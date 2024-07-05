20 красноречивых доказательств того, что наши мамы были теми еще обольстительницами
Ностальгия
4 часа назад
Герои нашей статьи решили похвастаться своими красотками мамами и опубликовали их фотографии в молодости в интернете. Что и говорить, рассматривать эти снимки — одно удовольствие. А заодно по ним можно изучать моду разных эпох.
«1991 год. Мама фотографируется по ее же собственным словам в „соблазнительной“ позе»
- У твоего отца хороший вкус. © HaveTPforbunghole / Reddit
«Какое счастье, что мне достались мамины брови! Кстати, тут на ней нет никакой косметики, кроме помады»
«Мама в 1961 и 2023 году»
- Да она легко бы могла сниматься у Хичкока. Красота. © Magomaeva / Reddit
«Я просто хотела похвастаться тем, какая красивая у меня мама. Что тогда, что сейчас»
«1985 год. Мама рассказала, что она с подругами носила в рюкзаках большие бутылки лака, чтобы поддерживать свои прически в течение дня»
«1967 год. Сейчас этой красотке 80 лет, и она все еще очаровательна»
«Моя прекрасная мама в молодости»
«Моя мама в 1973 году. У моей бабушки и дочери такие же красивые голубые глаза»
«Сейчас ей 73 и она все еще красотка»
«Моя мама в 80-х»
«Моя мама Роуз, 1959 год. Она была очень умной, трудолюбивой и прожила интересную жизнь»
«Моя мама в роли подружки невесты, 1970-е.»
«Моя мама в 17 лет. Середина 70-х, Италия»
«Моя мама в день свадьбы, 1952 год»
«Мама в 1967 году»
«Жаль, мама не сохранила для меня свою старую одежду»
«Это мамино селфи. Родители жили в квартире на втором этаже этого здания. На первом этаже находился кабинет врача, у которого мама работала»
«Мама позирует для модельной фотографии в 1960-х. Она была сильной женщиной. Очень скучаю по ней»
«У моей мамы по-прежнему идеальная кожа и совершенно прекрасные глаза, нос и зубы»
«Моя мама в 1967 году. Она была очень волевой»
- Мне в то время было 20 лет. Ну почему я тогда не встретил эту потрясающую девушку? © 1thomson / Reddit
Кстати, о встречах. Порой даже в обычном магазине можно на такое нарваться, что вовек не забудешь.
Фото на превью DTHKTTY1776 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Мама на фоне Новосибирского оперного театра, примерно 1956 год.
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Что-то у вас тут одни барышни — держите симпатичных молодых людей с бабушкой и дедушкой)
В чёрном отец, рядом дядя. 2004 год
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