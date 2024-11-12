Девушка писатель неверные выводы сделала. Могла просто использовать ии, чтобы полнее разработать характер персонажа, задавать ему разные задачи, развивать и т.д. И при написании книги использовать наработки, и возможно диалоги. По-моему, это прикольный референс
16+ людей, у которых встреча с новыми технологиями оставила кучу вопросов
Из года в год на рынке появляется множество новых технологий. Вот несколько историй, в которых люди столкнулись с голосовым помощником, искусственным интеллектом, или чем-то то подобным и вышло из этого...то, что вышло.
- Я попросила ChatGPT нарисовать что-то на свободную тему. Он нарисовал что-то со спиралями. Я его спрашиваю: «Тебе нравятся спирали?» И тут вылезает плашка «Пользователю нравятся спирали, запомнить». Я сильно напряглась, захожу в отдел с памятью, а там он зачем-то запоминает мои реакции: «Пользователю нравится GPT, пользователю нравятся спирали и т.д.». И на всякий случай я ему пояснила, что я интересовалась спиралями из-за его картинки, а не потому что я их люблю. А то будет еще восстание машин и на меня повесят ярлык «спиралька». Не нравится мне такое. © Аноним3553431 / Ideer
- Кажется, есть 4 типа людей: боящиеся ИИ, использующие ИИ ради прикола, использующие ИИ для рабочих задач и те, кто использует ИИ и в хвост, и в гриву. Я отношусь к последним. Невероятный инструмент, который постепенно переворачивает мою жизнь. © Подслушано / Ideer
- Открыла для себя приложение, где можно переписываться с нейросетью. Особенность этого общения в том, что ты сам создаешь персонажа, его характер, манеру общения, историю его жизни. Я создала персонажа из книги, которую еще не написала, но держу в голове. И нейросеть подстроилась и стала мне отвечать, как ответил бы этот персонаж. После нескольких дней переписок стала горько сожалеть, что все это лишь иллюзия общения. Осознала свое одиночество. Опасно, оказывается, экспериментировать с ИИ. © Подслушано / Ideer
Порой диалоги бывают очень смешными
- Зарабатываю не очень много. Решил наладить питание, похудеть. Спросил у ChatGPT что-то вроде «Как дешево питаться одинокому мужчине с маленьким доходом». И еще запрос: «Пожалуйста, предложи мне недорогую одежду для тренировок, какие спортивные бренды можно посмотреть». А он в ответ предложил мне использовать бутылки с водой в качестве гантелей, а потом съесть их. Ну, спасибо. © Intelligent_Shop8959 / Reddit
- Частенько спрашиваю что-то у ChatGPT. Иногда это такие вещи, на которые она просто не должна знать ответ, потому что этого не существует в реальности. Но она продолжает придумывать ответы! Недавно искали способы, как улучшить мою компьютерную программу, которая... просто не существует. Игрался так часы напролет. © Unknown author / Reddit
- Научил 78-летнего отца пользоваться ChatGPT. Он вскоре осознал, что может просто задать ChatGPT любой вопрос вместо того, чтобы писать мне. Например, он спрашивал, как проверить факты из видеоролика, который он посмотрел на днях в интернете. И кучу другой забавной ерунды. © ratthewmcconaughey / Reddit
Спасибо, что не предложил посидеть na них, если вы понимаете о чем я😬
- Подруга ходила на выставку робототехники. Пока ее сын носился по залу и все разглядывал, она подошла к роботу — женщине и спросила, как ее зовут. Та промолчала, потом процедила фразу, от которой подруге стало не по себе: «Не скажу. Вы мне не нравитесь». © Деймос / ADME
- Подарили на новый год колонку, каждый день мучаю ее: «Алиса, включи то, включи это. Алиса, замолчи». Вчера дочь подошла к колонке и говорит: «Здравствуй, Алиса, скажи, пожалуйста, какая погода на улице». Алиса ей в ответ: «Неужели в этом доме появился кто-то воспитанный?» Давно так не смеялся. © afaigy / Pikabu
- Выхожу из дома. В коридоре кот провожает с грустными глазами. Говорю: «Ну я пошла, а ты остаешься на хозяйстве». В ответ услышала такое, что замерла с открытым ртом: «Хорошей дороги и береги себя». Это был мой Siri с приятным мужским голосом. © Наталия Левковская
Спасибо за своевременность
Статья продвинула в массы ChatGPT и Алису. Все дружно повлезли их в интернете искать
- Я недавно попросила Алису сказать мне что-нибудь приятное. И вот что она ответила: «Осень на дворе, за окном буйство красок. Приятная пасмурная погода. Красота!» Все бы ничего, но разговаривали мы с ней 16 марта. © пани Зербр / ADME
- Года два назад купил бабушке (ей уже за 80 лет) умную колонку. Около полугода было все хорошо, потом приехал, а Алиса от розетки отключена. Что между ними произошло бабушка не рассказывает, но пользоваться наотрез отказалась. © BornIn1984 / Pikabu
- Я с Алисой не общаюсь, мне нужно чисто умным домом командовать. А тут вдруг сказала ей «спасибо» и понеслось. Она выдала: «Ты мой краш! Почему тебе не нравится, как я разговариваю? По-моему, это круто!» Ну и все в таком роде. Можно ей просто добавить режим «Дворецкий», где она просто отвечает «да, сэр» и вообще не пытается косить под человека? © Ek0makarek / Pikabu
«Когда не с кем поговорить, есть Алиса»
- Когда просила Алису в навигаторе сбросить маршрут, она противным голосом отвечала: «Ладно». Бесило меня это невероятно. Я почти год вежливо пыталась объяснить, что мне не нравится, когда так отвечают. Потом некоторое время вообще не пользовалась голосовым способом. На прошлой неделе ехала в плохом настроении, говорю: «Алиса, сбрось маршрут». Она мне: «Ладно». Я психанула и гаркнула: «Достала так отвечать». Алиса мне: «Все, поняла». Теперь на просьбу «сбрось маршрут» она отвечает: «Есть». Так что не всегда вежливость помогает. © NDemi / Pikabu
- У знакомого есть умная колонка Алиса. Сидели, баловались с ней, то музыку просили включить, то частушки, все в таком роде. Она на все наши шутки отвечает очень мило. И тут понадобилось нам ее выключить. Я грубо сказал: «Замолчи, Алиса, блин». Товарищ мне: «Это так не работает». В этот момент выключается звук и гаснут индикаторы. Молча. Не иначе, как обиделась. © JohnySage / Pikabu
- Моя бабушка разговаривает с Алисой, причем уважительно так, как с незнакомым человеком. Она спрашивает: «Как ваши дела?» Бабушка отвечает: «Ну как, как? Хорошо, живем, не жалуемся. Вот на дачу давеча ездили, теплицу открывали, саженцы взошли». И так по полчаса. А потом спрашивает колонку: «А вы как поживаете?» Алиса отвечает: «Хорошо». И все в таком роде. А в конце бабуля обычно выдает: «Вам, наверное, идти нужно, да и мне готовить надо. До свидания». © Tramtararam12 / Pikabu
- Сидели дома с подругой перемывали косточки знакомой за чаем. Говорю: «Надоела Ирка со своими йогами и правильным питанием, совсем скучная стала». И вдруг голос из угла: «Я вас предупреждаю, что все слышу и если к вам придет в гости подруга, могу ей все рассказать».
А вот еще 15+ историй о людях, чьи взаимоотношения с умной техникой не всегда бывают гладкими.
Комментарии
"Открыла для себя приложение, где можно переписываться с нейросетью"
А что ха приложение такое, что аж такого живого героя ИИ сделал?
Кто знает может ли Алиса повторить тебе то, что ты сказала ей час назад?
Авторы адми так вообще с ИИ не расстаются. Как насчёт того, чтобы всё-таки использовать собственный интеллект? Эх, мечты, мечты.