13 курьезных ситуаций, которые можно описать одной фразой: «В семье не без прикола»

Народное творчество
33 минуты назад

Если у человека есть семья, за комичными историями далеко ходить не надо — то собственный ребенок такое учудит, что хоть стой, хоть падай, то муж отчебучит, то свекровь порадует очередной выходкой в своем стиле. Пользователи сети не смогли смолчать о том, как ведут себя их близкие и рассказали об этом на весь интернет. И это лучше любой комедии, почитайте только.

  • Мой 3-летний ребенок кричал «Помогите!» во всю глотку, потому что я не разрешала ему выйти на улицу в метель в одной пижаме. Я сказала ему, что наши соседи могут испугаться и подумать, что и вправду что-то случилось, а он как заорет: «Что-то и вправду случилось!!!» © hannahmsays / Twitter
  • Мой муж все делает основательно. Разложит инструменты, желательно в гостиной, лучше на ковре. Принесет два пакета с болтиками и шайбочками. Потеряет важную детальку в ворсе ковра, капнет маслом или припоем на диван. Кусочки изоленты сложит на кота, чтобы тот зря рядом не терся. Часа 3 проведет в нирване, отвлекать нельзя. А вот дальше 50/50 — или получится, или нет. Я приношу инструменты, нож, чищу кота и восхищаюсь своим мачо. Зато в доме все сделано. А если не получится — ну что ж, мы можем позволить себе вызвать мастера. © zhansaty / Pikabu
  • Моя мама рассказала мне, почему решила меня родить. Причиной тому, как оказалось — комбинезон. Она работала в магазине детской одежды и им привезли красивые детские комбинезоны. И ей настолько понравился один из них, что она его купила. А куда его девать? Мама решила родить меня, чтобы было на кого его надеть. Ну, не сказать, что я не подозревала... © perec598 / Pikabu
  • Хвастала покупками и ждала одобрения мужа и маленького сына. Когда дело дошло до дорогого нижнего белья, я, оправдываясь, сказала: «Это на выход» (имелся в виду поход к врачу). А сын громко спросил: «Мама, ты пойдешь раздетая?» © Флюра Шлянкевич
  • У подруги был дед. Требовал ухода за собой: заставлял штопать ему носки, пуговицы пришивать, если что-то порвалось — чинить. При этом в шкафу висела новая одежда. На все возмущение: «У тебя же есть все новое!», ответил: «А что я буду носить, когда вас всех не станет?!» © Татьяна Клевченя
  • Моя бабуля садилась смотреть фильм примерно в 19.45. Если мы не успевали прийти домой до этого времени, дверь она не открывала до 21.00. Рекламы не было. © Яна Гергус
  • Моя 14-летняя дочь собиралась на прогулку с подругами. на дворе поздняя осень, холодно. Она не хочет надевать теплые колготки и приводит аргумент: «Они тяжелые!» И тут бабушка отвечает: «Надевай, не надорвешься!» © Виталий Моисеенко
  • Моя 80-летняя мама недавно по телефону посоветовала мне: «Корми его хорошо!», имея в виду моего 21-летнего сына. Ну, мама, что же ты мне раньше-то не сказала?! © Ольга Серых
  • Мой сын в садике. Прочитали сказку «Маша и медведи», а теперь надо нарисовать рисунок. Сын нарисовал только елку. Воспитательница спрашивает: «А где Маша, где медведи?» На что он отвечает: «Вы что, не видите? Они за елкой спрятались!» © Ninel Viazkova
  • Дочь плохо написала словарный диктант по английскому. Прежде чем сдать листочек, приписала: «Пожалуйста, не ставьте 2!» Учительница поставила 1. Правда, дала переписать работу после уроков. © Светлана Иванова
  • Мама моего парня при встрече с моей мамой расписывала все достоинства сына и сделала акцент на том, что он не ест мяса. Чем очень удивила мою, ведь котлеты у нас дома он уплетал на ура. Короче, липовый веган оказался. © Формула Воды / ADME
  • Мой сын в 4 года категорически отказывался учиться читать. Зато от компьютера оторвать было невозможно. Тогда я начала продавать ему минуты игры на компьюере за прочитанные слова, а потом и предложения. Потому что читать он научился очень быстро. А заодно и считать, чтобы я его, не дай бог, не обманула. © Елена Кучинская
  • Как-то моей маме приспичило накормить внука манной кашей. Сын, естественно, эту гадость не ест и требует омлет. Тогда бабушка решила обмануть наивное дитя и тревожным голосом сообщила, что песик, нарисованный на дне тарелки, захлебывается кашей и его надо срочно спасать. Ребенок тут же вываливает кашу прямо на стол и скептически смотрит на бабушку, мол, собакен спасен, давай омлет и бутер с сыром. © Юлия Троянская

А вот и еще несколько статей с впечатляющими историями из семейной жизни:

Комментарии

Уведомления
Kate
2 дня назад

Вы когда эту лапшу копипастите, хотя бы смотрите кто тут чей внук/сын/щенок.
Хотя .. нет , не смотрите. Просто захлебнитесь маной кашей

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