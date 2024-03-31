13 курьезных ситуаций, которые можно описать одной фразой: «В семье не без прикола»

Если у человека есть семья, за комичными историями далеко ходить не надо — то собственный ребенок такое учудит, что хоть стой, хоть падай, то муж отчебучит, то свекровь порадует очередной выходкой в своем стиле. Пользователи сети не смогли смолчать о том, как ведут себя их близкие и рассказали об этом на весь интернет. И это лучше любой комедии, почитайте только.