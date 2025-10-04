Вот тут очень точно 😅. Поначалу, пока ребенок "только ест и спит", я тоже успевала всю квартиру перемыть, еду приготовить, но когда сын начал ползать - атас 🤯. Он скидывал на пол все игрушки, до которых мог дотянуться 🙄. На время дневных снов убирала это все с пола, а потом забила и на это. Ребенок спит за день два часа, не до того уже 😂. Приготовить бы успеть, и фиг с ними, с игрушками. Убирала только перед сном их... Да, но фото и видео всегда бардак из разбросанных игрушек, но это же не пыль и грязь, так что я не парюсь 🤗.
10 честных комиксов о том, что материнство — это совсем не то, что показывают в рекламе
Семья
1 час назад
В рекламе памперсов по телевизору мама с улыбкой качает идеально чистого малыша в залитой солнцем комнате. Но материнство настолько многогранно, что иногда даже не знаешь, какой там сюрприз на следующий день ждет — приятный или малость ошарашивающий.
В первое время после рождения малыша хочется все успевать. Но иногда дать себе передышку и обратиться за помощью — лучшая идея
Многие мамы мечтают, чтобы малыш как можно раньше начал спать отдельно в своей кроватке. Но не всем это подходит
Наши мамы и бабушки нередко считают, что магазинное питание не настолько полезно, как натуральное. Но порой их все же получается переубедить
В ожидании малыша хочется скупить все гаджеты, которые упрощают жизнь, но потом оказывается, что возни с ними порой гораздо больше. А еще и место занимают
Четкое расписание — залог спокойствия мамы и ребенка. Но иногда что-то может пойти не так, и это нормально
Чтобы малышу в животе мамы всего хватало, и оба чувствовали себя хорошо — нужно правильно питаться, но главное, делать это не фанатично
Поддерживать порядок с маленьким ребенком не так-то просто, поэтому иногда можно просто расслабиться
Семейные фотосессии, идеально чистый малыш — это те фото, которые поначалу выкладывают в сеть многие мамы. Но от неидеальных снимков исходит не меньше счастья
Уложить спать малыша вечером может только мама? С этим без проблем могут помочь и другие члены семьи, иногда они могут управиться даже быстрее
Иногда мамы возлагают на себя слишком много дел и обязанностей, но семья всегда будет рада помочь, и все от этого станут только счастливее
