19 человек, которые за одну поездку в другую страну отхватили впечатлений на годы вперед

Туалет в лифте и эскалатор прямо из дерева — такие поразительные кадры запечатлели пользователи во время своих путешествий. О том, в каких странах это произошло и какие еще незабываемые впечатления они вынесли из поездок, будет эта статья.

В Австралии на детские дни рождения непременно готовят так называемый волшебный хлеб, для которого используется только ломтики хлеба, масло и присыпка

«Увидел этих мужчин в аэропорту Стамбула. Явно чувствуют себя, как дома»

В этом нью-йоркском магазине эскалатор сделали из дерева

«Моя девушка недавно переехала ко мне и говорит, что наша деревня странная, так как у нас есть автоматы по продаже яиц. Живу в Великобритании»

В Дании поезд плывет на пароме

© smoothloam / Reddit Orsa Valdés 1 час назад Такая же реакция была, когда впервые увидела в расписании поезд в Сиракузу. Очень засомневалась. Полезла проверять - всё правильно: Сиракуза на Сицилии, Сицилия - остров. Так оно и есть. Поезд въезжает на паром и переплывает залив. - - Ответить

Я была в этом поезде! Я путешествовала по Европе c другом и решила сама спонтанно рвануть в Копенгаген. Села на поезд, а там разговорилась с одной датчанкой, которая ехала со своим папой. Оба отлично знали английский. Едем, и тут — опа! — резко за окном темнеет. Я у нее спрашиваю, не в туннеле ли мы, а она в ответ: «Нет, мы на судне». Думаю, что за чушь несет, наверно, языковой барьер сказывается. Но папа подтвердил, и они вместе стали убеждать меня выйти из поезда и убедиться самой. Я вышла. А оказалось, что и правда мы плывем на судне. © elinordash / Reddit

В японском лифте есть стул, который в чрезвычайной ситуации можно использовать как туалет. Внутри его вложены бутылки с питьевой водой и аварийное освещение

«Видел этот лимузин в Чикаго»

Лондонский фонарный столб викторианской эпохи превратили в место для зарядки электромобилей

«Вот какую картошку фри я ела в Таиланде»

Эту скамейку в Германии снабдили открывалкой для бутылок

«Зачем в Германии так странно упаковывают майонез?»

Это упаковка для ресторанов. Она больше по размеру и по ее виду работник может быстро понять, что в ней содержится. © ky0nshi / Reddit

«Мне золотые изделия в Китае вначале казались ненастоящими, а они просто 999 пробы, отсюда такой насыщенный цвет»

«Золото здесь покупают как инвестицию в виде слитков, монеток, изделий типа золотых палочек для еды, дарят на дни рождения и другие важные события. А невестам на свадьбу дарят тяжелые браслеты вроде тех, что на витрине».

[999 проба ставится на изделия, в которых на 1 кг металла 999,9 г золота — прим. ADME].

«Вот такой забавный паблик-арт я видел в городе Уден в Нидерландах»

Это здание в Детройте строят сверху вниз

Писсуар в Китае за отдельную плату может проверить состояние здоровья посетителя

«Сегодня мы встретили нашего кумира Гарольда в Будапеште»

При помощи зеркал перед Лувром ловко скрыли строительную площадку

Эту британскую телефонную будку превратили в дефибриллятор

Когда попытки друг друга понять закончились фиаско

Лет 15 назад в Испании мало кто говорил на английском. Сели мы как-то с подругой в кафе в Барселоне, чтобы выпить кофе с десертом. Но если с кофе проблем не возникло, то с десертом вышли затруднения: слова «something sweet», «тирамису», «брауни», «dessert», «захер» официант никак не понимал. И лишь на «чизкейке» оживился: «Чизкейк? Моменто!» — и принес это:

© tyrtyrmitya / Pikabu Orsa Valdés 3 минуты назад А я как-то во Флоренции выдала "Крэма каталана". Понимающий официант принёс всё-таки крем-брюле, поскольку именно это и было заявлено в меню, и именно это я и хотела, и объявил "Вот, пожалуйста, крэма каталана". Моему восторгу не было предела. - - Ответить