Кино
1 час назад
В параллельной вселенной: 14 актеров и актрис, которые идеально сыграли бы роли, ушедшие другим

Все мы любим героев наших старых фильмов в том числе и за великолепную игру актеров. И именно поэтому нам сложно представить других артистов в привычных ролях — например, Владимира Высоцкого в образе Остапа Бендера или Наталью Гундареву в облике Зиночки из «Ивана Васильевича...»

Надя Кузякина, «Любовь и голуби» — Любовь Полищук (сыграла Нина Дорошина)

Танька
44 минуты назад

Полищук, конечно, неординарная актриса, способная к перевоплощению, но, мне кажется, ее Надюха была бы другой и партнер ей понадобился бы другой.

Ответить

Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — Александр Кайдановский (сыграл Василий Ливанов)

Танька
40 минут назад

у Александра нет той утонченности, что делает Холмса Ливанова английским сыщиком.

Ответить

Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию» — Наталья Гундарева (сыграла Наталья Селезнева)

Гоша, «Москва слезам не верит» — Виталий Соломин (сыграл Алексей Баталов)

Танька
32 минуты назад

Виталий не такой характерный как Алексей, поэтому сомневаюсь, что его полюбила бы Катя.

Ответить

Остап Бендер, «12 стульев» — Владимир Высоцкий (сыграл Арчил Гомиашвили)

Мадам Грицацуева, «12 стульев», Нонна Мордюкова (сыграла Наталья Крачковская)

Olga Dubrowski
8 часов назад

Мне кажется, сильный характер Мордюковой был бы слишком виден. Мадам Грицацуева была мягче.

Ответить

Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Леонид Куравлев (сыграл Виталий Соломин)

Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — Александр Збруев (сыграл Александр Демьяненко)

Вера, «Вокзал для двоих» — Светлана Немоляева (сыграла Людмила Гурченко)

Геша Козодоев, «Бриллиантовая рука» — Георгий Вицин (сыграл Андрей Миронов)

Тося, «Девчата» — Екатерина Савинова (сыграла Надежда Румянцева)

Нестор Северов, «Большая перемена» — Андрей Мягков (сыграл Михаил Кононов)

Таня Зайцева, «Интердевочка» — Татьяна Догилева (сыграла Елена Яковлева)

Настенька, «Морозко» — Надежда Румянцева (сыграла Наталья Седых)

Как вы считаете, может, режиссерам нужно было сделать другой выбор? Или вы считаете, что каждый актер идеально подошел к экранному образу?
Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

