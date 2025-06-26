10 примеров того, как почти незаметно изменились наши взгляды на жизнь

Я недавно в разговоре свекрови сказала "приезжайте в гости, главное сначала позвонить, что бы узнать, сможем ли мы вас принять". Она так возмутилась "я не понимаю, что значит "сможем ли принять?!". Я не стала с ней спорить, но потом мужу сказала "твоя мама привыкла жить в деревне, где с любого конца до дома можно добежать за 20 минут. А если мы к примеру уедем нна другой конец города, откуда добираться назад час с лишним, то может конечно не предупреждать, но всё это время ей придётся ждать нас на улице около подъезда".