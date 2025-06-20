13 ностальгических комиксов, от которых пахнет бабушкиными пирогами и свежескошенной травой

Ах, это солнечное, беззаботное лето в деревне! Как же хочется хоть на денек вернуться в те милые сердцу дни, когда ты был окружен бабушкиной заботой и самыми лучшими друзьями. Кажется, тогда и небо было более синее, и солнце ярче, а каждый день становился новым веселым приключением. Мы тоже настолько тоскуем по детству, что решили хоть на минутку вернуть его с помощью веселых комиксов.

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