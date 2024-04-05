19 человек, которые за одну поездку в другую страну отхватили впечатлений на годы вперед

Путешествия
1 час назад

Туалет в лифте и эскалатор прямо из дерева — такие поразительные кадры запечатлели пользователи во время своих путешествий. О том, в каких странах это произошло и какие еще незабываемые впечатления они вынесли из поездок, будет эта статья.

В Австралии на детские дни рождения непременно готовят так называемый волшебный хлеб, для которого используется только ломтики хлеба, масло и присыпка

«Увидел этих мужчин в аэропорту Стамбула. Явно чувствуют себя, как дома»

В этом нью-йоркском магазине эскалатор сделали из дерева

«Моя девушка недавно переехала ко мне и говорит, что наша деревня странная, так как у нас есть автоматы по продаже яиц. Живу в Великобритании»

В Дании поезд плывет на пароме

Orsa Valdés
1 час назад

Такая же реакция была, когда впервые увидела в расписании поезд в Сиракузу. Очень засомневалась. Полезла проверять - всё правильно: Сиракуза на Сицилии, Сицилия - остров. Так оно и есть. Поезд въезжает на паром и переплывает залив.

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  • Я была в этом поезде! Я путешествовала по Европе c другом и решила сама спонтанно рвануть в Копенгаген. Села на поезд, а там разговорилась с одной датчанкой, которая ехала со своим папой. Оба отлично знали английский. Едем, и тут — опа! — резко за окном темнеет. Я у нее спрашиваю, не в туннеле ли мы, а она в ответ: «Нет, мы на судне». Думаю, что за чушь несет, наверно, языковой барьер сказывается. Но папа подтвердил, и они вместе стали убеждать меня выйти из поезда и убедиться самой. Я вышла. А оказалось, что и правда мы плывем на судне. © elinordash / Reddit

В японском лифте есть стул, который в чрезвычайной ситуации можно использовать как туалет. Внутри его вложены бутылки с питьевой водой и аварийное освещение

«Видел этот лимузин в Чикаго»

Лондонский фонарный столб викторианской эпохи превратили в место для зарядки электромобилей

Огонек
14 минут назад

нравятся такие интеграции современных технологий в старинные оболочки

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«Вот какую картошку фри я ела в Таиланде»

Эту скамейку в Германии снабдили открывалкой для бутылок

O_о
2 часа назад

Я на этой скамейке вижу пять разных способов открыть бутылку без этой штуковины

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«Зачем в Германии так странно упаковывают майонез?»

  • Это упаковка для ресторанов. Она больше по размеру и по ее виду работник может быстро понять, что в ней содержится. © ky0nshi / Reddit

«Мне золотые изделия в Китае вначале казались ненастоящими, а они просто 999 пробы, отсюда такой насыщенный цвет»

«Золото здесь покупают как инвестицию в виде слитков, монеток, изделий типа золотых палочек для еды, дарят на дни рождения и другие важные события. А невестам на свадьбу дарят тяжелые браслеты вроде тех, что на витрине».
[999 проба ставится на изделия, в которых на 1 кг металла 999,9 г золота — прим. ADME].

«Вот такой забавный паблик-арт я видел в городе Уден в Нидерландах»

Это здание в Детройте строят сверху вниз

Писсуар в Китае за отдельную плату может проверить состояние здоровья посетителя

«Сегодня мы встретили нашего кумира Гарольда в Будапеште»

При помощи зеркал перед Лувром ловко скрыли строительную площадку

Эту британскую телефонную будку превратили в дефибриллятор

Когда попытки друг друга понять закончились фиаско

  • Лет 15 назад в Испании мало кто говорил на английском. Сели мы как-то с подругой в кафе в Барселоне, чтобы выпить кофе с десертом. Но если с кофе проблем не возникло, то с десертом вышли затруднения: слова «something sweet», «тирамису», «брауни», «dessert», «захер» официант никак не понимал. И лишь на «чизкейке» оживился: «Чизкейк? Моменто!» — и принес это:
Orsa Valdés
3 минуты назад

А я как-то во Флоренции выдала "Крэма каталана". Понимающий официант принёс всё-таки крем-брюле, поскольку именно это и было заявлено в меню, и именно это я и хотела, и объявил "Вот, пожалуйста, крэма каталана". Моему восторгу не было предела.

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Можно хоть всю жизнь прожить в чужой стране, а так и не понять нравы и традиции местных. В этих историях пользователи рассказали, что их так поражает в Германии.

Комментарии

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Апрель
1 час назад

Роттердам встретил нас кубизмом и современной архитектурой, но солнышком не баловал.

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Апрель
58 минут назад

Я рада, что пошла одна на выставку современного искусства в Kunsthall в Роттердаме.

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Апрель
56 минут назад

Doron Langberg американский художник выставлял свои работы. И я поняла (если погуглить, то точно поймете, о чем я) что я чванливый консерватор :)

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Mirasun
23 минуты назад

Недавно рассказывали про таких мужчин, как в аэропорту Стамбула. Это они возвращаются с хаджа и одежда должна быть белой и без швов.

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