Кому достались роли в новой экранизации любимого романа Толстого и почему мнения о смелом кастинге разделились

За время действия романа Наташа пройдет путь от первых влюбленностей до тяжелых потерь, совершит роковую ошибку с Курагиным и станет многодетной матерью.

В кино этот путь проживали по-разному. В 1956 году Одри Хепберн добавила героине изящества и трепетности. А в 1965-м Сергей Бондарчук доверил роль 19-летней балерине без опыта — Людмиле Савельевой. И это стало точным попаданием: ее Наташа — живая, настоящая.

В новой версии Сарика Андреасяна эту линию продолжает 19-летняя Полина Гухман, знакомая зрителям по сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Комбинация». И здесь выбор выглядит неожиданно точным: у нее есть та самая хрупкость — и при этом внутренний нерв, без которого Наташа не работает.

Но главный вопрос остается. С юной, влюбленной Наташей все понятно. Главная интрига — как актриса пройдет этот путь и станет той самой Наташей, в которой уже есть и боль, и сила, и прожитая жизнь?