16 историй о людях, которые так бездарно затупили, что хоть премию за глупость им давай

Все люди — с высшим образованием и без, с IQ 90 и с IQ 160 — могут попасть в ситуацию, когда повели себя откровенно глупо. Но случаи, произошедшие с героями этой статьи, настолько неловки, что вгоняют в краску не только непосредственных участников, но и нас.