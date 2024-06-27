17 человек, которые пошли в магазин и затарились впечатлениями на всю катушку
Магазин — это такое место, где запросто можно не только купить нужную вещь, но еще и получить в придачу массу самых разных впечатлений. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них столкнулся с чем-то любопытным в супермаркете, кто-то — в хозяйственном магазине, ну а другие — в обычном секонд-хенде.
«Открыла эту сумку в комиссионке и тут же заорала во всю мощь. Только посмотрите, что там лежало — клубок пряжи, который похож на тарантула»
- Ну знаешь, твой крик был вполне оправдан. © mogna_peat / Reddit
«На кормушке для колибри, которую я купила в магазине, уже сидела одна птичка»
«Сейчас с ней все в порядке. Оказалось, она залетела в магазин и несколько часов не могла найти выход, а утро было прохладное, она оцепенела. Я поставила кормушку на несколько минут на солнышко, колибри проснулась и улетела».
«В этом универмаге в Германии есть имитация волн для серфинга»
«В местном продуктовом магазине есть тележки со встроенной кассой самообслуживания»
У нас одно время похожие ввели, но в итоге убрали. Просто кассы самообслуживания оставили
«Только посмотрите, какой огурец мне попался»
«Я аж закричала, когда нашла это дешевое ожерелье на барахолке»
«В старших классах у меня было такое ожерелье, я его просто обожала. Но случайно оставила его в доме бывшего парня и так и не получила обратно. И вот спустя 10 лет и за тысячу километров от дома я нашла точно такое же».
«Увидел живую змею в местной комиссионке»
«В этом магазине продаются вещи только фиолетового цвета»
«Увидела в продуктовом эту огромную фигуру тролля»
«Пробежалась по-быстрому по секонд-хенду, заплатила за все $25. Сумка оказалась брендовой и стоит в 100 раз дороже»
«В этом продуктовом магазине бананы нужно срезать прямо с ветки»
«А здесь цены варьируются в зависимости от дня недели»
«В моем местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, которыми можно перекусить, пока вы ходите по магазинам»
Да, классно, с утра причепурилась пошла, позавтракала, в обед пришла с невинными глазками, пообедала и так далее!
«Бесплатные фрукты. Никто не должен оставаться голодным. Заправься и продолжай совершать покупки».
«Часы работы этого магазина очень странные»
«Почти у всех моих купленных в магазине клубничек еще оставались цветы»
«Видел этого лемура в местном продуктовом магазине»
«До сих пор так расстроена! Вчера собрала себе набор посуды и буквально на полминуты отошла за мамой»
А что, нельзя было по лапам тётке надавать? А с другой стороны, можно было тележку за собой возить.
«Возвращаюсь, а какая-то ушлая тетка из моей тележки его к себе переложила. А вот из-за чего она этот цирк устроила. Мне досталась только сахарница, потому что она лежала в другом отделе».
Да, если попалось что-то классное в секонд-хенде, лучше с этой вещи глаз не спускать, чтобы не оказаться в такой же ситуации.
Комментарии
Лемур и змея...оба представители живой природы, а какая разная на них реакция)
Да глаз с корзины не только в секонде спускать нельзя! В продуктовых любят акционку вытаскивать, раз у меня пытались утащить мандарины (самим выбирать не битые, видимо, в лом было!). В другой раз пытались бананы спелые забрать, мотивируя, что в верхних ящиках остались только зеленые, а я и с нижнего себе достану. А уж сколько раз пытались умыкнуть тележку в Ашане, тупо выложив мои товары!