15+ человек, которые так неумело пользуются деньгами, что порой и смешно, и обидно одновременно

Многим знакома ситуация, когда после зарплаты появляется жгучее желание купить что-нибудь эдакое. Как правило, сначала оплачиваются все счета за коммуналку, платежи по ипотеке и покупаются необходимые продукты и товары для дома, а уже потом распределяется бюджет на остальные расходы. Но некоторые люди совсем не умеют распоряжаться деньгами и ставят совсем иные приоритеты.