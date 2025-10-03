20 комиксов о том, как выглядит дружба, когда тебе слегка за 30

В юности дружба строится на постоянном движении: вечеринки, звонки до полуночи, готовность сорваться куда угодно без лишних раздумий. Это время, когда главным становится сам процесс общения и ощущение, что рядом всегда есть свои люди. С возрастом многое меняется: появляются работа, семья, ответственность, и дружба постепенно принимает другие формы. Теперь ценится не количество встреч, а их качество, не шумная компания, а возможность спокойно поговорить и поддержать друг друга. В этих комиксах мы показали, как дружба меняется с годами и какой она становится после тридцати.

Рядом чаще всего остаются самые близкие люди

Когда-то мы обсуждали строгость родителей, теперь — выходки собственных детей

Муси-пуси 23 часа назад Разница в том, что мы стали ближе к детям, чем к нам были наши родители. А они, в свою очередь, придумывают новые выходки 😂.

Проколоть пупок сейчас вообще не проблема, я лучше ребенку помогу нормальный салон найти))

Ну а если шапка не нравится - всегда можно найти альтернативу, чтобы было и тепло, и дитю в радость 🤗.

С татухами все сложнее, но найти компромис всегда можно 🙏🏻 - - Ответить

Чей-то скверный характер — уже не наша проблема

Дружеские подарки становятся практичными до слез

Муси-пуси 23 часа назад Тут не в возрасте дело, а в том, что в нашей "юности" не было сертификатов в целом. Были бы - я бы и в 14 лет их дарила 🤷🏻‍♀️. - - Ответить

У кофточек, косметики и прочих личных вещей есть только одна хозяйка. И это не обсуждается

Поддержка друзей никуда не девается, но тоже становится более зрелой

Дружба, конечно, по-прежнему важна, но на первое место выходит любимая семья

Муси-пуси 23 часа назад То есть, ваш друг встрял за городом - машина сломалась, а вы отвечаете: "не, давай я на следующей неделе приеду, ладно?" 🤔



По-моему, это больше подходит под случай с посиделками в баре. Мол, давайте соберемся в другой день, в такую-то дату я не могу.

Вот это уже выглядит нормально.

Что что, а помочь друзьям - святое. Если, конечно, помощь не состоит в том, что у друзей 10 литров пива, а вдвоем они не справляются 😅. - - Ответить

Философские дискуссии остались в прошлом, теперь нас больше волнуют практичные темы

Все любители давать непрошеные советы удаляются из круга общения с помощью одной кнопки

Бруннера 22 часа назад Так вообще и останешься один, если будешь блокировать за совет, который не понравился - - Ответить

Нам даже хватает смелости лично высказать приятелям-острякам все, что мы о них думаем

Муси-пуси 23 часа назад Тут вообще от характера зависит. Я и в детстве уходила, если меня что-то не устраивало... - - Ответить

Если раньше можно было допоздна болтать в чате с друзьями, то теперь здоровый сон гораздо важнее

Мы начинаем бережнее относиться к личному времени

Разговоры о здоровье стали актуальней, чем обсуждение перипетий личной жизни

Бруннера 22 часа назад И мне скажите название этой мази! Хотя трансдермальное воздействие вообще-то минимальное - - Ответить

Приятели все так же пытаются наладить нашу личную жизнь. Правда, уже другими методами

Мы уже аккуратнее выбираем себе новых друзей

Бруннера 22 часа назад Зачем на работе дружить? Достаточно доброжелательного общения по делу - - Ответить

И не считаем, что обязаны мирить поссорившихся приятелей

С возрастом мы становимся не такими легкими на подъем

После 30 лет уже не так стыдно сказать друзьям, что не разделяешь все их увлечения

Часто появляется совсем другое отношение к сплетням

А еще приходит понимание, что настоящую дружбу не разрушит ни время, ни расстояние