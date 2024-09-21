18 человек, которые остались под большим впечатлением от Китая и его жителей

Люди, которые посетили Китай или общались с жителями Поднебесной, поделились своими впечатлениями. И еда необычная, и бытовые привычки, даже язык жестов совсем другой. Вот иногда и кажется, что Китай — это совсем другой мир, увлекающий своим самобытным очарованием.

Такие вот в Китае тортики

Живу в Китае. Моя племянница (дочка брата мой китайской жены) сегодня сказала, что хочет собственный сотовый телефон. Ей три года. Спросили ее, какой телефон хочет. Чем дороже, тем лучше, конечно. «И зачем тебе дорогой телефон?» — спрашиваем. А она: «Вы что, думаете, я глупая? Я же вижу, у вас у всех в телефоне деньги. Чем дороже телефон, тем больше в нем хранится денег. В садике все это знают. Просто купите мне телефон, и я сама все себе буду покупать. Каждый телефон делает деньги сам по себе». Вот такая очевидная логика. Напомню, мы тут в Китае все обычно платим с телефона — вичатом или алипэй, если вдруг кто не знал. © raysikh / Pikabu

Так ресторан средней руки гарантирует клиентам, что посуда чистая

Конфуз 4 часа назад Нам нужно больше пластика!!!

... А мыть посуду никто не пробовал? - - Ответить

Дочке 11. Поехали мы в Китай. Дал ей денег: «Дуй на уличный рынок и покупай, что хочешь. Сама объясняйся, папа спит». Сам, ясен пень, наблюдал издалека. Дочь мороженое пошла искать. И нашла, и объяснилась, хотя китайский язык у нее почти ноль. Ее обсчитали, а она не заметила (я понял, но не подошел).

Еще она торговалась. На калькуляторе цифры набирает, тычет продавцам. На телефоне считает, сколько денег есть, сколько осталось и «че так дорого». Руками размахивает как китайцы. Кричит реально на них. И они норм воспринимают.

Ерунды всякой накупила — горы. С китайскими детьми там какие-то кольца кидали, на китайской детской площадке, аж визжали. Вроде, понимали друг друга. Деть творил, что хотел. Пришла в номер, так у нее глаза светились от счастья: «Папа, я сама была в Китае. В школе расскажу». Дайте детям самостоятельности. Они могут намного больше, чем вы думаете. © Turbo.Pascal / Pikabu

Освещение на ночных улицах Чунцина

© Owen Winkel / Unsplash Elena LV 3 часа назад Я племянника в Афинах послала одного за мороженым. У него только немецкий в школе был (тоже лет 12 ему было). И ничего. Объяснился как-то с продавцом, купил мороженое. Что сложного? Деньги - очень хороший переводчик. - - Ответить

Мы с дочками вышли из музея и присели на лавочку в скверике рядом. Следом выходят человек 40 китайцев и поочередно начинают к нам подсаживаться. Пока мы сообразили, что они с нами фотографируются, наши лица были запечатлены половиной делегации. Тогда мы решили ретироваться, и тут раздался возглас разочарования. © Ирина Т / ADME

И даже светофор в виде панды

© Financial_Rain978 / Reddit Svetlana Svetlana 3 часа назад О да, китайцы просто обожают фотографироваться с людьми европейской внешности, особенно с детьми. А если ты не простой прохожий, а участник какого-то события, то с тобой попросят сфотаться 100% - - Ответить

Посетили Шанхай. В нашей компании был обалденный типаж, скандинав чистейший. Два метра роста, голубоглазый блондин, просто белый медведь. Вот я кино воочию увидела, «чтобы сами собой в штабеля укладывались!» Но в этом случае это были китайские девчонки. © Мариша Колтунова / ADME

«В этом китайском ресторане глутамат натрия был одной из приправ»

Переехав в Китай, я надеялась на жесты. И зря. После ужина тетка мужа подошла и начала гладить низ живота с вопросом в глазах. Я решила, что она спрашивает, беременна ли я. Мотаю головой: «Нет!» Она показывает жест — два пальца в рот. Я в ступоре. Она хватает меня за руку и тянет назад за стол. Оказывается, она спрашивала, наелась ли я. © Luda / YouTube

Скитлс в виде нунчаков из китайского супермаркета

Я записалась на курсы китайского языка. Мы живем в маленьком городе, но в нашем универе есть иностранные студенты. И вот китайский студент взялся поставить нам произношение. Все, кто смотрел китайские дорамы, должен понимать мое волнение. Мне было интересно, как выглядит наш преподаватель. Чего я не ожидала, так что, что студент оказался кудрявым. Буквально с одуванчиком волос на голове! Я знала, что в Китае много народов проживают, и лица бывают широкие и узкие, и рост разный. Но волосы меня, конечно, удивили. Такого в дорамах я не видела!

«В Китае насчитывается 56 национальностей. Так выглядят девушки народности качин в традиционных костюмах»

Удивило меня то, что китайцы не могут звонко выговорить звук «р». Смотрела видео, где один китаец рассказывал, как тренировался. Он ложился на диван, прижимал язык к небу и выговаривал «р». На это у него ушел целый месяц!

«Нашла просто гигантские Lays в китайском магазине, и для сравнению держу в руках обычную упаковку»

Женат на китаянке. Сейчас мы в гости ко мне приехали. Она удивилась, как много голубей на улицах. «Это же еда, — говорит жена, — люди не ловят, не едят?» «Нет», — отвечаю. Поймала для прикола. Уговорил отпустить. Приходим на озеро, а там она как схватит утку. Тоже отпустили. Так что девушка с окраин Гуанчжоу нигде голодной не останется! © raysikh / Pikabu

Для людей без чувства юмора: автор шутит. Голубей полно в любом китайском городе. Их никто не ловит, отношение к ним примерно такое: иногда лениво подкармливают.

В Китае не принято носить глубокое декольте или показывать живот. Особенно сильно табу на декольте. Это приравнивается к разгуливанию по улице в нижнем белье

Традиционная застройка и небоскребы города Сямэнь