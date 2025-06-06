11 летних вещей, благодаря которым итальянки даже в жару выглядят свежо

Мода и стиль
3 часа назад

При упоминании Италии сразу вспоминается вкуснейшая паста и очарование местных жительниц. Иногда кажется, что итальянки выглядят роскошно во всем. Но у них есть излюбленные приемы в выборе нарядов. Многие можно позаимствовать на лето.

Топы с открытыми плечами

Топы, пожалуй, самая простая летняя одежда. Но итальянки даже их носят со вкусом. Стоит добавить одну деталь (точнее — убрать кусочек ткани) и оголить плечи, как образ сразу становится женственнее. Приезжая туристка часто отличается от местной дамы именно этим нюансом. Такой топ подойдет и для дневной прогулки, и для романтического ужина. В сочетании со строгими брюками и сандалиями вы получите образ для офиса, а с юбкой или широкими штанами — для свидания.

Длинные белые юбки

Среди итальянок популярно сочетание топов с джинсами, но для жаркого климата оно не всегда подходит. Поэтому любая местная дама скорее выберет белую длинную юбку: так образ смотрится лучше, а наряд больше подходит для знойных летних дней. Эта комбинация выглядит изысканно: наряд уместен и на пляже, и в кафе.

Сандалии с ремешками

Такая пара обуви часто дополняет любой образ итальянок. Сейчас особо популярны сандалии с ремешками коричневого или черного цветов. Они могут быть на плоской подошве или на небольшом каблучке. Часто итальянки выбирают модели с завязками на щиколотках. Эта деталь придает немного загадочности.

Свободные белые рубахи

ucTepu4ka
22 часа назад

Напомнило мне мою пляжную тунику-рубаху, чтоб не сгорать в первые дни н а море🤣типа такой. От мала до велика оба пола у нас такие носят

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Белая рубашка оверсайз защищает от солнца и не сковывает движения. Но если в прошлом году итальянки выбирали романтичные блузы с пышными рукавами, то в этом носят классические свободные модели на пуговицах.

Плетеная сумка

O_о
23 часа назад

Они же простоваты, и им следует предпочесть модели в технике макраме, не?)

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Итальянки любят плетеные сумки ручной работы, выполненные из экологичных материалов. Особенно хорошо они сочетаются с упомянутыми чуть ниже льняными нарядами. С этой сумкой можно пойти на пляж, в музей или на ужин.

Мини-юбки

Мини — противоположный тренд в итальянской и в мировой моде. Местные женщины умеют носить короткие юбки так, чтобы при этом не выглядеть вызывающе. Один из секретов — правильно подобранная обувь. О том, как удачно сочетать обувь с юбками, мы писали в этой статье.

Комплекты из льняных вещей

ucTepu4ka
22 часа назад

Обожаю льняные вещи. И их "помятость" нисколько меня не смущает при носке

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Вещи изо льна — залог комфорта летом. Итальянки раскрыли этот секрет и выбирают для своего образа не одну вещь из этого материала, а сразу несколько. Также они считают, что льняные костюмы подходят для повседневных образов, а не только для официальных.

Длинные платья

ucTepu4ka
22 часа назад

Тоже люблю, есть похожие модели с разрезами по бокам. Очень удобно

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Местные женщины обожают повседневные платья-макси. Это могут быть модели не только нейтральных цветов, но и с рисунком. Наряды с голубым узором будут смотреться актуально, ведь этот цвет в тренде. Длинные платья можно дополнять многослойными украшениями.

Брюки-палаццо

Свободные брюки-палаццо — отличительная черта итальянского гардероба. Модели с высокой талией визуально удлиняют ноги. Лучше выбирать брюки из натуральных материалов, ведь летом в них гораздо комфортнее, чем в синтетических. Итальянки любят не только однотонные модели, но и варианты с принтами.

Летние жилеты

Такой жилет можно носить не только с любимыми джинсами, но и сочетать с шортами или брюками. Натуральные материалы и светлые цвета — залог удачного образа в итальянском уличном стиле. Чтобы чувствовать себя комфортно на 100%, комплект можно дополнить лоферами или даже кроссовками.

Слитный купальник

Слитный купальник — фишка итальянок. Пляжный образ с ним сразу становится элегантным. Такой купальник может быть насыщенного цвета, с асимметричным верхом или с дополнительным декором. А поверх итальянки часто набрасывают белую рубашку оверсайз, о которой говорилось выше.

Комментарии

Уведомления
O_о
23 часа назад

Про сферических француженок писали "не комильфо" и "вуаля", забыв, правда, "моветон". Где тут хотя бы "белиссимо" или "брависсимо"?

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ucTepu4ka
22 часа назад

Ерунда, как обычно)) вообще не понимаю, зачем приписывать ЭТО к одной нации🤣

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