11 летних вещей, благодаря которым итальянки даже в жару выглядят свежо
При упоминании Италии сразу вспоминается вкуснейшая паста и очарование местных жительниц. Иногда кажется, что итальянки выглядят роскошно во всем. Но у них есть излюбленные приемы в выборе нарядов. Многие можно позаимствовать на лето.
Топы с открытыми плечами
Топы, пожалуй, самая простая летняя одежда. Но итальянки даже их носят со вкусом. Стоит добавить одну деталь (точнее — убрать кусочек ткани) и оголить плечи, как образ сразу становится женственнее. Приезжая туристка часто отличается от местной дамы именно этим нюансом. Такой топ подойдет и для дневной прогулки, и для романтического ужина. В сочетании со строгими брюками и сандалиями вы получите образ для офиса, а с юбкой или широкими штанами — для свидания.
Длинные белые юбки
Среди итальянок популярно сочетание топов с джинсами, но для жаркого климата оно не всегда подходит. Поэтому любая местная дама скорее выберет белую длинную юбку: так образ смотрится лучше, а наряд больше подходит для знойных летних дней. Эта комбинация выглядит изысканно: наряд уместен и на пляже, и в кафе.
Сандалии с ремешками
Свободные белые рубахи
Напомнило мне мою пляжную тунику-рубаху, чтоб не сгорать в первые дни н а море🤣типа такой. От мала до велика оба пола у нас такие носят
Плетеная сумка
Они же простоваты, и им следует предпочесть модели в технике макраме, не?)
Итальянки любят плетеные сумки ручной работы, выполненные из экологичных материалов. Особенно хорошо они сочетаются с упомянутыми чуть ниже льняными нарядами. С этой сумкой можно пойти на пляж, в музей или на ужин.
Мини-юбки
Комплекты из льняных вещей
Обожаю льняные вещи. И их "помятость" нисколько меня не смущает при носке
Вещи изо льна — залог комфорта летом. Итальянки раскрыли этот секрет и выбирают для своего образа не одну вещь из этого материала, а сразу несколько. Также они считают, что льняные костюмы подходят для повседневных образов, а не только для официальных.
Длинные платья
Брюки-палаццо
Летние жилеты
Такой жилет можно носить не только с любимыми джинсами, но и сочетать с шортами или брюками. Натуральные материалы и светлые цвета — залог удачного образа в итальянском уличном стиле. Чтобы чувствовать себя комфортно на 100%, комплект можно дополнить лоферами или даже кроссовками.
Слитный купальник
Слитный купальник — фишка итальянок. Пляжный образ с ним сразу становится элегантным. Такой купальник может быть насыщенного цвета, с асимметричным верхом или с дополнительным декором. А поверх итальянки часто набрасывают белую рубашку оверсайз, о которой говорилось выше.
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Комментарии
Про сферических француженок писали "не комильфо" и "вуаля", забыв, правда, "моветон". Где тут хотя бы "белиссимо" или "брависсимо"?
Ерунда, как обычно)) вообще не понимаю, зачем приписывать ЭТО к одной нации🤣