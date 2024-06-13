18 угарно смешных примеров того, как вливаются в нашу жизнь современные технологии
С каждым днем наша жизнь становится все более зависимой от современных технологий: робот-пылесос убирает дом, ChatGPT помогает найти нужную информацию или составить резюме, а общение с голосовым помощником все больше напоминает общение с одним из домочадцев. О том, какими курьезами оборачиваются порой из-за этого наша жизнь, будет эта статья.
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- Нашел новое развлечение: если в общедомовом чате разгорается спор, я выбираю сторону, а затем копирую сообщения оппонента в ChatGPT, ответы бота шлю в чат оппоненту. Тетеньки общаются с ИИ и даже не подозревают. © georgyvartanov / Pikabu
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- Очень часто хожу и бегаю в наушниках с музыкой. Двойным щелчком по правому наушнику включается следующий трек. Заметила, что скучные разговоры с людьми в реальной жизни тоже пытаюсь переключить двойным щелчком по правому уху... © Криптозоолог мамкин / ADME
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Сижу дома, развожу всякие муси-пуси со своим щенком в духе: «Ты мой серя-засеря, собака-кусака-облизака-целовака!» И тут откуда-то со стороны голос: «Я не поняла, это что, какое-то заклинание?!» Мы с щенком аж подпрыгнули и, пока я не сообразила, что это Алиса подслушивает, чуть не поседела на полголовы. © user8821399 / Pikabu
10. «Узнал, что голосовой помощник может общаться, как человек»
11. Нет ничего грустнее, чем быть нейросетью
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- Вчера вечером муж собрался в круглосуточный магазин и спросил, хочу ли я чего-нибудь. Я ему и говорю, что хочу шоколада. А он уточняет, какой именно. Я ответила, что темный хочу. Не прошло и 5 минут, как у меня повсюду в браузере появилась реклама темного шоколада. © Lanfear_Is_Me / Reddit
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- Нашего предпоследнего робота-пылесоса мы назвали Оливер. Он был лучшим. Шустрый, точный, тихий. Мы любили Оливера. К сожалению, он покинул бренный мир, столкнувшись с небрежно оставленной на полу открытой бутылкой воды. К новому пылесосу мы так и не смогли привязаться. Он шумит, застревает, где попало, пропускает пятна. А в какой-то момент решил перейти на французский, который знает из всей семьи только он. © whiglet / Reddit
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А как понять, что картина создана ИИ? Фото понятно, они пластмассовые, как и большая часть компьютерной графики, а вот картины, которые не предполагают сходства...?
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- Мы были в торговом центре, и я, шутки ради, сказал жене, что роботы-пылесосы заводятся с пинка. Она удивилась: «Ух ты, как классно придумано», — а затем начала пинать робот-пылесос все сильнее, чтобы тот начал работать. На шум робота-пылесоса, из которого выбивали потроха, сбежались охранники и сотрудники. И тут-то жене пришлось сказать им то, что я ляпнул, они в ответ начали ржать и, поскольку техника никак не пострадала, отпустили нас с миром. В итоге, жена не оценила мою шутку, и я следующие пару недель спал на диване. © j2g / Reddit
Оплошать, как женщина в последней истории, может абсолютно любой человек. Люди из следующих историй и вовсе так затупили, что им можно премию за глупость давать.
Комментарии
Я ии использовала рисовать картинки переделанные. Одно время было прикольно, потом сделала перерыв, потом снова начала и... Стало хуже. Я просила нарисовать персонала, похожего на кое кого, и если раньше сходство было, то сейчас даже близко не похож:((((