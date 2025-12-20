16 историй про родных, которые и плечо подставят, и над нашими провалами поржут с радостью
Истории
57 минут назад
От родных людей мы ждем опоры и поддержки, но иногда они не просто помогают, но и вносят в нашу жизнь веселую безуминку. Герои нашей подборки поделились историями о том, как их самые близкие люди не просто помогли, но сделали это с неожиданными поворотами сюжета.
- «Обожаю своего мужа за чувство юмора и крепкие нервы. Поехала на работу на новой машине (только купили, мечтали о ней давно). Опыта было мало и при въезде в подземный гараж (он очень узкий) зацепила пожарный шкаф. Муж выслушал меня и спокойным тоном спросил: «Шкаф жив?» © Мария Р. / Dzen
- Мой рост 160 см. Рост моего мужа 193 см. Он любитель складывать вещи туда, где «их видно же». Как-то стою на кухне, открываю верхний шкаф и кричу ему: «За-а-ай, у нас макароны закончились». Он подходит, встает рядом и говорит: «Так вот же они». На что я беру его за футболку и тащу вниз, на уровень моих глаз. В полусогнутом состоянии он изрек: «А, ну если так, то их нет». До сих пор смеемся. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Сплю с краю кровати, который ближе к двери. Приснился кошмар, так страшно стало! Тут заворочался муж, и я тихонечко попросила его поменяться местами. Он, переваливаясь через меня, буркнул спросонья: «Ну ладно, пусть меня первого сожрут». © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Брата с женой и меня с мужем пригласили на свадьбу. Встретились перед мероприятием, невестка уставшая. Спрашиваю, что случилось. Она поведала историю, что братан в последний день вспомнил, что ему надеть нечего. Костюм они купили сразу — белый, а остальной день катались по городу в поисках... барабанная дробь... носков. Потому что все носки были не той белизны и с костюмом не сочетались. © Мария Р. / Dzen
- Утром вспомнила, что у мужа заканчивается гель для бритья. Решила проявить заботу, купила, оставила на комоде. Вернувшись поздно вечером с работы, обнаружила на его месте коробку «Рафаэлло»... Так мило. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- История, когда мой муж был еще моим женихом. Лежу дома на диванчике, температура, кашель и прочее. Вид жуткий. Стук в дверь и я прошу своего папу: «Скажи, что меня нет дома». Он так и сообщает моему жениху. На вопрос: «А где она?» отец отвечает: «На диване лежит». Жених посидел рядом, пожалел меня и ушел. Я спрашиваю отца: «Ну что же ты ему сказал, что я дома» — «Так ты же мне про второй вопрос ничего не сказала, а я врать не умею». © olga / Dzen
- Мы с будущим мужем жили рядом. Мама его хорошо знала. Парой никогда не были. Он вернулся в город после долгого отсутствия и пришел ко мне, а я в этот вечер ждала другого, но попросила маму сказать, что меня нет дома. Мама открывает дверь, он: «Марина дома?» — «Ее нет» — «Вы меня не узнали? Я Саша» — «Ну, тогда проходи». © Марина Ж / Dzen
- Я привела своего нового парня на свадьбу брата. После банкета мы стояли снаружи площадки вместе с большой группой людей, ожидая автобус, который должен был отвезти нас обратно в отель. Мы с родителями и парнем стояли вместе и разговаривали, когда к нам подошел один из друзей моего брата и пожал руку моему отцу. Представившись, он обратился к обоим родителям с вопросом, можно ли ему пригласить меня на свидание. Мы все рассмеялись, папа сказал, что он волен делать что захочет, ведь я взрослая, но добавил, указывая на моего бойфренда: «Вот этот парень, возможно, будет не в восторге». © icanhe / Reddit
- У моего кота проблемы с тревожностью при расставании: если меня нет дома дольше, чем на обычной рабочей смене, он начинает везде гадить. Мы с парнем не жили вместе. В один семестр у меня были вечерние пары, и я уже просто смирилась с тем, что в такие дни буду приходить домой и разгребать последствия.
И вот однажды вечером мне начинают приходить сообщения от моего парня с фотографиями моего кота. Я спрашиваю, что случилось, а он отвечает, что знает, насколько безумным становится мой кот, и потому пришел к мне домой присмотреть за ним, чтобы мне не пришлось убирать все это ночью. В течение всего семестра, если у него не было командировок, он приходил нянчиться с котом — просто потому, что знал, как много это для меня значит. © flyingcatpotato / Reddit
- Несколько лет назад, на день рождения, мы с моей лучшей подругой должны были поехать в Диснейленд — это была наша традиция. Но за несколько дней до поездки она отказалась, и я сильно расстроилась. Тогда мой парень решил подбодрить меня и поехать со мной вместо нее.
В день поездки мы приехали, вышли из трамвая, прошли досмотр. Пока проверяли наши вещи, я заметила группу людей с растяжкой «С днем рождения» и подумала: «О, как мило, кто-то отмечает день рождения в Диснейленде!» А потом поняла, что узнаю эти лица. И тут я просто разрыдалась. Оказалось, мой парень собрал целую компанию моих друзей — именно поэтому та подруга тогда «отменила» поездку. Это был сюрприз. © megpi / Reddit
- Вчера паркуется женщина на своем седане у нашего подъезда, а рядом мужик с ребенком стоит наблюдает. К его удивлению, она уверенно крутит рулем, едет, четко останавливается, крутит в другую сторону, едет, останавливается и при этом видно и слышно, как она слушает какие-то команды в динамиках. Хорошо припарковалась, заходят они все вместе в лифт. Мужик спрашивает: «А что у вас там за парковочная система такая?» — «Ой, да это муж с телефоном в окне сверху командует». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Вчера мыла полы и навстречу мне вылез здоровый жирный паук. Позвала брата, потому что он их не боится. А он, со словами: «Да без проблем» подошел, и начал визжать еще громче меня... © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Лет 30 назад подрабатывала курсовыми. Мужчина учился заочно, я ему уже сделала несколько контрольных, рефератов, был так же уговор и на курсовую работу, которую надо было иногда корректировать, что мы и делали по телефону, пару раз он приезжал к нам домой, для детального обсуждения, муж мой спокойно к этому относился. Не знаю, как он у себя в записной книжке записал мой телефон, но его жена — не позвонила, нет — она пришла лично и с порога закатила знатный скандал, мне кажется, если бы я была в тот момент ближе, она бы бросилась на меня. И вот в самый разгар ее монолога появляется ее муж, а следом за ним и мой муж. Немая сцена. Разобрались, конечно, что к чему, посмеялись, а потом она даже сама начала у меня просить помощь с контрольными и курсовыми. © komol-67 / Dzen
- Купили квартиру в новостройке. Слышимость отменная. Особенно в ванной комнате. Муж пришел с работы, моет руки. А я через дверь спрашиваю: «Любимый, кушать будешь?» И мне хором ответили три мужика: «Да!» Сосед снизу, сверху и мой муж! Ржали так же хором! © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
Недавно сын прибежал ко мне с криком: - Мамуля, там паук!! Ну, взяла паука за лапку, выбросила в окошко... Мальчику 35 годиков. Арахнофобия, она такая.)))
-
-
Ответить
- Моя жена до нашего знакомства никогда не имела домашних животных, но вскоре просто влюбилась в моего кота. Однако, кроме того, что она иногда его кормила и расчесывала, ей не приходилось убирать за ним лоток. Однажды я сильно заболел гриппом и попросил ее почистить лоток. Из другой комнаты слышу ее крик: «Фу, это так мерзко!»
Захожу — и вижу, как она сидит на корточках возле лотка, натянув на руку обычный пакетик для сэндвичей вместо перчатки. Она пыталась собирать продукты жизнедеятельности по одному, хотя совок лежал прямо рядом на полу — буквально в шести дюймах от нее. Она ужасно разозлилась, когда увидела, как я катаюсь от смеха. © Unknown author / Reddit
- Сегодня у меня было веселое утро. Все кувырком, все наперекосяк. Надо дать дочке мерзкое лекарство, мы в садик опаздываем, она сопротивляется. Я ее уже и уговаривала, и конфеты обещала, и отлучением от мультиков грозила. Ничего! Она еще и одеваться не хотела.
Бужу мужа, чтоб он помог. Говорю, что не справляюсь. Он такой — ага, иду. Ровно через минуту из комнаты раздается богатырский храп, стены задрожали. Дочка струхнула и сама лекарство выпила. Отвезла ее, опоздали всего на пару минут. А муж чем смог, тем помог, да! © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
А у вас есть истории про родных людей, которые умеют и поддержать, и посмеяться с вами вместе? Рассказывайте в комментариях! И посмотрите нашу подборку о близких людях, с которыми не соскучишься.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 примеров непробиваемой мужской логики, от которой женщины сначала впадают в ступор, а потом плачут от смеха
14 находчивых человек, которые умеют словом и делом обезоружить любого
20 ярких историй из аэропортов и самолетов, которые затмят любой сериал
19 случаев, когда одно недопонимание превратилось в трагикомедию
14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал
Народное творчество
4 дня назад
18 человек, которые не расслышали всего одно слово и угодили в пикантную ситуацию
15+ незнакомцев, которые ворвались в чужой день и остались там ярким воспоминанием
Истории
3 недели назад
20 животных, которые своей смекалкой и человечностью сразили нас наповал
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
1 неделя назад