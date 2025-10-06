Вообще никогда не понимала прикола с видео созваниваться ПО РАБОТЕ, блин 🤦🏻♀️. Благо, редко нужно было. Надела наушники, слушаю, отвечаю, когда нужно, а параллельно белье с сушилки разбираю, например))
Сидеть два часа и "из пустого в порожнее переливать"?.. Так это с друзьями интереснее делать, а не с коллегами 😂
16 комиксов об удаленке, после просмотра которых так и хочется сказать: «Иди, обниму»
Одни люди категорически против дистанционной работы, другие — всеми руками и ногами «за», а третьи считают идеальным форматом гибрид. Любопытно, на чьей стороне вы? Мы не просто так взялись за эту тему. Согласно данным аналитической компании Гэллап, удаленка — это настоящая проверка нервов на прочность! Впрочем, даже самые суровые испытания можно пережить с юмором.
1. Бывает, за год ни разу камеру на созвоне не попросят включить, а как только решишь масочку сделать, так начинается...
Вообще никогда не понимала прикола с видео созваниваться ПО РАБОТЕ, блин 🤦🏻♀️. Благо, редко нужно было. Надела наушники, слушаю, отвечаю, когда нужно, а параллельно белье с сушилки разбираю, например))
2. Если бы наши коллеги знали, в какой обстановке мы работаем, они бы знатно удивились
мастер-класс "как стать успешным" - это не работа, это организация лохотрона. вот ещё жуликов обнимать
3. Обеденный перерыв большинства фрилансеров выглядит примерно так
боже, как же я любила удаленку! это был самый настоящий кайф! не нужно тратить время на дорогу, ноут открыл - на работе, закрыл - вот и дома. пока был перерыв между работой, успевала приготовить еду, постирать, пропылесосить. и выходные свободные ,и дома дела сделаны!
4. А стоит выйти из комнаты на минуточку, как рабочее место оказывается нагло захвачено шерстяными тунеядцами
5. Отвертеться от домашних забот внезапно навалившейся «работой» на удаленке чуточку сложнее, чем в офисе
6. Нет ничего лучше, чем смотреть на улицу сквозь окно, как люди борются с ураганным ветром по пути на работу
Да, но в метель/ураган/сильный мороз могут выходной устроить некоторые работадатели, а вот для удаленщиков такой лафы нет...)
7. Закон Мерфи для удаленщика звучит так: если ты вышел в магазин на пять минут, ты всем срочно понадобишься
8. Страшный кошмар любого удаленщика — когда домашним что-то нужно в комнате, в которой сейчас проходит очень важное видеосовещание
Это хотя бы мило выглядит, а если там дед в трусах впёрся, вот тогда стыдновато!
9. Некоторые компании дают дистанционным сотрудникам компенсацию, чтобы те могли воспользоваться плюшками офисной жизни
Ага. У нас хрен дождёшься какой нибудь компенсации. Вся техника за свой счёт, ещё и постоянно пытаются организовать "обратную связь" по работе с ошибками в нерабочее время и всякие собрания в выходные дни. 🤬 Естественно, что это время никто не оплачивает.
10. При удаленке даже такие обычные вещи, как поход в магазин, становятся приключением
Работать на удалёнке ещё не значит не выходить из дома. Мы с мужем почти каждый день гуляем по вечерам после работы и по выходным.
11. Важный созвон с шефом случается не чаще раза в год, но именно в этот день и час сосед решает повесить картину, а домашним позарез надо пропылесосить
А домашние совсем не понимают, что кто-то работает, и пропылесосить можно позже?
12. Опоздать на обязательный созвон можно только при наличии весомой причины. Впрочем, кто может проверить степень серьезности вашей отговорки?
13. Дихотомия офиса и удаленки: в офисе хочется домой, а дома хочется в офис
14. Пройти через удаленку и сохранить хорошие отношения не легче, чем пережить ремонт
Чем удаленка мешает отношениям? А гнать в коворкинг просто чтобы - свинство.
15. Зато ехать никуда не надо и просыпаться можно прямо за пять минут до начала рабочего дня
Хрен там. Надо умыться, попить кофе, что бы глаза не закрывались, зайти на удалённый рабочий стол и настроить его.
16. Редко какой удаленщик замечает течение времени. Планируешь сделать задачу за час-другой, а очнешься — за окном уже темень
Собственно, поэтому работодатели и отпускают граждан на удалёнку)). У нас бывает, что, заработавшись допоздна, оставляешь коммент в рабочем мессенджере, чтобы тебе завтра ответили, а ответ приходит тут же. А потом еще кто-то присоединяется, и вот вы уже совещаетесь о чем-то полезном.
Я люблю удаленку, но не постоянно, время от времени. Всё-таки хочется себя выгулять, да и многие задачи удобнее выполнять именно в офисе, особенно если работа с бумажками. А так - да, дома хорошо. Пока работу работаешь, параллельно стиральная машина стирает, курьер несет твой заказ, между делом в духовку курицу засунешь... К концу рабочего дня практически все домашние дела уже сделаны и вечер свободен)))
Удалёнка - это о самодисциплине, когда начальник не сидит в соседнем кабинете. Те, кто уходят на удалёнку, чтобы заниматься детишками, гулять по магазинам, и работать по остаточному принципу, долго не задерживаются. Т.к. инструменты контроля, начиная от УРВ рабочего места и до Стахановца, они у работодателей тоже есть. Также, к дисциплине относится наличие дома рабочего места, и готовность в любой момент включить камеру в приличном виде. Если работа позволяет отлучаться, то с собой берётся смартфон, в котором установлена почта и рабочие приложения. У меня есть возможность работать в офисе. Но тратить на дорогу туда-обратно 2 часа я решаюсь, только если предстоит важная очная встреча. Так, 1-2 раза в месяц достаточно, чтобы коллеги не забыли, как я выгляжу. Летом работала на даче: с утра сгонцать на пляж, в обед повторить, и вечером не тратить время на дорогу до моря - это же прекрасно.
Есть опыт работы на удаленке. Оказалось, на одну и ту же работу тратится гораздо меньше времени, когда ты сидишь в пустой квартире и работаешь, а не отвечаешь на бесконечные вопросы заходящих в кабинет, и когда фоном не идет бубнеж соседей по офису
Я на удаленке, а со временем и на фрилансе суммарно 5 лет. По себе и коллегам могу сказать: если человек по жизни не организован, то он ни в офисе, ни на удаленке не может себя собрать. Хороший сотрудник успеет и маску нанести, и отчет сделать, и в созвоне поучаствовать. А лентяй что сидит, что не сидит за монитором - выхлопа мало
Находились такие, которые начальству прямым текстом ныли: "Я на удаленке, не могу себе режим сделать... Поэтому ничего не успеваю... Хнык!.."