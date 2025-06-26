10 примеров того, как почти незаметно изменились наши взгляды на жизнь

Народное творчество
2 часа назад

Хамство — это зло. Нарушение границ — тем более. К счастью, сейчас взгляды на жизнь пусть и медленно, но меняются. Если раньше нас учили терпеть (то же хамство старших), то в наши дни все иначе. Давайте посмотрим, как люди научились давать отпор и бесцеремонным свекровям, и скандальным бабкам в очереди.

Развод — это уже не «брошенка», не позор перед соседями и не конец света. Можно начать новую жизнь и найти любящего партнера

Ales Draco
49 минут назад

Тогда: Да я тебе изменил. И что?
Сейчас: Да, я тебе изменила, а если подашь на развод, то половина имущества моя.

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Старшее поколение все еще пытается привлечь к «дачной повинности», но те, кто не любят копаться в грядках, научились ее избегать

Ales Draco
44 минуты назад

- У нас в семье всё решаю я! Если сказал на футбол - значит на футбол!
- Дорогой, а может поедем на дачу?
- А если сказал на дачу - значит на дачу!

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В очередях все еще встречаются наглецы, которым надо «только спросить»

Алина
1 час назад

Вот эти «просто спросить» с взрослыми детьми подмышкой очень бесили, когда нужно было каждый месяц профосмотр с младенцем проходить. Запись по времени! Не записалась? Не мои проблемы, у меня ещё много дел, чем в поликлинике сидеть и пропускать кого-то.

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Мысль о том, что о походе в гости надо предупреждать, укрепляется в обществе

Анастасия
1 час назад

Я недавно в разговоре свекрови сказала "приезжайте в гости, главное сначала позвонить, что бы узнать, сможем ли мы вас принять". Она так возмутилась "я не понимаю, что значит "сможем ли принять?!". Я не стала с ней спорить, но потом мужу сказала "твоя мама привыкла жить в деревне, где с любого конца до дома можно добежать за 20 минут. А если мы к примеру уедем нна другой конец города, откуда добираться назад час с лишним, то может конечно не предупреждать, но всё это время ей придётся ждать нас на улице около подъезда".

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Всевозможные сервисы здорово облегчают жизнь

Мы потихоньку научились отбиваться от непрошенных советов

Ales Draco
39 минут назад

Тогда: Советы давали близкие родственники, уже родившие и воспитавшие своих детей. И к ним прислушивались
Сейчас: Советы дают непойми кто в интернете и им следуют, а на советы матери плевать. Даже если они полностью совпадают с советами из интернета.

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К воспитанию стали относиться проще

Сервисы помогают справляться со слишком требовательными родственниками

Покупатель уже не всегда прав. Человек, который ведет себя по-хамски с персоналом, может получить отпор

Ales Draco
36 минут назад

Тогда: Работал хамоватый кассир.
Сейчас: кассир остался без работы - его заменил терминал.

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«Мастер» флирта и неуместных подкатов может получить щелчок по носу

Ales Draco
30 минут назад

Тогда: можно было легко угодить на 15 суток за хулиганство.
Сейчас: пикапер из-за границы призывает своих "учеников" щипать женщин в Москве за задницы и вести их в туалет со всеми вытекающими.

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Комментарии

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Pantika
1 час назад

что-то загадочное с коментариями происходит. публикуются, потом пропадают, потом снова появляются. чистят вручную?

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