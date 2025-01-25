В российских реалиях если человек в солнечных очках в плохую погоду, все будут думать, что он с бодуна или фофан под глазом прикрывает 😂
9 секретов стиля итальянцев, благодаря которым они всегда выглядят безупречно
Вы когда-нибудь задумывались, почему мужчины из Италии выглядят так, словно сошли с обложек модных журналов, даже если они просто вышли на прогулку в футболке и джинсах? Какие же секреты позволяют им так неотразимо выглядеть? Мы решили разобраться. А в бонусе расскажем, что делает итальянских мужчин привлекательными в глазах женщин всего мира.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
1. Не снимают солнечные очки
Итальянские мужчины практически всегда носят солнечные очки, вне зависимости от погоды, потому что прекрасно знают, что в них они выглядят отменно. Всего один раз подобрать идеальную оправу, и ты неотразим! Простой секрет от итальянцев: если у вас круглое лицо, выбирайте квадратную или прямоугольную оправу. Для квадратной формы, наоборот, подойдет круглая оправа. Если не уверены в форме своего лица, смело берите очки-авиаторы. Они считаются универсальной моделью и подходят практически всем.
2. Умело включают в образ легкую небрежность
Вот именно "лёгкая" небрежность! ;) это да, интересно выглядит.
Но должно быть видно, что человек в целом аккуратен, только тогда это работает.
А то некоторые думают, что можно не мыть обувь, не стирать одежду, вообще ходить непонятно в чём, в целом выглядеть как бомж и при том думать, что это выглядит привлекательно ..,))
«Sprezzatura» — это не просто стиль одежды, это буквально воплощение итальянского образа мыслей. Он представляет собой некоторую небрежность в поведении и внешнем виде, создающие впечатление, словно человеку не стоило усилий выглядеть и держаться в обществе так великолепно, даже если перед этим он пару часов выбирал наряды перед зеркалом. Главными правилами этого стиля являются сдержанность, умелое сочетание повседневной и формальной одежды. Итальянцы могут позволить себе не застегивать блейзеры, закатать рукава или ослабить ворот рубашки, если им не комфортно. Небольшая щетина и слегка взъерошенные распущенные волосы также не возбраняются в итальянской мужской моде. Именно это позволяет им выглядеть роскошно и при этом непринужденно.
3. Мужчины тоже носят яркую одежду
Если парень стрижен под з.к. и смотрит зековским волчьим взглядом, то розовый пиджак его итальянцем не сделает.
Если посетить любой крупный город в Италии, то можно заметить, что мужчины носят цветную одежду не реже женщин. Они умеют правильно подбирать цвета и не боятся добавлять их в свой повседневный образ. Пастельные тона прекрасно сочетаются друг с другом, а яркие оттенки отлично соседствуют с более традиционными, и итальянцы смело этим пользуются.
4. Тщательно подбирают обувь
Обувь, которую носят мужчины в Италии, очень разнообразна по стилю, но у нее есть одна общая черта: сдержанный дизайн, который привлекает внимание и вызывает желание сделать комплимент. Итальянцы предпочитают мокасины вместо сандалий и шлепанцев летом. А если они соберутся на пляж, то лучше наденут кроссовки. Туфли на шнуровке предназначены для рабочей недели. По пятницам или выходным предпочтение отдается мокасинам без носков. С зауженными брюками это выглядит особенно стильно.
5. Не носят футболки с надписями
Всмысле? Типа там не круто ходить в майке с надписью "Генерал пивных войск"?! Ну лошаааары 😂😂😂😂😂
Ни один уважающий себя итальянец никогда бы не решился надеть футболку со смешной или любой другой надписью. Базовая белая или серая футболка — одна из самых универсальных вещей, которая подходит под любой случай, и итальянские мужчины пользуются этим. Такие футболки легко сочетаются с любым верхом, будь то строгий пиджак или повседневный блейзер, и именно это позволяет модникам из Италии выглядеть стильно всегда .
6. Уделяют внимание аксессуарам
Не секрет, что образ можно считать завершенным только при наличии аксессуаров. Итальянцы предпочитают неброские, но эффектные дополнения в виде стильных кожаных ремней, красивой обуви или модных солнечных очков. Вы не увидите итальянца, увешенного броскими цепями, зато стильный шарф — отличный выбор на любой случай. Сдержанность — основа их стиля.
7. Обращают внимание на посадку одежды
Здесь всё верно, итальянцы из нашей тусовки в Шанхае всегда шили одежду у местных портных, и я с них пример брала 😸 увязывалась хвостиком и наблюдала, а они мне советовали, что сшить. Именно тогда я пристрастилась к льняным костюмам, тонкой полоске, кожаным приталенным плащам до пят, ботфортам и шляпам 😄
У настоящего итальянского мужчины несколько костюмов на выбор, а еще он всегда носит воротничок. Если надета футболка, то к ней необходим пиджак, рубашка может носиться отдельно. Чаще всего итальянские мужчины шьют одежду на заказ у своих личных портных. Идеальным считается крой «bella figura», который подчеркивает фигуру.
8. Уделяют время уходу за собой
Один мой друг, профессиональный ведущий мероприятий и певец, в свое время стажировался в итальянском оперном театре. Может, оттуда у него привычка волосы укладывать?
Итальянские мужчины знают, что каким бы красивым и дорогим ни был наряд, он будет бесполезен, если его владелец выглядит неопрятно. Именно поэтому итальянцы очень тщательно следят за своей внешностью: перед выходом приводят в порядок волосы с использованием подходящих средств для укладки. Аккуратный маникюр у них также в почете.
9. Никогда не появляются на публике в спортивной одежде
Я хожу в зал, где немало этнических итальянцев, нихто из них никогда не тащится в костюме с бабочкой и лаковых штиблетах, чтобы переодеться, все приходят в удобной спортивной одежде. Без покемонов и тесных ярких велосипедок.
Все итальянские мужчины приходят в спортзал в костюмах или повседневной одежде и уходят оттуда в них же. Перед тренировкой они переодеваются, после принимают душ и снова переодеваются. Зато в спортзале они позволяют себе достаточно броскую одежду: итальянцы не боятся очень обтягивающих, ярких маек и велосипедных шорт.
Бонус: Итальянцы трепетно относятся к женщинам
Итальянские мужчины очень сильно любят своих мам, поэтому хорошее отношение к женщинам им прививается с самого детства. Они ценят представительниц прекрасного пола за то, что они умеют слушать, понимать и ценить то, что делает мужчин счастливыми. Мужчины из Италии очень харизматичны и не стесняются выражать свои чувства. И это всегда видно в их поведении, так что не удивительно, что итальянцы в глазах девушек всего мира выглядят привлекательно.
Если вас интересуют особенности стиля в других странах, вас могут заинтересовать эти статьи:
- 14 стильных фишек, которые француженки используют, а мы почему-то стесняемся
- 15+ секретов стиля итальянок, которых по праву считают горячими штучками
- 10 вещей, которые предпочитают выбирать скандинавки для своего гардероба
- 14 вещей и трендов, которые совершенно непопулярны у нас, а иностранки их обожают