16 историй о людях, которые так бездарно затупили, что хоть премию за глупость им давай

Народное творчество
1 час назад

Все люди — с высшим образованием и без, с IQ 90 и с IQ 160 — могут попасть в ситуацию, когда повели себя откровенно глупо. Но случаи, произошедшие с героями этой статьи, настолько неловки, что вгоняют в краску не только непосредственных участников, но и нас.

  • Я вышел из продуктового магазина, и тут хлынул сильный дождь. Он лил таким сплошным потоком, что почти ничего не было видно. Я добежал до своей машины, схватился за водительскую дверь и дернул ручку. Она не открылась. Чувствуя, что я промок насквозь, я с еще большим рвением и яростью дергал и дергал эту злосчастную ручку, но она все не поддавалась. Дверь была заперта, хотя я ее не закрывал. И тут я услышал истошный крик, заглянул в машину и увидел на пассажирском сиденье пожилую женщину, лицо которой перекосилось от ужаса. После чего оглянулся — и увидел, что моя машина стоит всего в одном ряду от того места, где я находился. Я уверен, что эта бабуля еще несколько лет рассказывала всем подряд историю о том, как какой-то псих пытался ее похитить из ее собственной машины. © ThatGuyFromOhio / Reddit
  • Лет 5 назад пошли с семьей кататься на аттракционах в Диснейленде. Уже под вечер, когда стемнело, забежали в туалет. Мужской был относительно свободен, а вот в женский образовалась приличная очередь. Я стою в сторонке, жду супругу. Вдруг замечаю, что в очереди в женский туалет стоит паренек. Постояв спокойно минут пять, он вдруг стал как-то суетливо озираться и наконец что-то спросил у стоявших вместе с ним дам. Я не слышал вопрос, но услышал дружный смех, после чего паренек быстро покинул очередь. Позже, жена, смеясь, рассказала, что парень спросил: «А на какой аттракцион эта очередь?» © fakir22 / Pikabu
  • Когда у меня появился мой первый смартфон, я как-то убавила на нем звук настолько, что вообще не слышала собеседника. Ходила, страдала пару дней. Потом на работе приятелю-программисту показываю, говорю, мол, так и так, жить вообще не возможно, поможешь? Он на меня молча смотрит, а потом сбоку кнопочку тык-тык-тык... Это был самый быстрый и унизительный ремонт на моей памяти. © Lumino.handcraft / Pikabu
  • Я ходил по квартире, разговаривал с мамой по телефону, и все больше и больше расстраивался. Мама заметила это и спросила, что случилось, а я ответил: «Я никак не могу найти свой телефон!» Спустя 5 секунд после этой фразы я понял, что к чему. © MeLovePotatoLongTime / Reddit
  • Знaкoмый квapтиpy cдaвaл. Слoмaлcя тaм xoлoдильник, a y нeгo в гapaжe cтoит paбoчий, в xopoшeм cocтoянии, нo гpoмoздкий. Он сделал замеры, чтoбы xoлoдильник в лифт зaлeз, пocлe зaкaзaл гpyзчикoв. B oбщeм, вoзлe пoдъeздa выгpyжaют oни aгpeгaт, мyжик пoднимaeтcя нa лифтe нa 9-й этaж, ждет, пoкa пpивeзyт. Тyт oт ниx звoнoк: «Хoлoдильник в лифт нe вмeщaeтcя, нyжнo вpyчнyю пoднимaть, если дoплaчивaть бyдeтe, тoт oкей». Он им говорит: «Нecитe». Те пoднимaют xoлoдильник, ycтaнaвливaют eгo в квapтиpe, oн c ними pacплaчивaeтcя, кaк дoгoвopилиcь изнaчaльнo. Те тpeбyют дeнeг зa пoдъем нa pyкax. Он пpeдлaгaeт oтнecти xoлoдильник к лифтy, ecли зaлeзeт, oни oтдaют дeньги нaзaд, ecли нeт, oн им тpoйнyю цeнy зaплaтит. Тe пocтoяли, взглянyли дpyг нa дpyгa и cвaлили. © Везунчик по жизни / VK
  • Я очень нервничаю рядом с женщиной, которой я нравлюсь, особенно, когда чувствую, что она внимательно следит за мной — даже, когда занимаюсь всякими рутинными делами. Рано утром мы с моей девушкой пошли в местный магазин, чтобы купить продукты для пикника и жвачку, в том числе. Я собирался положить жвачку в рот, а деньги на прилавок, но, нервничая из-за того, что за мной наблюдают, по ошибке засунул монету рот, а жвачку положил на прилавок. Кассир был, мягко говоря, ошарашен, зато моя девушка (а теперь жена), смеялась до слез. © mehfesto / Reddit
  • Как-то раз, когда я учился в старшем классе, когда одна старшеклассница прямо прицепилась ко мне и вовсю уговаривала отведать кексов, которые она мне принесла. И вот у нас школьный обед, я болтаю с другой своей подругой, а эта девочка приносит кексы и ставит их передо мной. Я предложил своей подруге один из кексов, та отказалась, я взял себе один кекс, а девочка посмотрела на это и просто ушла. Я еще заметил, что на кексах есть какие-то буквы, но не придал этому значения и просто слопал их. Прошел месяц, прежде чем до меня дошло, что на кексах была надпись с предложением от этой девочки пойти вместе на выпускной. Я чувствую себя таким ослом, когда вспоминаю об этом. © Proxee / Reddit
  • 25-летняя дочка закончила юридический факультет, сдала экзамены, стала уже вполне опытным адвокатом. И вот решила показать мне свои поливитамины, которые она принимала несколько месяцев. А там написано для женщин 50+, а она принимала их, все это время думая, что 50+ означает больше 50 витаминов в каждой таблетке. © Parkerlawyer / Twitter
  • Один парень сказал мне, что он мой тезка. А я в ответ ляпнул: «Надо же. И как тебя зовут?» Излишне говорить, что, когда я понял, что я сказал, я готов был под землю провалиться. © k***menowplsz / Reddit
  • Знакомый венеролог рассказал историю. На его работе разные случаи бывают, но один запомнил надолго. Приходит к нему девушка, красивая, ухоженная, он ей: «Проходите, раздевайтесь, что беспокоит?» А она ему в ответ: «Я хочу белоснежные зубы». Врач обалдел, переспрашивает, мол, что. А девушка на полном серьезе поясняет: «Хочу виниры себе поставить. Сколько стоит?» Знакомый ей: «Так это не ко мне, это к стоматологу». «Ну вы же вИниролог», — выдала она... © Палата № 6 / VK
  • Однажды я поливал комнатное растение целых 8 месяцев. И лишь потом вдруг понял, что оно искусственное. © simon_didnt_say / Reddit
  • Я была на приеме у женщины-стоматолога, и та попросила меня прикусить артикуляционную бумагу. Объясняя, что от меня требуется, она сказала: «А теперь сделайте тук, тук», — а сама тем временем смыкала большой и остальные пальцы руки, воспроизводя жестом процесс смыкания челюстей. А я в ответ беззвучно повторила ее жест своей рукой. Видно было, как ей сложно не рассмеяться, глядя на то, что я сделала. © cleanandcozy / Reddit
  • Недавно я зашла забрать очки, сделанные на заказ. Оптик попросил меня примерить их. Я сказала ему, что это, должно быть, заказ другого человека: все было размыто! Он удивился и начал рыться в ящиках, а я продолжала щуриться и разглядывать размытые фигуры. Так продолжалось 10 минут, после чего вошла оптометрист. Узнав, в чем проблема, оптометрист спросила, куда я положила очки, в которых пришла. Я ответила, что пришла в контактных линзах. И новые очки надела, не снимая линзы. Но на этом мое фиаско не закончилось: мне взбрело в голову спросить у оптометриста, удвоились ли мои показатели зрения благодаря ношению линз и очков одновременно, а она ответила: «Ну если говорить о двоении в глазах, то конечно». © manlikerealities / Reddit
  • Как-то гинеколог выписала мне ректальные свечи и начала объяснять, как их использовать. Спрашивает: «Вы поняли для какого места предназначены свечи?» Ну я-то и до этого знала. Смотрю на нее и спрашиваю: «А что, были какие-то случаи?» Она мне отвечает, что были ситуации, когда их ели. © platosha1 / Pikabu
  • Я один раз электрика вызвала — свет в ванной не горел. Сутки мылась при свечах, потом отпросилась с работы, ждала мастера, он приехал, и оказалось, что просто лампочка перегорела. Но вот почему-то вообще этот вариант неисправности в голову не пришел. Мастер тоже смотрел на меня с некоторым удивлением. © Forest.River2 / Pikabu
  • Друг жил с девушкой. И вдруг мне пишет: «Вот, Оля, такая-сякая, мне изменила». Он поныл несколько дней, а через пару недель пишет, что Оля попросилась обратно, мол, любит и поняла, какой дурой была. Я говорю, что я бы так не смогла, но если прям любишь и веришь ей — дело твое, сходись. Он ее простил. А через полгода сообщение: «Оля опять изменила и снова с тем же мужиком». Я говорю, мол, все родной, бросай Олю, лимит доверия исчерпан. Выгнал он ее, снова ноет, как тяжела жизнь. А еще через несколько дней пишет: «Оля беременна. На втором месяце. Сказала от меня». Встретилась с ним, чтобы вразумить его, и в процессе разговора узнаю, что у них последние полгода были только платонические отношения. Я думала, он шутит, говоря, будто верит, что ребенок от него, но нет, он был серьезен. А другу, между прочим, 31 год. © kalmarkpivu / Pikabu

Иногда не только чудаки, но и умные и разумные люди ведут себя совсем непредсказуемо и забавно. Следующие твиты о женщинах — убедительное тому доказательство.

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