20 комиксов о том, как выглядит дружба, когда тебе слегка за 30
В юности дружба строится на постоянном движении: вечеринки, звонки до полуночи, готовность сорваться куда угодно без лишних раздумий. Это время, когда главным становится сам процесс общения и ощущение, что рядом всегда есть свои люди. С возрастом многое меняется: появляются работа, семья, ответственность, и дружба постепенно принимает другие формы. Теперь ценится не количество встреч, а их качество, не шумная компания, а возможность спокойно поговорить и поддержать друг друга. В этих комиксах мы показали, как дружба меняется с годами и какой она становится после тридцати.
Рядом чаще всего остаются самые близкие люди
Когда-то мы обсуждали строгость родителей, теперь — выходки собственных детей
Чей-то скверный характер — уже не наша проблема
Дружеские подарки становятся практичными до слез
Тут не в возрасте дело, а в том, что в нашей "юности" не было сертификатов в целом. Были бы - я бы и в 14 лет их дарила 🤷🏻♀️.
У кофточек, косметики и прочих личных вещей есть только одна хозяйка. И это не обсуждается
Поддержка друзей никуда не девается, но тоже становится более зрелой
Дружба, конечно, по-прежнему важна, но на первое место выходит любимая семья
То есть, ваш друг встрял за городом - машина сломалась, а вы отвечаете: "не, давай я на следующей неделе приеду, ладно?" 🤔
По-моему, это больше подходит под случай с посиделками в баре. Мол, давайте соберемся в другой день, в такую-то дату я не могу.
Вот это уже выглядит нормально.
Что что, а помочь друзьям - святое. Если, конечно, помощь не состоит в том, что у друзей 10 литров пива, а вдвоем они не справляются 😅.
Философские дискуссии остались в прошлом, теперь нас больше волнуют практичные темы
Все любители давать непрошеные советы удаляются из круга общения с помощью одной кнопки
Так вообще и останешься один, если будешь блокировать за совет, который не понравился
Нам даже хватает смелости лично высказать приятелям-острякам все, что мы о них думаем
Тут вообще от характера зависит. Я и в детстве уходила, если меня что-то не устраивало...
Если раньше можно было допоздна болтать в чате с друзьями, то теперь здоровый сон гораздо важнее
Мы начинаем бережнее относиться к личному времени
Разговоры о здоровье стали актуальней, чем обсуждение перипетий личной жизни
И мне скажите название этой мази! Хотя трансдермальное воздействие вообще-то минимальное
Приятели все так же пытаются наладить нашу личную жизнь. Правда, уже другими методами
Мы уже аккуратнее выбираем себе новых друзей
Зачем на работе дружить? Достаточно доброжелательного общения по делу
И не считаем, что обязаны мирить поссорившихся приятелей
С возрастом мы становимся не такими легкими на подъем
После 30 лет уже не так стыдно сказать друзьям, что не разделяешь все их увлечения
Часто появляется совсем другое отношение к сплетням
А еще приходит понимание, что настоящую дружбу не разрушит ни время, ни расстояние
