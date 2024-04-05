19 человек, которые за одну поездку в другую страну отхватили впечатлений на годы вперед
Туалет в лифте и эскалатор прямо из дерева — такие поразительные кадры запечатлели пользователи во время своих путешествий. О том, в каких странах это произошло и какие еще незабываемые впечатления они вынесли из поездок, будет эта статья.
В Австралии на детские дни рождения непременно готовят так называемый волшебный хлеб, для которого используется только ломтики хлеба, масло и присыпка
«Увидел этих мужчин в аэропорту Стамбула. Явно чувствуют себя, как дома»
В этом нью-йоркском магазине эскалатор сделали из дерева
«Моя девушка недавно переехала ко мне и говорит, что наша деревня странная, так как у нас есть автоматы по продаже яиц. Живу в Великобритании»
В Дании поезд плывет на пароме
Такая же реакция была, когда впервые увидела в расписании поезд в Сиракузу. Очень засомневалась. Полезла проверять - всё правильно: Сиракуза на Сицилии, Сицилия - остров. Так оно и есть. Поезд въезжает на паром и переплывает залив.
- Я была в этом поезде! Я путешествовала по Европе c другом и решила сама спонтанно рвануть в Копенгаген. Села на поезд, а там разговорилась с одной датчанкой, которая ехала со своим папой. Оба отлично знали английский. Едем, и тут — опа! — резко за окном темнеет. Я у нее спрашиваю, не в туннеле ли мы, а она в ответ: «Нет, мы на судне». Думаю, что за чушь несет, наверно, языковой барьер сказывается. Но папа подтвердил, и они вместе стали убеждать меня выйти из поезда и убедиться самой. Я вышла. А оказалось, что и правда мы плывем на судне. © elinordash / Reddit
В японском лифте есть стул, который в чрезвычайной ситуации можно использовать как туалет. Внутри его вложены бутылки с питьевой водой и аварийное освещение
«Видел этот лимузин в Чикаго»
Лондонский фонарный столб викторианской эпохи превратили в место для зарядки электромобилей
«Вот какую картошку фри я ела в Таиланде»
но она же размякнет. разве это не противоречит самой идее картошки фри? )
Эту скамейку в Германии снабдили открывалкой для бутылок
Я на этой скамейке вижу пять разных способов открыть бутылку без этой штуковины
«Зачем в Германии так странно упаковывают майонез?»
- Это упаковка для ресторанов. Она больше по размеру и по ее виду работник может быстро понять, что в ней содержится. © ky0nshi / Reddit
«Мне золотые изделия в Китае вначале казались ненастоящими, а они просто 999 пробы, отсюда такой насыщенный цвет»
«Золото здесь покупают как инвестицию в виде слитков, монеток, изделий типа золотых палочек для еды, дарят на дни рождения и другие важные события. А невестам на свадьбу дарят тяжелые браслеты вроде тех, что на витрине».
[999 проба ставится на изделия, в которых на 1 кг металла 999,9 г золота — прим. ADME].
«Вот такой забавный паблик-арт я видел в городе Уден в Нидерландах»
Это здание в Детройте строят сверху вниз
Писсуар в Китае за отдельную плату может проверить состояние здоровья посетителя
«Сегодня мы встретили нашего кумира Гарольда в Будапеште»
При помощи зеркал перед Лувром ловко скрыли строительную площадку
Эту британскую телефонную будку превратили в дефибриллятор
Когда попытки друг друга понять закончились фиаско
- Лет 15 назад в Испании мало кто говорил на английском. Сели мы как-то с подругой в кафе в Барселоне, чтобы выпить кофе с десертом. Но если с кофе проблем не возникло, то с десертом вышли затруднения: слова «something sweet», «тирамису», «брауни», «dessert», «захер» официант никак не понимал. И лишь на «чизкейке» оживился: «Чизкейк? Моменто!» — и принес это:
А я как-то во Флоренции выдала "Крэма каталана". Понимающий официант принёс всё-таки крем-брюле, поскольку именно это и было заявлено в меню, и именно это я и хотела, и объявил "Вот, пожалуйста, крэма каталана". Моему восторгу не было предела.
Можно хоть всю жизнь прожить в чужой стране, а так и не понять нравы и традиции местных. В этих историях пользователи рассказали, что их так поражает в Германии.
Комментарии
Роттердам встретил нас кубизмом и современной архитектурой, но солнышком не баловал.
Я рада, что пошла одна на выставку современного искусства в Kunsthall в Роттердаме.
Doron Langberg американский художник выставлял свои работы. И я поняла (если погуглить, то точно поймете, о чем я) что я чванливый консерватор :)
Недавно рассказывали про таких мужчин, как в аэропорту Стамбула. Это они возвращаются с хаджа и одежда должна быть белой и без швов.