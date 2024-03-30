А может кому-то в мусоре по уши жить не нравится, не всегда в 25 центах дело.
15 человек рассказали, что в жизни немцев им не понять, хоть век в Германии живи
Даже если вам кажется, что вы уже видели все, каждая поездка в другую страну приносит новые впечатления. Вот и люди из этой подборки, попавшие в Германию, были порядком поражены полученным опытом.
- Жарил мясо на террасе, пришел сосед — красный от злости. Говорит, что это не по правилам. Показываю ему правила, там такого нет. На что он отвечает, что он — веган, а с животными так нельзя, да и вообще теперь все ароматы так и летят к нему в окно. Ему пришлось его закрыть, он очень зол и будет жаловаться. Я думал, что такое только в TikTok бывает... © radler.fanta / Pikabu
- В Германии одна знакомая немка стала встречаться с арабом, забеременела от него, оказалось что у того есть жена и 5 детей. Алименты он не платит, но зато по суду запросил равное воспитание, и девочка с рождения неделю была у мамы, неделю у папы, где уходом за ней занималась жена араба. А отказать и не давать новорожденного ребенка бате нельзя, права у родителей равные. © Makovoepole / Pikabu
- Работала в ресторане в Германии. Начальник у нас был хороший, но до жути жадный. Как-то он показывал нам особую технику варки яиц. Сварил, разрезал и съел половинку. Потом ушел по делам, а вторую половину я выкинула в мусорник. Через 5 минут он возвращается, спрашивает, где яйцо. Я показываю на мусорное ведро. А он с криком «Катерина, вы меня ограбили на 1 евро!» рванул ко мне и достал яйцо из мусорника. После чего помыл его и съел. © Палата № 6 / VK
- В поезд ломилась толпа немецких пассажиров. Кто успел забежать — тот и занял место. И вот залетает одна пожилая женщина в вагон и ставит сумку на соседнее место. За ней заходит девушка и пытается сесть туда же, на что женщина говорит: «Мой муж уже идет, и это его место». В ответ девушка берет ее сумку и, недолго думая, ставит ей на колени, после чего заявляет: «Данное отделение вагона подразумевает проезд по билетам без указания места, таким образом, вы не имеете права резервировать для кого бы то ни было место». И тут же садится на место. У бабули вид был ошарашенный. Тут приходит муж и спрашивает: «Где мое место»?, а дама отвечает: «Молодая девушка его заняла». Немец выпучил глаза: «Как, почему?» Девушка спокойно повторила все, что сказала его жене. Дед замолчал. © KZIG / Pikabu
- Живу в Германии уже давненько. Гражданство, знание языка, работа, дом — все, как полагается. Отношусь философски к плюсам и минусам такой жизни. Но до сих пор шокирует, когда вижу немцев, не проходящих мимо валяющейся пластиковой бутылки. Поднимут и заберут, потому что «она стоит 25 центов!» © Подслушано / Ideer
- Когда я жил в пригороде Франкфурта-на-Майне, мой сосед частенько напоминал мне о том, что я должен помыть машину. Но по американским понятиям она была очень даже чистой. Поездил я недели 3, ни разу не помыв свой транспорт, и сосед решил меня проучить. Он подошел и начал мыть мою машину, а я просто стоял рядом. Спустя 10 минут я поинтересовался, нужна ли ему помощь. Он ответил: «Нет. Я лучше сделаю сам, чтобы ты все уяснил». © Steve Auerbach / Quora
- Снимаем с женой в Германии квартиру. Возвращаюсь я вечером домой и путаю квартиры. Вставляю ключ в «свою» дверь, а ключ не поворачивается. Продолжаю ковыряться. Вдруг открывается дверь и передо мной появляется огромный мужик. Спокойным голосом он выдает: «Добрый вечер! Чем я могу вам помочь?» До меня доходит, что я зашел не туда. Впав в панику, я встал и выдал не менее эпичную фразу: «Добрый вечер! Нет, спасибо, я уже все. Доброй вам ночи», — и ушел быстрым шагом. © Alex.Kukuruza / Pikabu
«А вы когда-нибудь видели пиццу с шоколадом? Я — нет. Германия удивляет меня».
- Как-то я спросил у немца, знает ли он, который час. Так он взглянул на часы, ответил, что знает, и пошел дальше. Позже мой босс объяснил мне, что немцам следует говорить прямо то, что ты имеешь в виду. Я постоянно следовал этому совету до конца моего пребывания в Германии. © SnooObjections***8 / Reddit
- Была я в Германии на месячной стажировке. К концу пребывания начало «душу жечь»: как так, я целый месяц без маникюра, а тут еще и ноготь ломается. Ну, думаю, отведу душу, тряхану стипендией, но шикану и сделаю маникюр! Спросила у хозяйки, у которой жилье снимала, как записаться. Она аж руками замахала: «Что ты? У нас это нужно задолго делать! Я сейчас знакомой позвоню, она дома делает!» Но там сорвалось.
Пошла прогуляться — вижу салон. Захожу, спрашиваю про маникюр и слышу: «Да-да, мадам! Сейчас Сабина вам сделает!» Оглядываюсь и не вижу ничего похожего на рабочее место мастера маникюра. Ну, думаю, в отдельном кабинете сделают. Сижу, жду, пью кофе... Выскакивает очаровательная Сабина, усаживает меня в парикмахерское кресло, сама садится на пуфик у моих ног и... из какой-то старенькой косметички достает металлическую пилочку и начинает на весу подпиливать мне ногти. Потом, порывшись, достает щипцы и намеревается ими обрезать кутикулу. О каких стерилизованных инструментах речь? Нет, попросту порывшись в косметичке... Тут я не выдерживаю и отказываюсь от «обрезания», прошу только пройтись губкой по уголкам. "А как это?"— она не понимает... В общем, решаю на этом закончить процедуру. Иду оплачивать. €16... Занавес. © Анета / ADME
Думаю, что политические события последних лет и новые иммиграционные тренды здорово повысили уровень бьюти услуг во многих странах, ранее этим не отличавшихся.
- В Германии меня поразило количество людей, которые смело могут ответить «нет» на твою просьбу.
— Извините, вы не могли бы меня сфотографировать?
— Нет.
— Не могли бы вы мне подсказать, где метро?
— Нет.
— Какой поезд отправляется в Будапешт?
— Нет! © Mohammad Jordan / Quora
- Друг из Германии поделился, что хочет завести ребенка, но ищет девушку, которая сама этого ребенка будет содержать. И чтобы у него денег не просила. Сам зарабатывает очень хорошо. Ребенка готов брать к себе на лето. © Подслушано / Ideer
- Первый культурный шок я испытала, когда мне было 5 лет. Моя семья переехала из Румынии в Германию. Как-то раз я была в гостях у своей немецкой подружки. Когда настало время обеда, ее родители позвонили моим и попросили меня забрать. Потому что Мерле нужно было есть. Одной. © Marierriot / Twitter
- Недавно с мужем впервые побывали в гостях у друзей из Германии, с которыми познакомились на отдыхе в Турции. В одно утро садимся завтракать, друг готовит яичницу с беконом и достает фарш. Ставит его на стол и показывает, чтоб мы его посолили и поперчили. К концу завтрака мы уже забыли о нем, как вдруг подруга берет этот сырой фарш, намазывает толстым слоем на хлеб и с аппетитом ест. Сырой фарш. На наше недоумение сказала, что у них это нормально. А мы сидели и тихо офигевали. © Палата № 6 / VK
- В Америке обслуживающий персонал всегда на позитиве. Владельцы разных ресторанов заставляют сотрудников улыбаться и желать хорошего дня клиентам, чего бы им это не стоило.
А в Германии люди понимают, на выручку едва ли влияет то, насколько дружелюбны работники. Потому они ведут себя здесь более естественно и не изображают хорошее настроение, если такового нет. © flex645 / Reddit
- Удивляет то, что в Германии отсутствуют кухни на съемных квартирах. А если кухня и будет, то мебель для нее и технику придется выкупать у предыдущих жильцов или вообще приобретать новую. © gerlindee / Reddit
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Комментарии
Есть кухни. Не встречала квартиры без кухни. Есть кухни со встроенной мебелью. Есть без мебели, сам покупаешь. Не вижу ничего странного в этом. А насчёт позитивных сотрудников, то да. Люди ведут себя естественно. Что означает, в разы доброжелательнее, чем в России, например. И наконец фарш. Я так понимаю, он какую то обработку проходит. Не так, чтоб совсем для котлет. Мужу нравится.я не решилась ещё попробовать.