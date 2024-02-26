16 историй о людях, которые так бездарно затупили, что хоть премию за глупость им давай

Художник рисует то, о чем современным женщинам хочется кричать
Художники
1 год назад
Все люди — с высшим образованием и без, с IQ 90 и с IQ 160 — могут попасть в ситуацию, когда повели себя откровенно глупо. Но случаи, произошедшие с героями этой статьи, настолько неловки, что вгоняют в краску не только непосредственных участников, но и нас.
Иногда не только чудаки, но и умные и разумные люди ведут себя совсем непредсказуемо и забавно. Следующие твиты о женщинах — убедительное тому доказательство.