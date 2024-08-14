15+ человек, которые купили умную технику и теперь хоть вечер напролет могут травить о ней байки

Технологии развились настолько, что «умными» стали не только колонки, но и практически вся техника. С помощью пульта или голосовой команды можно включать и выключать свет, зашторивать окна, устанавливать будильники и напоминания, варить кофе, стирать, да и много чего еще. И, конечно, в связи с этим у людей по всему миру постоянно появляются эпичные истории.