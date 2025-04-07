12 историй, которые могли бы произойти в кино, но случились в реальной жизни

Истории
7 минут назад

Потерять деньги в собственной квартире - запросто. Идти на день рождения к другу, а попасть на чужой праздник - да как раз плюнуть! Герои нашей подборки попали в такие истории, что и смех, и грех. А ведь ничто не предвещало подвоха.

  • Лет 20 назад, когда был молодой и красивый, поехал со знакомой к ее подруге на тусу. Когда заходили в подъезд, я решил сбегать в мазаг. Мне сказали, мол, потом поднимайся на 9-й этаж направо, двери открыты. Поднялся, захожу.
    Сидят парни и девчонки, общаются. Я никого не знаю, первый раз же приехал. Захожу, знакомлюсь, общаемся, анекдоты травим. В общем, весело. Короче, проходит полчаса, я спрашиваю: «А где Алена (хозяйка квартиры), где Танька, с которой я приехал?» А мне говорят: «Алена в соседней квартире живет». © colbasnik / Pikabu
  • У меня подружка перед первым свиданием пошла к стилисту, она ей сделала профессиональный макияж. Подружка гордо пошла на свидание вся из себя красивая, но, говорит, выглядела лет на 20 старше. Встретились, она у парня кокетливо спрашивает, мол, гулять пойдем? Он ей: «Сейчас зайдем ко мне, ты умоешься и пойдем в кафе». Когда она рассказала, мы хохотали до слез. © Галина К. / Dzen
  • Знакомая ездила на море и пошла кататься на горку. И при спуске ее плавки от купальника зацепились за стыкующий шов горки, ее развернуло на 180 градусов и она полетела вниз, а плавки остались висеть на горке. Больше раздельный купальник она не носит, только слитный! © Милолика Грозовская / Dzen
  • Жена с подружкой пошли к однокурснице-татарке на девичник. Смутно помнили, где она живет. Приходят к подъезду, их встречают, сажают за стол. "Вы с работы?" "Ну вроде того". Сидят, едят, пьют. Ждут, когда невеста выйдет. А она все не выходит. Да и знакомых других что-то не видно. "А где невеста?" - спрашивают соседку по столу. "Какая невеста? У нас новоселье же!» Ох, как неловко было! Извинились, так хозяйка не обиделась, и, провожая, сказала: "Не переживайте, хорошо, что зашли!"
  • Приехала ко мне на дачу подруга в новом трикотажном костюме — цветная футболка, темно-синие бриджи. Ходит по участку вся такая красивая, не то что я с тяпкой. То ходит, то посидит. А потом говорит мне с большим беспокойством: «Как же мне плохо, смотри, руки даже посинели!» Ушла в дом, полежала, давление/сахар померила, все в норме. Вышла, сели на лавочку. Я смотрю, а она руки на коленях держит ладонями вниз. Говорю: «Да у тебя ладони от штанов посинели, окрасились!» Руки помыла и все прошло! А то ведь уже окочурилась от страха. © Надежда Белова / Dzen
  • У меня однокурсник. Так он частенько ходил на чужие свадьбы в соседний с общагой ресторан. Наряжался: костюм там, туфли начищенные, галстук. И отправлялся в ресторан уже ближе к ночи, когда все расслабленные. Заходил, спокойно ел, тихонько уходил. Ни разу не поймали.
  • Моя бывшая коллега, пока муж был в командировке, пошла гульнуть с подругами (это ее версия, а там кто знает). Возвращалась поздно ночью домой пешком и упала в открытый люк. От ее воплей проснулся, наверное, весь квартал, в том числе и свекровь. Юмор вселенной: это случилось как раз под окнами свекрови, которая жила на втором этаже и в числе первых вышла на улицу посмотреть, что происходит. Коллега-то жива, но, в общем, с мужем она развелась. © ОльГа / Dzen
  • Я к коллеге на день рождения пришел. Мне, главное, его мама говорит, мол, руки мыть – там. Тапочки мне дали, сидим в скромной компании. Разговариваем, едим, пьем. Мать: «А вот и именинник пришел!» Поворачиваюсь, а там заходит незнакомый мужик. А «мой» именинник на 2 этажа выше живет! © finn41 / Pikabu
  • Очень много лет назад (70-е годы) проводил я жену с ребенком на юг. Отдал им все деньги, которые были дома, так как я ждал очень крупную сумму. Получил, принес домой. А куда положил – не помню!
    За день до приезда своих начал генеральную уборку квартиры, заглянул за фортепиано и увидел, что там целая пачка денег лежит! Счастью моему не было предела! Их, видимо, ветром сдуло, лето же, окна открыты. © Владимир Алексеев / Dzen
  • Раньше девушек возили на сельхозработы прямо в грузовике. И едет полный кузов красивых девчат. Мой дед в молодости однажды взял удочку, насадил на крючок самую большую селёдку и закинул в середину самой большой лужи села. И уселся поджидать этот красивый грузовик. Когда девки проезжали мимо той лужи, он смачно "выловил" рыбку! Те девушки, что были поумнее, просто засмеялись. А кто глуповатый, тот: «Ой, девки, гляньте, тут и рыба есть!» © Елена Павлова / Dzen
  • Лето, чужой город. Мы - студенты, приехали в гости к подруге. Она нам адрес оставила и сказала, что можно прямо от вокзала на автобус сесть - и тот нас довезет, куда надо. Мол, близко, центр города. Но мы с подружкой решили поехать на такси. Сели и назвали улицу - Никольская. Едем в какую-то глушь. Тут и выяснилось, что таксисту послышалось "Николаевская"! Ну, пришлось ему разворачиваться и везти по правильному адресу. Как он бухтел!
  • Пригласили меня в гостиницу на корпоратив компании-партнера. Чутка опоздал, зашел, когда уже все сидели. Тихонько сел, познакомился со всеми. Смотрю и думаю: «Офигеть, откуда у них деньги на фокусников и танцовщиц?» И тут я понимаю, что где-то ошибся. А еще и какой-то менеджер начинает выступать. «Бла-бла, в нашей суперкомпании…» (и называет топового оператора связи).
    Написал своим. Говорят: «Да, гостиница та, но зал другой и на 2-м этаже». Ну я и слинял потихоньку. Пришел на свой корпоратив, а там легкий фуршет. © kanodaP / Pikabu

В жизни случаются самые невероятные вещи. К слову, много таких историй связано со студенчеством. Читайте подборку про 12 везунчиков, которые в жизни не забудут тот самый экзамен.

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