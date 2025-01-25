9 секретов стиля итальянцев, благодаря которым они всегда выглядят безупречно

Вы когда-нибудь задумывались, почему мужчины из Италии выглядят так, словно сошли с обложек модных журналов, даже если они просто вышли на прогулку в футболке и джинсах? Какие же секреты позволяют им так неотразимо выглядеть? Мы решили разобраться. А в бонусе расскажем, что делает итальянских мужчин привлекательными в глазах женщин всего мира.



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1. Не снимают солнечные очки

Итальянские мужчины практически всегда носят солнечные очки, вне зависимости от погоды, потому что прекрасно знают, что в них они выглядят отменно. Всего один раз подобрать идеальную оправу, и ты неотразим! Простой секрет от итальянцев: если у вас круглое лицо, выбирайте квадратную или прямоугольную оправу. Для квадратной формы, наоборот, подойдет круглая оправа. Если не уверены в форме своего лица, смело берите очки-авиаторы. Они считаются универсальной моделью и подходят практически всем.

2. Умело включают в образ легкую небрежность

© freepik / Freepik Notya 14 часов назад Вот именно "лёгкая" небрежность! ;) это да, интересно выглядит.

Но должно быть видно, что человек в целом аккуратен, только тогда это работает.

А то некоторые думают, что можно не мыть обувь, не стирать одежду, вообще ходить непонятно в чём, в целом выглядеть как бомж и при том думать, что это выглядит привлекательно ..,)) - - Ответить

«Sprezzatura» — это не просто стиль одежды, это буквально воплощение итальянского образа мыслей. Он представляет собой некоторую небрежность в поведении и внешнем виде, создающие впечатление, словно человеку не стоило усилий выглядеть и держаться в обществе так великолепно, даже если перед этим он пару часов выбирал наряды перед зеркалом. Главными правилами этого стиля являются сдержанность, умелое сочетание повседневной и формальной одежды. Итальянцы могут позволить себе не застегивать блейзеры, закатать рукава или ослабить ворот рубашки, если им не комфортно. Небольшая щетина и слегка взъерошенные распущенные волосы также не возбраняются в итальянской мужской моде. Именно это позволяет им выглядеть роскошно и при этом непринужденно.

3. Мужчины тоже носят яркую одежду

Если посетить любой крупный город в Италии, то можно заметить, что мужчины носят цветную одежду не реже женщин. Они умеют правильно подбирать цвета и не боятся добавлять их в свой повседневный образ. Пастельные тона прекрасно сочетаются друг с другом, а яркие оттенки отлично соседствуют с более традиционными, и итальянцы смело этим пользуются.

4. Тщательно подбирают обувь

Обувь, которую носят мужчины в Италии, очень разнообразна по стилю, но у нее есть одна общая черта: сдержанный дизайн, который привлекает внимание и вызывает желание сделать комплимент. Итальянцы предпочитают мокасины вместо сандалий и шлепанцев летом. А если они соберутся на пляж, то лучше наденут кроссовки. Туфли на шнуровке предназначены для рабочей недели. По пятницам или выходным предпочтение отдается мокасинам без носков. С зауженными брюками это выглядит особенно стильно.

5. Не носят футболки с надписями

Ни один уважающий себя итальянец никогда бы не решился надеть футболку со смешной или любой другой надписью. Базовая белая или серая футболка — одна из самых универсальных вещей, которая подходит под любой случай, и итальянские мужчины пользуются этим. Такие футболки легко сочетаются с любым верхом, будь то строгий пиджак или повседневный блейзер, и именно это позволяет модникам из Италии выглядеть стильно всегда .

6. Уделяют внимание аксессуарам

Не секрет, что образ можно считать завершенным только при наличии аксессуаров. Итальянцы предпочитают неброские, но эффектные дополнения в виде стильных кожаных ремней, красивой обуви или модных солнечных очков. Вы не увидите итальянца, увешенного броскими цепями, зато стильный шарф — отличный выбор на любой случай. Сдержанность — основа их стиля.

7. Обращают внимание на посадку одежды

У настоящего итальянского мужчины несколько костюмов на выбор, а еще он всегда носит воротничок. Если надета футболка, то к ней необходим пиджак, рубашка может носиться отдельно. Чаще всего итальянские мужчины шьют одежду на заказ у своих личных портных. Идеальным считается крой «bella figura», который подчеркивает фигуру.

8. Уделяют время уходу за собой

Итальянские мужчины знают, что каким бы красивым и дорогим ни был наряд, он будет бесполезен, если его владелец выглядит неопрятно. Именно поэтому итальянцы очень тщательно следят за своей внешностью: перед выходом приводят в порядок волосы с использованием подходящих средств для укладки. Аккуратный маникюр у них также в почете.

9. Никогда не появляются на публике в спортивной одежде

Все итальянские мужчины приходят в спортзал в костюмах или повседневной одежде и уходят оттуда в них же. Перед тренировкой они переодеваются, после принимают душ и снова переодеваются. Зато в спортзале они позволяют себе достаточно броскую одежду: итальянцы не боятся очень обтягивающих, ярких маек и велосипедных шорт.

Бонус: Итальянцы трепетно относятся к женщинам

Итальянские мужчины очень сильно любят своих мам, поэтому хорошее отношение к женщинам им прививается с самого детства. Они ценят представительниц прекрасного пола за то, что они умеют слушать, понимать и ценить то, что делает мужчин счастливыми. Мужчины из Италии очень харизматичны и не стесняются выражать свои чувства. И это всегда видно в их поведении, так что не удивительно, что итальянцы в глазах девушек всего мира выглядят привлекательно.