцы меркантильны, и вот этот стереотип я считаю справедливым, - размышляет китайская блогерша Мэнсюэ. - Согласно опросу, китайцы считают мерилом успеха в жизни именно деньги".
Но в самом Китае меркантильность не видится плохой чертой. Наоборот, такого человека считают разумным и надежным. К примеру, на Новый год китайцы вывешивают таблички с пожеланием разбогатеть и чествуют бога богатства. А на семейном ужине дарят друг другу красные конверты с деньгами.
"Иностранцы восхищаются китайскими небоскребами, скоростными поездами, но они забывают, что Поднебесная - это развивающаяся страна. Половина населения все еще зарабатывают лишь $ 150 в месяц, - говорит Мэнсюэ. Люди могут рассчитывать лишь на себя, на те деньги, что они заработают. Поэтому деньги - символ безопасности".