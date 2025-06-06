11 летних вещей, благодаря которым итальянки даже в жару выглядят свежо

Топы, пожалуй, самая простая летняя одежда. Но итальянки даже их носят со вкусом. Стоит добавить одну деталь (точнее — убрать кусочек ткани) и оголить плечи, как образ сразу становится женственнее. Приезжая туристка часто отличается от местной дамы именно этим нюансом. Такой топ подойдет и для дневной прогулки, и для романтического ужина. В сочетании со строгими брюками и сандалиями вы получите образ для офиса, а с юбкой или широкими штанами — для свидания.