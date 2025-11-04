Мы «переодели» 16 героев известных картин, и они стали похожи на модных блогеров

1 час назад
Представьте себе Кустодиевскую купчиху на курорте или нынешний неравный брак, когда юная невеста совсем не против выйти замуж за состоятельного мужчину постарше. Мы решили заглянуть в прошлое и немного пошалить — «осовременить» знаменитых героев картин. И, честно говоря, теперь они выглядят так, будто вот-вот выложат новый пост в соцсетях.

Жан-Этьен Лиотар, «Шоколадница»

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»

Рафаэль, «Дама с единорогом»

Зинаида Серебрякова, «За туалетом. Автопортрет»

Джон Сингер Сарджент, «Доктор Поцци дома»

Ян Вермеер, «Девушка с флейтой»

Иван Крамской, «Неизвестная»

Элизабет Виже-Лебрен, «Портрет Марии-Антуанетты в муслиновом платье»

Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»

Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»

Мари-Дениз Вильер, Портрет Шарлотты Дюваль д`Онь

Орест Кипренский, «Портрет лейб-гусарского полковника Е. В. Давыдова»

Карл Брюллов, «Всадница»

Elena Odintsova
19 часов назад

Зачем портить изящество на идиотку с самокатом. Ни одежда не подходит, ни осанки гордой нет

Василий Пукирев, «Неравный брак»

Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню в Лохнау»

