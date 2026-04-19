Режиссеру какие-то комплексы жали, что он для 19летней актрисы Наташи выбрал в пару 44летнего?
Кому достались роли в новой экранизации любимого романа Толстого и почему мнения о смелом кастинге разделились
В начале 2027 года на экраны выходит новая экранизация романа Льва Толстого. Главная интрига грядущей премьеры — получится ли у создателей передать ту самую живую, человеческую интонацию. Ведь за масштабными событиями всегда стояли простые чувства — любовь, сомнения. Перед вами актеры, выбранные на центральные роли в фильме Сарика Андреасяна, — остается только понять, насколько этот каст сумел сохранить тепло оригинала.
1. Наташа Ростова
За время действия романа Наташа пройдет путь от первых влюбленностей до тяжелых потерь, совершит роковую ошибку с Курагиным и станет многодетной матерью.
В кино этот путь проживали по-разному. В 1956 году Одри Хепберн добавила героине изящества и трепетности. А в 1965-м Сергей Бондарчук доверил роль 19-летней балерине без опыта — Людмиле Савельевой. И это стало точным попаданием: ее Наташа — живая, настоящая.
В новой версии Сарика Андреасяна эту линию продолжает 19-летняя Полина Гухман, знакомая зрителям по сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Комбинация». И здесь выбор выглядит неожиданно точным: у нее есть та самая хрупкость — и при этом внутренний нерв, без которого Наташа не работает.
Но главный вопрос остается. С юной, влюбленной Наташей все понятно. Главная интрига — как актриса пройдет этот путь и станет той самой Наташей, в которой уже есть и боль, и сила, и прожитая жизнь?
2. Элен Курагина
На страницах романа Элен Курагина — абсолютный триумф формы над содержанием. Расчетливая красавица, которая выходит за Пьера Безухова исключительно ради богатства. Недаром он раз за разом сравнивает ее с античной статуей: безупречной, ослепительной — и при этом совершенно бездушной.
В американской картине Элен сыграла 25-летняя шведская актриса. Но вместо ледяной аристократки зрители увидели героиню с яркой, почти вызывающей чувственностью. Получилась скорее роковая дива, всегда на грани скандала, чем та самая холодная красавица Толстого.
Бондарчук, исполнявший роль Пьера, подошел к выбору иначе — и доверил образ своей жене, Ирине Скобцевой. Ей было 35, она была старше героини, но это не помешало: на экране появилась та самая Элен — холодная, безупречная, отстраненная. Красота, к которой тянет — и от которой одновременно хочется держаться подальше.
Теперь в роли Элен нам обещают Лизу Моряк. Не кокетку, а тонкого и безжалостного стратега. Звучит эффектно, но будем честны: одно дело — заявить сложного психологического персонажа в пресс-релизе, и совсем другое — сыграть ту самую холодную аристократическую пустоту, не скатившись в изображение современной светской львицы. Как думаете, удастся ли Лизе Моряк превзойти неподражаемую Скобцеву и показать нам ту самую Элен Толстого?
3. Пьер Безухов
«Массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде» — именно в таком виде Толстой выводит 20-летнего Пьера Безухова в свет. Нелепый, расточительный, он прожигает жизнь в кутежах (одна история с медведем чего стоит), но за этой неуклюжестью скрываются доброе сердце и мучительный поиск смысла.
В кино выбор актера на роль Пьера всегда становился проблемой. В версии 1956 года его сыграл Генри Фонда — блестящий актер, но ему уже было за 50. Сергей Бондарчук в своей киноэпопее тоже долго искал идеального Безухова (на пробы звали даже тяжелоатлета Юрия Власова), но в итоге сыграл его сам — в 42 года.
В новой экранизации Сарика Андреасяна Пьера сыграет 44-летний Николай Шрайбер. И, надо признать, выбор выглядит логичным. Шрайберу отлично удаются роли обаятельных, немного неуклюжих здоровяков. Но одно дело — фактура, и совсем другое — внутренняя трансформация героя.
Удастся ли актеру убедительно сыграть наивность 20-летнего юноши, только входящего в жизнь?
4. Соня Ростова
Соня Ростова — один из самых тихих и при этом самых пронзительных персонажей Льва Николаевича. Кроткая, жертвенная девушка, она расцветает к 16 годам, при этом будто остается незаметной для окружающих. На ее примере Толстой показывает: одной лишь доброты и самоотверженности бывает недостаточно для счастья.
Этот образ в кино воплощали по-разному. В голливудской версии 1956 года Соню сыграла шведская актриса Мэй Бритт. А в работе Сергея Бондарчука эту роль исполнила Ирина Губанова.
В фильме 2027 года героиню сыграет 20-летняя Таисья Калинина, знакомая нам по фильмам «Красная Шапочка», «Обе Две» и сериалу «Медиатор».
И на этот раз с выбором актрисы действительно можно согласиться. В отличие от экспериментов с кастингом Пьера, Калинина точно попадает в возраст героини в романе. В ней есть все, что нужно для этой роли: трогательность, мягкая грация и та самая миловидность.
5. Николай Ростов
В отличие от многих героев романа, Николай Ростов легко вызывает симпатию с первых страниц. Искренний, порывистый, он живет чувствами и легко увлекается, сохраняя почти детскую непосредственность. В нем нет светской расчетливости — только честность, азарт и тот самый юношеский оптимизм.
Образ Николая на экране всегда держался на обаянии актера. В 1956 году его сыграл британец Джереми Бретт, а в киноэпопее Сергея Бондарчука роль досталась 27-летнему Олегу Табакову — и именно она стала для него прорывной. Его Николай получился почти идеальным: открытым, искренним.
В новой экранизации 20-летнего Ростова сыграет звезда сказки «Летучий корабль» —
33-летний Александр Метелкин.
И здесь вопрос уже не столько в возрасте, сколько в ощущении героя. Да, у Метелкина есть нужная открытость и теплая энергетика — остается лишь передать ту самую мальчишескую легкость, которую так точно уловил Табаков.
6. Анатоль Курагин
Анатоль Курагин на страницах романа — избалованный столичный франт и блестящий соблазнитель. За его спиной шлейф разбитых сердец и отцовских денег.
В фильме Кинга Видора обаятельного повесу сыграл знойный итальянец Витторио Гассман. Абсолютным эталоном стал Василий Лановой. Любимец публики изначально мечтал о роли князя Андрея, но она досталась Вячеславу Тихонову, и Бондарчуку пришлось уговаривать актера примерить на себя образ беспринципного Курагина.
В новой версии партию рокового красавца доверили Матвею Лыкову, известному по фэнтези «Он — дракон» и амплуа стильного антагониста Августа ван дер Хольта из киновселенной «Майора Грома».
Как считаете, сможет ли Лыков передать тот самый магнетизм, который когда-то сделал Курагина одним из самых запоминающихся персонажей?
7. Андрей Болконский
Образ Болконского требует от актера сложнейшей внутренней эволюции: от холодного, разочарованного человека до человека, чью душу воскрешает любовь к Наташе Ростовой.
Западный кинематограф в 1956 году решил эту задачу изящно и просто, сделав ставку на реальные чувства. 38-летний Мел Феррер играл в паре со своей женой Одри Хепберн, и их экранная химия выглядела абсолютно естественной.
Роль князя Андрея едва не прошла мимо Вячеслава Тихонова — он уже подумывал уйти из кино. Но в итоге именно он создал тот самый образ Болконского: сдержанного и глубокого.
В новой версии этот сложнейший образ достался Станиславу Бондаренко. С точки зрения фактуры придраться сложно: высокий, статный, с безупречной выправкой. Он давно закрепился в амплуа покорителя женских сердец. Как вам такое прочтение классики?
8. Марья Болконская
Тяжелая, неуклюжая походка, лицо без привычного светского лоска — и огромные, лучистые глаза, полные грусти и тепла. Такой мы узнаем княжну Марью.
Для Толстого это был особенный, почти личный персонаж: духовный облик Марьи во многом списан с его матери. Она — полная противоположность Элен Курагиной. В Марье нет внешнего блеска, зато есть редкая способность к самопожертвованию и тихая, почти звенящая доброта.
В кино этот образ был непростым для воплощения. В экранизации 1956 года Марью сыграла утонченная Анна-Мария Ферреро. А абсолютным эталоном стала Антонина Шуранова в эпопее Сергея Бондарчука. Ей удалось передать главное: отсутствие глянца, внутреннюю скованность и те самые светящиеся изнутри глаза.
В современном прочтении этот сложный образ доверили Лизе Климовой. И здесь создатели находятся на тонкой грани: Климова — яркая, эффектная актриса, внешность которой сама по себе притягивает внимание.
Как вам такой выбор актеров? Кто из нового каста выглядит стопроцентным попаданием в роль?
Комментарии
Я старая ворчливая душнила и для меня лучше Бондарчука нет ничего
пока лучший каст, на мой взгляд, у ВВС. Всё на месте, ну кроме лопоухого Курагина, ну может кому-то так не кажется, на мой взгляд он нелепый, ну и Дж.Андерсон, на мой взгляд возрастная для Шерер. А так, атмосферный фильм. У нас опять все староваты...