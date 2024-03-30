15 человек рассказали, что в жизни немцев им не понять, хоть век в Германии живи

Есть кухни. Не встречала квартиры без кухни. Есть кухни со встроенной мебелью. Есть без мебели, сам покупаешь. Не вижу ничего странного в этом. А насчёт позитивных сотрудников, то да. Люди ведут себя естественно. Что означает, в разы доброжелательнее, чем в России, например. И наконец фарш. Я так понимаю, он какую то обработку проходит. Не так, чтоб совсем для котлет. Мужу нравится.я не решилась ещё попробовать.