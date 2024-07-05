20 красноречивых доказательств того, что наши мамы были теми еще обольстительницами

Герои нашей статьи решили похвастаться своими красотками мамами и опубликовали их фотографии в молодости в интернете. Что и говорить, рассматривать эти снимки — одно удовольствие. А заодно по ним можно изучать моду разных эпох.

«1991 год. Мама фотографируется по ее же собственным словам в „соблазнительной“ позе»

У твоего отца хороший вкус. © HaveTPforbunghole / Reddit

«Какое счастье, что мне достались мамины брови! Кстати, тут на ней нет никакой косметики, кроме помады»

«Мама в 1961 и 2023 году»

Да она легко бы могла сниматься у Хичкока. Красота. © Magomaeva / Reddit

«Я просто хотела похвастаться тем, какая красивая у меня мама. Что тогда, что сейчас»

«1985 год. Мама рассказала, что она с подругами носила в рюкзаках большие бутылки лака, чтобы поддерживать свои прически в течение дня»

«1967 год. Сейчас этой красотке 80 лет, и она все еще очаровательна»

«Моя прекрасная мама в молодости»

«Моя мама в 1973 году. У моей бабушки и дочери такие же красивые голубые глаза»

«Сейчас ей 73 и она все еще красотка»

«Моя мама в 80-х»

«Моя мама Роуз, 1959 год. Она была очень умной, трудолюбивой и прожила интересную жизнь»

«Моя мама в роли подружки невесты, 1970-е.»

«Моя мама в 17 лет. Середина 70-х, Италия»

«Моя мама в день свадьбы, 1952 год»

«Мама в 1967 году»

«Жаль, мама не сохранила для меня свою старую одежду»

«Это мамино селфи. Родители жили в квартире на втором этаже этого здания. На первом этаже находился кабинет врача, у которого мама работала»

«Мама позирует для модельной фотографии в 1960-х. Она была сильной женщиной. Очень скучаю по ней»

«У моей мамы по-прежнему идеальная кожа и совершенно прекрасные глаза, нос и зубы»

«Моя мама в 1967 году. Она была очень волевой»

Мне в то время было 20 лет. Ну почему я тогда не встретил эту потрясающую девушку? © 1thomson / Reddit