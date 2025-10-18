20+ мужчин, которые своими руками сотворили такое, что аж хочется себе утащить
Есть люди, у которых руки будто сами знают, что делать. Они берут дерево, металл или просто подручные материалы — и создают из них вещи, на которые хочется смотреть снова и снова. Мы нашли мужчин, чей талант и смекалка превращают обычные идеи в настоящие произведения мастерства. И искренне позавидовали их вторым половинкам и детям.
«Я разрисовал ткань, а жена сшила платье для дочки»
- Милота зашкаливает уже от того, что рисовал для дочки папа! © 891086081206 / Pikabu
«Сказал девушке, что немножко умею вырезать по дереву. Она с сарказмом ответила: „Да, конечно, умеешь!“ И я сделал для нее шкатулку»
«Связал себе двусторонний свитер с уютным зимнем пейзажем. Свитер мягкий, теплый, такой ни в одном магазине не купить!»
«Жена и дети просили построить курятник. Опыта у меня ноль. Но я смог!»
- Это не курятник, это куриный дворец! 10 из 10. © meowywowiness / Reddit
«Я, конечно, не волшебник, но мне нравится мастерить что-то своими руками, особенно то, что нельзя купить. Сделал кровать-бульдозер для своего двухлетнего сына»
«Жена попросила такой подарок в шутку, а я взял и сделал. Получилось не идеально, но я горжусь собой. Это торт в виде водной горки»
- Будь я твоей женой, я бы тебя боготворила! © PushDiscombobulated8 / Reddit
«Вот что я смастерил для своей беременной жены. Кстати, по бокам ящики для хранения»
- Как мать троих детей, я просто прослезилась! Вы создали небольшое место, где беременная мама может побыть одна, плюс это уголок для чтения и классное пространство для будущего малыша. Хотелось бы, чтобы все были достаточно умелыми и могли создавать такую красоту! © iseeyoupeetie / Reddit
«Я с батей вот такой домик для дочки построил 10 лет назад. Так дочка с подружками там раза 2 поиграла — и все. Стоит как арт-объект, а дочке уж 15...»
- Был бы у меня такой домик в 15 лет, я бы там с друзьями тусил. © Vet128 / Pikabu
«Шкаф, который я сделал своими руками»
«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»
«Сегодня папе — 72! Он мастер на все руки, проще сказать, чего он не умеет. Одно из его творений — такая вот чудо-мебель!»
«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»
«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».
«Изготовил портал для электрокамина»
«Проект, над которым я напряженно работал по 2-3 часа в неделю, почти завершен — кресло Морриса»
«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»
«Опоздал на два месяца, но я наконец-то закончил свадебный подарок для жены»
«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»
«Я мастер производственного обучения. Есть у нас традиция — носить брошки согласно специальности. У меня на пиджаке миниатюрный рубанок, а на рубашке — деревянный галстук»
«Появилась необходимость в переноске чертежей. Вот, сделали тубус».
«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»
«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»
«Двойной шезлонг со столиком»
«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»
