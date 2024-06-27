17 человек, которые пошли в магазин и затарились впечатлениями на всю катушку

Магазин — это такое место, где запросто можно не только купить нужную вещь, но еще и получить в придачу массу самых разных впечатлений. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них столкнулся с чем-то любопытным в супермаркете, кто-то — в хозяйственном магазине, ну а другие — в обычном секонд-хенде.

«Открыла эту сумку в комиссионке и тут же заорала во всю мощь. Только посмотрите, что там лежало — клубок пряжи, который похож на тарантула»

Ну знаешь, твой крик был вполне оправдан. © mogna_peat / Reddit

«На кормушке для колибри, которую я купила в магазине, уже сидела одна птичка»

«Сейчас с ней все в порядке. Оказалось, она залетела в магазин и несколько часов не могла найти выход, а утро было прохладное, она оцепенела. Я поставила кормушку на несколько минут на солнышко, колибри проснулась и улетела».

«В этом универмаге в Германии есть имитация волн для серфинга»

«В местном продуктовом магазине есть тележки со встроенной кассой самообслуживания»

«Только посмотрите, какой огурец мне попался»

«Я аж закричала, когда нашла это дешевое ожерелье на барахолке»

«В старших классах у меня было такое ожерелье, я его просто обожала. Но случайно оставила его в доме бывшего парня и так и не получила обратно. И вот спустя 10 лет и за тысячу километров от дома я нашла точно такое же».

«Увидел живую змею в местной комиссионке»

«В этом магазине продаются вещи только фиолетового цвета»

«Увидела в продуктовом эту огромную фигуру тролля»

«Пробежалась по-быстрому по секонд-хенду, заплатила за все $25. Сумка оказалась брендовой и стоит в 100 раз дороже»

«В этом продуктовом магазине бананы нужно срезать прямо с ветки»

«А здесь цены варьируются в зависимости от дня недели»

«В моем местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, которыми можно перекусить, пока вы ходите по магазинам»

«Бесплатные фрукты. Никто не должен оставаться голодным. Заправься и продолжай совершать покупки».

«Часы работы этого магазина очень странные»

«Почти у всех моих купленных в магазине клубничек еще оставались цветы»

«Видел этого лемура в местном продуктовом магазине»

«До сих пор так расстроена! Вчера собрала себе набор посуды и буквально на полминуты отошла за мамой»

«Возвращаюсь, а какая-то ушлая тетка из моей тележки его к себе переложила. А вот из-за чего она этот цирк устроила. Мне досталась только сахарница, потому что она лежала в другом отделе».