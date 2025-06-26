Тогда: Да я тебе изменил. И что?
Сейчас: Да, я тебе изменила, а если подашь на развод, то половина имущества моя.
10 примеров того, как почти незаметно изменились наши взгляды на жизнь
Хамство — это зло. Нарушение границ — тем более. К счастью, сейчас взгляды на жизнь пусть и медленно, но меняются. Если раньше нас учили терпеть (то же хамство старших), то в наши дни все иначе. Давайте посмотрим, как люди научились давать отпор и бесцеремонным свекровям, и скандальным бабкам в очереди.
Развод — это уже не «брошенка», не позор перед соседями и не конец света. Можно начать новую жизнь и найти любящего партнера
Тогда: Да я тебе изменил. И что?
Старшее поколение все еще пытается привлечь к «дачной повинности», но те, кто не любят копаться в грядках, научились ее избегать
- У нас в семье всё решаю я! Если сказал на футбол - значит на футбол!
- Дорогой, а может поедем на дачу?
- А если сказал на дачу - значит на дачу!
В очередях все еще встречаются наглецы, которым надо «только спросить»
Вот эти «просто спросить» с взрослыми детьми подмышкой очень бесили, когда нужно было каждый месяц профосмотр с младенцем проходить. Запись по времени! Не записалась? Не мои проблемы, у меня ещё много дел, чем в поликлинике сидеть и пропускать кого-то.
Мысль о том, что о походе в гости надо предупреждать, укрепляется в обществе
Я недавно в разговоре свекрови сказала "приезжайте в гости, главное сначала позвонить, что бы узнать, сможем ли мы вас принять". Она так возмутилась "я не понимаю, что значит "сможем ли принять?!". Я не стала с ней спорить, но потом мужу сказала "твоя мама привыкла жить в деревне, где с любого конца до дома можно добежать за 20 минут. А если мы к примеру уедем нна другой конец города, откуда добираться назад час с лишним, то может конечно не предупреждать, но всё это время ей придётся ждать нас на улице около подъезда".
Всевозможные сервисы здорово облегчают жизнь
Мы потихоньку научились отбиваться от непрошенных советов
Тогда: Советы давали близкие родственники, уже родившие и воспитавшие своих детей. И к ним прислушивались
Сейчас: Советы дают непойми кто в интернете и им следуют, а на советы матери плевать. Даже если они полностью совпадают с советами из интернета.
К воспитанию стали относиться проще
Сервисы помогают справляться со слишком требовательными родственниками
Покупатель уже не всегда прав. Человек, который ведет себя по-хамски с персоналом, может получить отпор
Тогда: Работал хамоватый кассир.
Сейчас: кассир остался без работы - его заменил терминал.
«Мастер» флирта и неуместных подкатов может получить щелчок по носу
Тогда: можно было легко угодить на 15 суток за хулиганство.
Сейчас: пикапер из-за границы призывает своих "учеников" щипать женщин в Москве за задницы и вести их в туалет со всеми вытекающими.
Комментарии
что-то загадочное с коментариями происходит. публикуются, потом пропадают, потом снова появляются. чистят вручную?