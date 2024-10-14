Текст о том, какими непростыми бывают порой отношения у женщин с макияжем

Привычки родом из детства или подросткового возраста оказываются порой самыми стойкими. Наш автор Алина решила рассказать о том, как и почему менялась роль макияжа в ее жизни.

В конце статьи — бонус c историями о косметике и фото трех девушек, которые по-разному относятся к мейку, но у каждого представленного образа есть своя изюминка.

В подростковом возрасте у меня появились прыщи на лбу, и я отрезала челку. Но этого, как мне показалось, было недостаточно. Поэтому, недолго думая, приобрела свой первый тональный крем. До кучи купила модную в то время фиолетовую помаду и зеленую тушь. Ими и накрасилась и, надо сказать, очень впечатлила своим макияжем подружек. Они заявили, что я — просто супер, а самое главное, выгляжу по-взрослому. Вот так и началась моя история любви к макияжу. В то время я тратила на косметику карманные деньги, покупала журналы, где рассказывали о мейке. Так что к концу школы я знала о косметике и ее нанесении очень много и красила всех подруг, в том числе и на выпускной бал.

На втором курсе института я познакомилась с Мишей, за которого потом вышла замуж. Когда мы ночевали вместе, я красилась на ночь. Утром вставала на полчаса раньше него, чтобы подправить все, что могло потечь за ночь. Так что за время наших встреч и нескольких лет брака он ни разу не видел меня без косметики. Миша ни о чем не подозревал, потому что я делала так называемый «макияж без макияжа» с помощью очень стойких средств. При этом мое собственное лицо в натуральном виде казалось мне чужим — все эти веснушки, белесые брови и ресницы, бледные губы.



Через три года после свадьбы я забеременела. Я по-прежнему красилась каждый день, просыпаясь раньше мужа. За несколько дней до родов я сходила на маникюр и педикюр и была при параде даже в день «X». Как только начались схватки, кинула в сумку для роддома свою косметичку — разве могла я быть на выписке без привычного макияжа?

Сынок оказался на редкость беспокойным, и мы с мужем укачивали его ночи напролет. Как-то после очередной «смены» я заснула и проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Я же не накрашена!» А потом я запаниковала, ведь этот кто-то — мой муж.



Он смотрел на меня в полном шоке, а потом сказал: «Ты такая красивая...» Такая реакция стала для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что он испугается моего вида, а он вместо этого протянул мне руку и сказал: «Вставай, я завтрак приготовил, малыш спит». И я пошла с ним завтракать, вместо того, чтобы помчаться в ванную и приняться за макияж. Наверное, усталость накопилась. И впервые за долгие годы я расслабилась. Какое же это было наслаждение! И мир не рухнул, и муж никуда не убежал.

Дальше — больше. Я решилась на то, чего боялась на протяжении нескольких лет: выйти из дома без грамма косметики. Пошли мы вечером с малышом встречать мужа с работы. Мы живем в оживленной части города, и, когда я шла по улице, то смотрела на каждого прохожего — мне казалось, что все будут только на меня и смотреть. Разумеется, ничего такого не произошло. Мужа встретили, погуляли немного в парке и вернулись домой. Заходим — мама моя звонит и говорит печально так: — Скажи, у вас с Мишей все в порядке? Он сейчас рядом?

— Да, — ответила я растерянно, глядя на мужа, который в тот момент надевал на малыша подгузник. — А что?

— Не знаю, как и сказать, — замялась мама. — В общем, мне только что позвонила моя подруга и сказала, что видела твоего мужа в парке с другой женщиной. И... Они были с коляской! Я на миг замерла, а потом как захохочу! Муж и ребенок одновременно посмотрели на меня и, кажется, даже во взгляде малыша было недоумение. — Дочка, что с тобой?! — прокричала мама в трубку. — Почему ты смеешься? Я сквозь приступы смеха объяснила маме, кто гулял с моим супругом, и почему соседка меня не признала. После этого стали смеяться и муж, и мама.

С того случая прошел год. Теперь я пользуюсь в основном только уходовой косметикой. Почти все помады, хайлайтеры, туши перекочевали к моей 16-летней племяннице. Себе я оставила лишь несколько самых любимых и дорогих средств. Подводя итоги, могу сказать, что почти забыла о высыпаниях, кожа стала намного здоровее и выглядит сияющей. Отпала необходимость часто приобретать косметику, что положительно сказалось на моем бюджете. Теперь я покупаю хороший крем для ухода за кожей либо иду к косметологу, а раньше эти деньги шли на новые, но практически одинаковые помады.



Но самое главное: я наконец-то стала понимать, что я — это не только и не столько моя внешность, ресницы или укладка, а мой характер, привычки, и прочие личностные качества. Честно скажу, чтобы это осознать до конца, мне пришлось поработать с психологом, и я продолжаю это делать, однако уже сейчас я чувствую себя гораздо более уверенной без «защиты» в виде макияжа. Да, поначалу было трудно привыкнуть к «другой» мне, но со временем я приняла и даже полюбила свои веснушки, ведь они делают меня уникальной. Как и очень светлые ресницы и брови. Когда малыш подрастет, я отдам его в садик, а сама пойду на хорошие курсы визажистов, чтобы облечь свои знания в диплом профессионального мастера. А потом планирую получить второе высшее и стать психологом, чтобы помогать людям справляться с комплексами и становиться счастливее. Вне зависимости от того, есть у них на лице макияж или нет.

Бонус № 1: с макияжем по жизни или волшебное «ничего»

Одна приятельница вставала раньше всех, чтобы красоту навести. А потом ее муж увидел без макияжа. Только там более реалистичный финал — развелись. Видимо, мальчик думал, что женщины рождаются со смоки-айз и хайлайтером. Я вот вообще не заморачивалась. Красилась редко и слегка — ресницы, глаза подвести, помада. Сложного макияжа никогда не делала, мне слишком лень. Сейчас открыла для себя перманент. Встала — и уже красотка! © Миранда Буш v2.0 / ADME

А в жизни оно как обычно бывает, перестаешь краситься и вау! Происходит волшебное ни-че-го! Муж заново не влюбился, но и не развелся. Знакомые узнавать не перестали. И сама ты прекрасно понимаешь, что с макияжем выглядишь выразительнее, чем без. Просто градус важности спадает, уже нет потребности всех сражать наповал. Вот и вся история. © Sumire / ADME

Терпеть не могла фотаться и вообще запустила себя. Но однажды решила сделать себе макияж и прическу для корпоратива и таки пошла к стилисту. И на сеансе макияжа мастер столько комплиментов мне отвесила, такая, мол, я красотка! А через несколько дней вообще звонит мне и на полном серьезе выдает, что делает рекламу, и хотела бы, чтобы я была ее моделью. Я! Моделью! Этот человек заставил меня поверить в себя. Я счастлива, моя жизнь изменилась. Безумно ей благодарна. © Подслушано / Ideer

Давно дело было. Накрасилась я на выпускной по полной программе: реснички, тон, помада, сделала прическу. Платье было скромное, в отличие от других девушек. Смотрюсь в зеркало — ну красавица же. Прихожу на выпускной, ну, думаю, сейчас комплиментов соберу! И собрала, вот только сначала меня заставили подтвердить, что я — это я. Меня попросту не узнали. Вообще никто. Включая близких друзей и подруг, не говоря уже об учителях... © Asiya / ADME

Коллега как-то нарастила себе ресницы. Приходит на работу, а у самой глаза слезятся, воспаленные и красные, словно светофор — не зашла ей эта процедура. Спрашиваю у нее: «Ну и зачем так себя истязать?» А этот красноглазый кролик выдает: «Ну это же красиво!» © Nullite / Pikabu

Моя подруга при муже всегда накрашена, и не просто тоналка, а ресницы, тени, помада и скульптор. Даже когда она идет спать, наносит тон и пудру. Вся ее подушка и полотенца постоянно грязные, а из-за того, что на коже постоянно эта мешанина, лезут прыщи. Когда ее муж уезжал на 2 месяца, и она вообще не красилась в этот период, кожа была идеально чистая, буквально за пару недель прошли все прыщи и пятна. © Подслушано / Ideer

Бонус № 2: от яркого мейка до полного его отсутствия

«Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами»

Вам очень идут такие ресницы. © trouble-magnet / Reddit

Макияж без макияжа

Отличный пример идеального повседневного мейка! Обожаю! © Justadropinthesea / Reddit