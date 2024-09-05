15+ человек, которые так неумело пользуются деньгами, что порой и смешно, и обидно одновременно
Народное творчество
1 час назад
Многим знакома ситуация, когда после зарплаты появляется жгучее желание купить что-нибудь эдакое. Как правило, сначала оплачиваются все счета за коммуналку, платежи по ипотеке и покупаются необходимые продукты и товары для дома, а уже потом распределяется бюджет на остальные расходы. Но некоторые люди совсем не умеют распоряжаться деньгами и ставят совсем иные приоритеты.
- Поехали на неделю семьей на море. На второй день решила сводить детей в аквапарк. Уже собрались идти, как муж говорит: «Нет, денег больше не осталось!» Я обалдела, ведь мы только приехали, да и деньги брали с запасом. И тут муженек как выдаст: «В другой раз уже, просто я вчера нам арендовал яхту огромную на полдня. Будем словно богачи!» Устроила ему грандиозный скандал и заставила звонить и отказываться от брони. Благо, что не всю сумму заплатил, а часть. В итоге предоплату, конечно же, не вернули, но и на том спасибо. Ему, видите ли, покрасоваться 5 часов было важнее, чем недельный отдых всей семьи. Богач, блин.
- Я не знаю, на каком языке с дочерью разговаривать. Ей 33 и она транжира. Зарабатывает она действительно хорошо и все спускает подчистую. Подруги ее с достатком куда скромнее, и у каждой уже машины, квартиры. У моей же ветер в голове. Вчера приезжает, а на глазах синяки. Операцию на веки сделала за $ 1 600. И в этом вся она. Шмотки, встречи с подругами и уколы в лицо. А к старости останется без штанов. На мои возмущения отвечает: «Ваша квартира же все равно потом достанется мне, на улице не останусь». Это так, но почему нельзя копить и преумножать свое имущество? Не понимаю ее. © Подслушано / Ideer
- У меня есть дурная привычка — я транжира. Но трачу я не на себя, а на молодого человека, иногда на маму: дорогущие подарки или просто так даю денег. И обижаюсь, ведь если отказываются! Впихиваю в карман, перевожу на карту и отказываюсь принять обратно. Получаю удовольствие от процесса, но потом очень расстраиваюсь, что могла бы потратить на что-то нужное на себя, в конце концов. Хожу к психотерапевту, обещаю себе больше так не делать, но каждый раз одно и то же. Результатов пока мало. © Подслушано / Ideer
- На работе задержали зарплату. Начальник божится: «Денег нет, но вот-вот будут». Сидим в офисе с грустными минами. И тут он заходит, а сам аж светится от счастья. Говорит: «Дамы, вы сейчас обалдеете! Смотрите, что я всем вам купил». Выходим в коридор, а там офисные стулья. Новые. Чуть ли не хором говорим, что лучше бы зарплату выплатили, а не бесполезные стулья покупали. Тем более, что мы сидим на нормальных стульях. Никто не жаловался. А он нам: «Я думал, что вам понравится. Они же вон какие удобные». В итоге он так и не понял, почему мы все были недовольны. Что-то мне подсказывает, что теперь ждать деньги придется еще дольше.
- Мне очень тяжело расставаться с деньгами. Чем больше я их заработаю, тем труднее мне их тратить. Постоянно психую, когда нужно сделать большую покупку, пытаюсь найти аналог подешевле. Молодой человек, напротив, очень легко тратит деньги и, как следствие, часто использует кредитную карту, накапливает долги. Его это не смущает. Я вечно его пилю по этому поводу, хотя и понимаю, что это мой заскок, а он волен сам распоряжаться своими деньгами. Но меня от такого поведения коробит. Уже не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer
- Я всю зарплату жене скидываю, а то ведь деньги мигом спущу. Но есть один момент. Если мне нужна какая-то сумма, то я звоню супруге и говорю об этом. Она без всяких вопросов мне деньги переводит. Просто сам могу импульсивно дорогую покупку совершить и всю зарплату потратить. © MrFraystone / Pikabu
- Я только недавно наконец-то расплатилась с кучей долгов, которые набрала потому, что тащила в дом всякое барахло. Стоило мне посмотреть какое-нибудь видео про дизайн интерьеров, как я тут же сгребала с полок массу всевозможных безделушек. До сих пор не могу избавиться от залежей ерунды, но теперь стараюсь делать покупки с умом. Надеюсь, поможет. © happy_life1 / Reddit
- Поехали со школой в тур по Европе в старших классах. Подруга в первый же день потратила все деньги на дорогущие брендовые часы, а потом ей пришлось постоянно занимать у других одноклассников деньги, ведь в путевку был включен только ужин. Когда нас повели в Диснейленд, я еле отговорила ее от покупки дорогущих кроссовок, ведь она и так уже была вся в долгах. До сих пор не понимаю, что ей руководило.
- Мама любила меня таскать в путешествия. Во время поездок мы с 6 утра до 11 вечера носились по достопримечательностям и музеям. Часто ночевали в поезде, в автобусе, на вокзале, в аэропорту. А зачем деньгами швыряться? Нормальные кафе мама тоже считала бесполезной тратой, обычно мы питались хлебом и колбасой из супермаркетов. Я валилась с ног и все время хотела есть. Ненавижу путешествия. © Подслушано / Ideer
- Была у меня одна подружка, которая в наследство от бабушки получила дом и нормальную такую сумму. Барышня тут же купила новую машину, комп и всякие прибамбасы для авто. Заодно и парня своего подарками завалила. Очень великодушно, но слегка неразумно. В результате ей пришлось продать и дом, и машину. © Chrewl / Reddit
- Не умею тратить деньги, поэтому использую вклады со штрафами за досрочное снятие. Когда приходит зарплата, сразу же часть денег кидаю на вклад. Будь у меня вся сумма на карте, потратил бы до копейки. Даже не знаю, как это работает. © DroidoDeprecado / Pikabu
- Примерно раз в 3 месяца просыпаюсь в холодном поту и начинаю размышлять, на какую же ерунду я деньги трачу. Постоянно покупаю косметику, цацки, шмотки, всякую ерунду для дома. У меня уже в квартире настоящий кавардак, а выкинуть что-то рука не поднимается. Я ведь за этот хлам свои кровные денежки платила! Единственные толковые покупки, о которых не жалею, — бытовая техника на кухню. © One-Aside-7942 / Reddit
- Я трачу кучу денег на одежду. У меня все шкафы барахлом забиты, я уже без понятия, куда старые шмотки девать. При этом часть новых вещей у меня до сих пор лежит не распакованная. © StrawberryMother5642 / Reddit
- Моя жена тратить деньги вообще не умеет, и я никогда ей не озвучивал свою зарплату. Она знает про 20% от реальной суммы. И вот эту «всю» зарплату я отдаю ей. Естественно, постоянно проблемы случаются, тогда я якобы занимаю. Хотя по факту беру из кубышки, где уже скопилось на безбедную старость. © Fly737 / Pikabu
- Я вот тратить с умом вообще не умею. Когда-то получал скромную зарплату и жил от получки до получки. Если и откладывал что-то, то все равно денежки быстро улетучивались. Перевели на новое место, начал получать больше, но ничегошеньки не изменилось. Недавно еще увеличили зарплату, а я все равно ничего отложить не могу, все трачу. © 0zm0 / Pikabu
- Мне кажется, любой родитель рано или поздно думает, мол, на кой черт я покупал детям столько одежды и игрушек, пока они были еще совсем мелкие. Ну серьезно, я мог бы просто вручить пару коробок, и они были бы в полном восторге. А через пару лет мы бы вместе потратили сэкономленные деньги на то, чего ребятам действительно хочется. © dinnerbellding / Reddit
- У меня в прошлом году машина накрылась, причем так, что не подлежала ремонту. Ну я не сильно расстроился, потому что почти не пользовался авто. А все страховые денежки в итоге спустил, постоянно заказывая еду на дом. Сейчас так об этом жалею. © sicksages / Reddit
- В 16 лет решил я кучу денег поднять. Накупил какого-то барахла, не потрудившись, конечно же, изучить рынок. В результате сбагривать все пришлось уже за полцены. Ну и, естественно, я спустил на эту гениальную идею почти все свои сбережения. © Samuel Turner / Quora
К сожалению, нам часто приходится ограничивать себя в тратах, чтобы накопить на отдых или же купить какую-то вещь. Некоторые даже стараются экономить по модному методу, чтобы отложить денег на тот самый день.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 звездных доказательств того, что людям смешанной национальности природа отсыпает красоту фургонами
Музыка
2 года назад
16 человек, которые просто хотели продать свои вещи в интернете, а попали в бразильский сериал
Народное творчество
11 месяцев назад
14 дизайнеров, которым нужно выдать премию за гениальность
Фотоподборки
4 месяца назад
Пользователи сети выбрали 20 красивейших женщин всех времен и озадачили нас не на шутку
Культура
8 месяцев назад
20 человек, над внешностью которых колдовала сама природа
Фотографы
2 года назад
8 секретов, как круто одеваться в зрелые годы и не выглядеть то ли подростком, то ли бабулей
Мода и стиль
2 месяца назад
19 иллюстраций московского художника, который показывает то, о чем не принято говорить
Художники
2 года назад
19 человек, которые получают максимум удовольствия от уходящей зимы и резвятся на полную катушку
Добро
1 год назад
20 звездных детей, которые в плане внешности взяли от родителей все самое лучшее
Знаменитости
3 месяца назад
15 человек, для которых весна — это не только щебетание птичек за окном, но и начало сезона садоводства
Народное творчество
1 год назад
10 наших звезд, чьи настоящие имена ввергают в ступор даже самых преданных фанатов
Музыка
3 года назад
20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте со мной, что хотите». А он взял и попал в десяточку
Дизайн
1 год назад