16 комиксов об удаленке, после просмотра которых так и хочется сказать: «Иди, обниму»

Одни люди категорически против дистанционной работы, другие — всеми руками и ногами «за», а третьи считают идеальным форматом гибрид. Любопытно, на чьей стороне вы? Мы не просто так взялись за эту тему. Согласно данным аналитической компании Гэллап, удаленка — это настоящая проверка нервов на прочность! Впрочем, даже самые суровые испытания можно пережить с юмором.

1. Бывает, за год ни разу камеру на созвоне не попросят включить, а как только решишь масочку сделать, так начинается...

Муси-пуси 2 часа назад Вообще никогда не понимала прикола с видео созваниваться ПО РАБОТЕ, блин 🤦🏻‍♀️. Благо, редко нужно было. Надела наушники, слушаю, отвечаю, когда нужно, а параллельно белье с сушилки разбираю, например))

Сидеть два часа и "из пустого в порожнее переливать"?.. Так это с друзьями интереснее делать, а не с коллегами 😂 - - Ответить

2. Если бы наши коллеги знали, в какой обстановке мы работаем, они бы знатно удивились

ФинтУшами 1 час назад мастер-класс "как стать успешным" - это не работа, это организация лохотрона. вот ещё жуликов обнимать - - Ответить

3. Обеденный перерыв большинства фрилансеров выглядит примерно так

Black Pearl 4 часа назад боже, как же я любила удаленку! это был самый настоящий кайф! не нужно тратить время на дорогу, ноут открыл - на работе, закрыл - вот и дома. пока был перерыв между работой, успевала приготовить еду, постирать, пропылесосить. и выходные свободные ,и дома дела сделаны! - - Ответить

4. А стоит выйти из комнаты на минуточку, как рабочее место оказывается нагло захвачено шерстяными тунеядцами

5. Отвертеться от домашних забот внезапно навалившейся «работой» на удаленке чуточку сложнее, чем в офисе

6. Нет ничего лучше, чем смотреть на улицу сквозь окно, как люди борются с ураганным ветром по пути на работу

Муси-пуси 2 часа назад Да, но в метель/ураган/сильный мороз могут выходной устроить некоторые работадатели, а вот для удаленщиков такой лафы нет...) - - Ответить

7. Закон Мерфи для удаленщика звучит так: если ты вышел в магазин на пять минут, ты всем срочно понадобишься

Инплнтно 4 часа назад Три банки маринованных огурцов?! У неё огуречная диета? - - Ответить

8. Страшный кошмар любого удаленщика — когда домашним что-то нужно в комнате, в которой сейчас проходит очень важное видеосовещание

Инплнтно 4 часа назад Это хотя бы мило выглядит, а если там дед в трусах впёрся, вот тогда стыдновато! - - Ответить

9. Некоторые компании дают дистанционным сотрудникам компенсацию, чтобы те могли воспользоваться плюшками офисной жизни

Анастасия 6 часов назад Ага. У нас хрен дождёшься какой нибудь компенсации. Вся техника за свой счёт, ещё и постоянно пытаются организовать "обратную связь" по работе с ошибками в нерабочее время и всякие собрания в выходные дни. 🤬 Естественно, что это время никто не оплачивает. - - Ответить

10. При удаленке даже такие обычные вещи, как поход в магазин, становятся приключением

Анастасия 6 часов назад Работать на удалёнке ещё не значит не выходить из дома. Мы с мужем почти каждый день гуляем по вечерам после работы и по выходным. - - Ответить

11. Важный созвон с шефом случается не чаще раза в год, но именно в этот день и час сосед решает повесить картину, а домашним позарез надо пропылесосить

Фрося Сумочкина 5 часов назад А домашние совсем не понимают, что кто-то работает, и пропылесосить можно позже? - - Ответить

12. Опоздать на обязательный созвон можно только при наличии весомой причины. Впрочем, кто может проверить степень серьезности вашей отговорки?

Плодожорка 5 часов назад ммм.. причина, как на картинке, может и в офисе случиться. - - Ответить

13. Дихотомия офиса и удаленки: в офисе хочется домой, а дома хочется в офис

14. Пройти через удаленку и сохранить хорошие отношения не легче, чем пережить ремонт

Юш 6 часов назад Чем удаленка мешает отношениям? А гнать в коворкинг просто чтобы - свинство. - - Ответить

15. Зато ехать никуда не надо и просыпаться можно прямо за пять минут до начала рабочего дня

Анастасия 6 часов назад Хрен там. Надо умыться, попить кофе, что бы глаза не закрывались, зайти на удалённый рабочий стол и настроить его. - - Ответить

16. Редко какой удаленщик замечает течение времени. Планируешь сделать задачу за час-другой, а очнешься — за окном уже темень

Плодожорка 5 часов назад Собственно, поэтому работодатели и отпускают граждан на удалёнку)). У нас бывает, что, заработавшись допоздна, оставляешь коммент в рабочем мессенджере, чтобы тебе завтра ответили, а ответ приходит тут же. А потом еще кто-то присоединяется, и вот вы уже совещаетесь о чем-то полезном. - - Ответить