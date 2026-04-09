Полищук, конечно, неординарная актриса, способная к перевоплощению, но, мне кажется, ее Надюха была бы другой и партнер ей понадобился бы другой.
В параллельной вселенной: 14 актеров и актрис, которые идеально сыграли бы роли, ушедшие другим
Все мы любим героев наших старых фильмов в том числе и за великолепную игру актеров. И именно поэтому нам сложно представить других артистов в привычных ролях — например, Владимира Высоцкого в образе Остапа Бендера или Наталью Гундареву в облике Зиночки из «Ивана Васильевича...»
Надя Кузякина, «Любовь и голуби» — Любовь Полищук (сыграла Нина Дорошина)
Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — Александр Кайдановский (сыграл Василий Ливанов)
у Александра нет той утонченности, что делает Холмса Ливанова английским сыщиком.
Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию» — Наталья Гундарева (сыграла Наталья Селезнева)
Гоша, «Москва слезам не верит» — Виталий Соломин (сыграл Алексей Баталов)
Виталий не такой характерный как Алексей, поэтому сомневаюсь, что его полюбила бы Катя.
Остап Бендер, «12 стульев» — Владимир Высоцкий (сыграл Арчил Гомиашвили)
Мадам Грицацуева, «12 стульев», Нонна Мордюкова (сыграла Наталья Крачковская)
Мне кажется, сильный характер Мордюковой был бы слишком виден. Мадам Грицацуева была мягче.
Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Леонид Куравлев (сыграл Виталий Соломин)
Это был бы другой Ватсон. Возможно, тоже замечательный, но другой.
Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — Александр Збруев (сыграл Александр Демьяненко)
Вера, «Вокзал для двоих» — Светлана Немоляева (сыграла Людмила Гурченко)
Геша Козодоев, «Бриллиантовая рука» — Георгий Вицин (сыграл Андрей Миронов)
Тося, «Девчата» — Екатерина Савинова (сыграла Надежда Румянцева)
Нестор Северов, «Большая перемена» — Андрей Мягков (сыграл Михаил Кононов)
Оба мерзковатые (чисто внешне)...вот прямо отторжение на уровне физиологии 😵💫
Таня Зайцева, «Интердевочка» — Татьяна Догилева (сыграла Елена Яковлева)
Настенька, «Морозко» — Надежда Румянцева (сыграла Наталья Седых)
Как вы считаете, может, режиссерам нужно было сделать другой выбор? Или вы считаете, что каждый актер идеально подошел к экранному образу?
