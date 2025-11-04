Мы «переодели» 16 героев известных картин, и они стали похожи на модных блогеров
1 час назад
Представьте себе Кустодиевскую купчиху на курорте или нынешний неравный брак, когда юная невеста совсем не против выйти замуж за состоятельного мужчину постарше. Мы решили заглянуть в прошлое и немного пошалить — «осовременить» знаменитых героев картин. И, честно говоря, теперь они выглядят так, будто вот-вот выложат новый пост в соцсетях.
Жан-Этьен Лиотар, «Шоколадница»
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»
Рафаэль, «Дама с единорогом»
Зинаида Серебрякова, «За туалетом. Автопортрет»
Джон Сингер Сарджент, «Доктор Поцци дома»
Ян Вермеер, «Девушка с флейтой»
Иван Крамской, «Неизвестная»
Элизабет Виже-Лебрен, «Портрет Марии-Антуанетты в муслиновом платье»
Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»
Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»
Мари-Дениз Вильер, Портрет Шарлотты Дюваль д`Онь
Какая красивая слева, просто обворожительна. Справа даже свет не так падает, халтура
Орест Кипренский, «Портрет лейб-гусарского полковника Е. В. Давыдова»
Карл Брюллов, «Всадница»
Зачем портить изящество на идиотку с самокатом. Ни одежда не подходит, ни осанки гордой нет
Василий Пукирев, «Неравный брак»
Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню в Лохнау»
А если вы любите рассматривать нетривиальные картинки, то вот вам статья о мужчинах, которые своими руками умеют творить и вытворять нечто совершенно особенное.
Фото на превью The Unequal Marriage / Vasili Pukirev / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, Portrait of Life Guard Colonel Yevgraf Davydov / Orest Kiprensky / Russian Museum / Wikipedia, AI-generated image
