20+ по-настоящему уютных квартир, в которых хочется застрять на всю осень
Осень — это время, когда за окном все чаще льют дожди, а многим людям хочется примоститься с чашечкой горячего чая в уютном кресле и не вставать, пока не наступит лето. Конечно, не каждое жилое пространство располагает к таким действиям, но герои нашей статьи сумели так обустроить свои жилища, что из них просто не хочется выходить. И осень здесь выглядит максимально притягательно.
«Осеннее утро в моей гостиной!»
- Я хочу быть кошкой и греться в солнечных лучах на твоем диване. © jojocookiedough / Reddit
«Мы недавно переехали и очень довольны новым жильем. И это мы еще даже камин не разожгли!»
«Моя столовая залита осенним солнцем. Я обставляла дом почти 10 лет»
На улице холодно, а здесь тепло
Уж на что я нелюбительница "голых "окон, но здесь грешно заслонять такой вид.
Хотя зимой от незавешенного шторами стекла может быть холодновато...
- Я хочу сидеть тут у окна и никогда не взрослеть. © Weird_Function8532 / Reddit
«Обожаю сидеть тут с чашечкой кофе»
колонки мои, комната (зеленые стены) подружкина. а вот вид из окна - там это вдалеке вода, да, правда?
- Ух ты! Это завораживающе красиво! © francaisecroissant / Reddit
«Моя уютная гостиная в дождливый день»
«Мне 42. Я развелся 7 лет назад. И вот наконец-то в моей квартире есть только те вещи, которые я выбрал сам!»
«Дом моей мамули в Мексике»
- Простота, комфорт, яркая элегантность. Я чувствую себя здесь как дома. © the_chickenist / Reddit
«Солнечное утро на нашей кухне. Осень такая уютная!»
Ой, мамочки, стиралка на кухне... У кузины так было, т.к. в ванной места не было. Жесть жестокий, неудобно, порошок рядом с продуктами (а где хранить? на балконе?) прованивает даже в закрытом контейнере, а потом постиранное белье доставвть, если конец стирки совпал с активной фазой готовки - вообще ад...
А в остальном - очень даже прикольно. Надо мужу показать. Цвет фисташковый очень милый.
- Эта кухня просто великолепна. Мне уже за 30, но я сижу и думаю: «Я хочу такую же кухню, когда вырасту!» © Distinct_Mention2422 / Reddit
«Из наших окон виден прекрасный закат!»
«Наша гостиная с видом на прекрасный клен с его осенними красками»
«Батя смастерил для меня лампу, и моя каморка сразу стала в 10 раз уютнее»
- Уверен, что такая красота должна стоить не меньше 1000 баксов! © hot_***_2684 / Reddit
- Я бы отвалил за такое кучу денег! © crltrn / Reddit
Осенние краски, вид на озеро и один любопытный кот
«Вот как выглядит моя квартира осенним утром»
- Ставь чайник! Я скоро приду. © Soggy-Courage-7582 / Reddit
«Наш зимний сад осенью. Фото из гостиной»
- Как же я вам завидую! © Important_Contest_64 / Reddit
«Обожаю грибы! А это мой грибной мир»
«В дождливые осенние выходные это мое любимое место в доме»
«Уютное домашнее пространство, которым я горжусь»
«Провожу отпуск в этом домике»
- Похоже, ты нашла рай на земле! © pretty-lil-throwaway / Reddit
«Уютный день в моей домашней библиотеке»
«Впервые за несколько лет я смогла украсить дом так, как мне хочется»
Все заставлено. Моя мама такое любит, я - нет. Для меня уютно, это больше свободы, воздуха и меньше хлама вокруг
- Это пространство похоже на глубокий выдох после долгого дня — оно наполнено теплом и душевностью. © TheOldOne13 / Reddit
«Когда на улице холодно и дождливо, я люблю читать книгу у печки»
печка и кожаный диван рядом - очень спорное решение, для кожи не айс.
«Осень в нашей столовой с большими окнами»
Мечтаю о квартире с огромными окнами во всю стену, благо мыть стекла сейчас не проблема, есть же роботы - мойщики
- Мне очень нравится ваша люстра — она похожа на большую луну! © YumChaMeow / Reddit
«Послеполуденное солнце делает мою 98-летнюю гостиную такой уютной!»
«Это мой уголок с камином и собакой»
«Утром понедельника мне было трудно покинуть мою уютную спальню»
«Мое любимое место в доме! Мы с моим сыном вместе читаем в этом кресле перед сном. Это действительно отличный способ завершить день»
Уютная обстановка у костра
- Возможно, это самая уютная фотография из всех, что мне попадались! © WhatTheTech / Reddit
Наступил ноябрь — пора менять декор
- Есть в этом что-то ностальгическое. И все же, когда я рос, мой дом никогда не выглядел так красиво. © congratsonthat / Reddit
А мне печально, что у меня никогда не будет ни дома, ни комнаты, похожих на эту красоту🙁🥺