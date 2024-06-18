10 вещей, которые практичные скандинавки скупают как горячие пирожки

Скандинавки предпочитают носить комфортную и практичную одежду. Они умело подбирают необычные аксессуары к своим повседневным образам. А еще у них в ДНК будто бы заложен талант удачно совмещать разные стили и фактуры в гардеробе.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Шлепанцы

Стиль в Дании — это в первую очередь комфорт. Поэтому встретить девушку в шлепанцах в этой стране можно где угодно: на улице или даже на гламурной вечеринке. Местные модницы грациозно комбинируют свою повседневную одежду со шлепанцами — будь то джинсовый костюм или платье. Стоит признать, что их образы выглядят очень органично и современно.

Длинные шорты

Похоже, что местные женщины не любят носить короткие шорты, а наоборот, предпочитают более закрытые модели. Сейчас длинные шорты из кожи или хлопка — одни из самых популярных вещей в гардеробе скандинавок. Им также нравятся штаны свободного кроя, которые они умело сочетают с кожаной курткой и сапогами.

Винтажные сумочки

Скандинавские дамы питают слабость к винтажным дизайнерским сумочкам. Прогуливаясь по улицам Копенгагена, вы с легкостью сможете встретить девушку, одетую в практичную одежду, но при этом с красивой брендовой сумочкой в руках. Игра на контрастах и стильно подобранные аксессуары — залог удачного образа в скандинавском стиле.

Кроссовки яркого цвета

Ни для кого не секрет, что скандинавки любят практичную обувь, а в особенности кроссовки. И для того, чтобы сделать повседневные образы более интересными и контрастными, модницы носят однотонную одежду в сочетании с обувью ярких цветов. Если вы встретите в Скандинавии девушку в кислотных кроссовках и при этом в наряде нейтральных тонов, знайте: она точно местная.

Платье поверх брюк

Платье в одном ансамбле с брюками — яркий пример феномена скандинавской моды. Для многих из нас подобное сочетание вещей кажется странным, но местные жительницы приятно удивляют своим талантом комбинировать, казалось бы, несовместимые вещи. Если надеть платье и брюки одного цвета, можно создать роскошный образ.

Массивные украшения

Массивные украшения — еще одна любовь скандинавок. Они любят украшать зону декольте кулонами большого размера или габаритными ожерельями. Бижутерию в местных магазинах можно найти на любой вкус: от кулонов в форме большого сердца до украшений с морской тематикой. Кстати, серьги больших размеров тоже приветствуются.

Спортивные штаны

Катерина 13 минут назад В чем практичность спортивных штанов я понимаю. А вот такие туфли или даже скорее закрытые босоножки с ними как "практикуются"? - - Ответить

Спортивные штаны также являются неотъемлемой частью гардероба скандинавок. И местные красотки ходят в них далеко не только в спортзал. Местные жительницы не боятся экспериментов с сочетанием разных стилей в одежде. Например, они спокойно могут надеть свободные спортивные брюки с объемной белой рубашкой или строгими лодочками.

Сумки-слинги

Сумка через плечо — еще одна отличительная черта скандинавского гардероба. Этот аксессуар удобен в носке и идеально подходит к практичному образу жизни местных жительниц. Скандинавки выбирают сумки-слинги ярких цветов или с забавным принтом — например, леопардовым. Модные эксперты подчеркивают, что эта модель уже давно стала неотъемлемой частью стиля скандинавок.

Шейные платки

В холодный сезон женщины из скандинавских стран предпочитают украшать свою шею не только массивными украшениями, но и платками небольшого размера. Этот аксессуар делает образ более изысканным и романтичным, а еще отлично гармонирует с любым стилем одежды. Например, небольшой шарфик будет идеально смотреться в ансамбле с пиджаком оверсайз или осенним пальто.

Вещи красного цвета

Еще один горячий тренд в Скандинавии. Несмотря на любовь к монохромным нарядам, женщины все чаще стали приобретать обувь и сумочки красных оттенков. Чтобы повседневный наряд смотрелся более выигрышно, скандинавки обыгрывают его аксессуарами красного цвета. Либо надевают один предмет одежды алого цвета в ансамбле с вещами нейтрального оттенка.