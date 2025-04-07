12 историй, которые могли бы произойти в кино, но случились в реальной жизни

а что было бы, будь купальник совместным? она бы так там и висела вверх ногами?
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Потерять деньги в собственной квартире - запросто. Идти на день рождения к другу, а попасть на чужой праздник - да как раз плюнуть! Герои нашей подборки попали в такие истории, что и смех, и грех. А ведь ничто не предвещало подвоха.
а что было бы, будь купальник совместным? она бы так там и висела вверх ногами?
В жизни случаются самые невероятные вещи. К слову, много таких историй связано со студенчеством. Читайте подборку про 12 везунчиков, которые в жизни не забудут тот самый экзамен.