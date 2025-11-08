20+ по-настоящему уютных квартир, в которых хочется застрять на всю осень

1 час назад
20+ по-настоящему уютных квартир, в которых хочется застрять на всю осень

Осень — это время, когда за окном все чаще льют дожди, а многим людям хочется примоститься с чашечкой горячего чая в уютном кресле и не вставать, пока не наступит лето. Конечно, не каждое жилое пространство располагает к таким действиям, но герои нашей статьи сумели так обустроить свои жилища, что из них просто не хочется выходить. И осень здесь выглядит максимально притягательно.

«Осеннее утро в моей гостиной!»

«Мы недавно переехали и очень довольны новым жильем. И это мы еще даже камин не разожгли!»

«Моя столовая залита осенним солнцем. Я обставляла дом почти 10 лет»

На улице холодно, а здесь тепло

Руконожка Ай-Ай
9 минут назад

Уж на что я нелюбительница "голых "окон, но здесь грешно заслонять такой вид.
Хотя зимой от незавешенного шторами стекла может быть холодновато...

«Обожаю сидеть тут с чашечкой кофе»

«Моя уютная гостиная в дождливый день»

«Мне 42. Я развелся 7 лет назад. И вот наконец-то в моей квартире есть только те вещи, которые я выбрал сам!»

«Дом моей мамули в Мексике»

  • Простота, комфорт, яркая элегантность. Я чувствую себя здесь как дома. © the_chickenist / Reddit

«Солнечное утро на нашей кухне. Осень такая уютная!»

Кошачья прислуга
39 минут назад

Ой, мамочки, стиралка на кухне... У кузины так было, т.к. в ванной места не было. Жесть жестокий, неудобно, порошок рядом с продуктами (а где хранить? на балконе?) прованивает даже в закрытом контейнере, а потом постиранное белье доставвть, если конец стирки совпал с активной фазой готовки - вообще ад...
А в остальном - очень даже прикольно. Надо мужу показать. Цвет фисташковый очень милый.

  • Эта кухня просто великолепна. Мне уже за 30, но я сижу и думаю: «Я хочу такую ​​же кухню, когда вырасту!» © Distinct_Mention2422 / Reddit

«Из наших окон виден прекрасный закат!»

«Наша гостиная с видом на прекрасный клен с его осенними красками»

«Батя смастерил для меня лампу, и моя каморка сразу стала в 10 раз уютнее»

Осенние краски, вид на озеро и один любопытный кот

«Вот как выглядит моя квартира осенним утром»

«Наш зимний сад осенью. Фото из гостиной»

«Обожаю грибы! А это мой грибной мир»

«В дождливые осенние выходные это мое любимое место в доме»

«Уютное домашнее пространство, которым я горжусь»

«Провожу отпуск в этом домике»

«Уютный день в моей домашней библиотеке»

«Впервые за несколько лет я смогла украсить дом так, как мне хочется»

tama
22 часа назад

Все заставлено. Моя мама такое любит, я - нет. Для меня уютно, это больше свободы, воздуха и меньше хлама вокруг

  • Это пространство похоже на глубокий выдох после долгого дня — оно наполнено теплом и душевностью. © TheOldOne13 / Reddit

«Когда на улице холодно и дождливо, я люблю читать книгу у печки»

«Осень в нашей столовой с большими окнами»

tama
22 часа назад

Мечтаю о квартире с огромными окнами во всю стену, благо мыть стекла сейчас не проблема, есть же роботы - мойщики

  • Мне очень нравится ваша люстра — она похожа на большую луну! © YumChaMeow / Reddit

«Послеполуденное солнце делает мою 98-летнюю гостиную такой уютной!»

«Это мой уголок с камином и собакой»

«Утром понедельника мне было трудно покинуть мою уютную спальню»

«Мое любимое место в доме! Мы с моим сыном вместе читаем в этом кресле перед сном. Это действительно отличный способ завершить день»

Уютная обстановка у костра

  • Возможно, это самая уютная фотография из всех, что мне попадались! © WhatTheTech / Reddit

Наступил ноябрь — пора менять декор

  • Есть в этом что-то ностальгическое. И все же, когда я рос, мой дом никогда не выглядел так красиво. © congratsonthat / Reddit

А если вы тоже любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам наша новая статья, где мы «переодели» 16 героев известных картин, и они стали похожи на модных блогеров.

Фото на превью AmIRadBadOrJustSad / Reddit

Melancholy
15 часов назад

А мне печально, что у меня никогда не будет ни дома, ни комнаты, похожих на эту красоту🙁🥺

