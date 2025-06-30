Вообще-то нна рисунке у девушки метёлка. ИИ не знает как выглядит швабра?
12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли
Иногда кажется, что у некоторых людей встроен особый датчик для шуток — они не могут пройти мимо ни одной ситуации без доброй (или не очень) иронии. В этой подборке истории дюжины человек, которые примечают (а то и используют) юмор в самых разных ситуациях, от житейских казусов до драматичных курьезов.
- Стою на остановке с сумками, еду на дачу. Одета по-походному. Вдруг останавливается Мерс, из него выходит красавец лет на 15 младше меня. Крутя ключи от машины на пальце, подруливает ко мне со словами: «Девушка, покатаемся?» Все, кто ждал автобус, разом повернулись в мою сторону. Ведь они не знали, что это мой племяш и он очень любит такие пассажи. Так что, я, конечно же, не моргнув, села в любезно открытую переднюю дверь. © Луна Норд / Dzen
- Однажды жарким летним вечером я шла домой — загорелая, в лёгком сарафане, настроение отличное. И тут передо мной резко тормозит машина, стекло опускается... Иду и думаю: ну всё, сейчас начнётся классика — «красотка, поехали прокатимся». Ага, как же. Мужик лет под шестьдесят смотрит на меня с серьёзным видом и говорит: «Девушка, вы такая красивая... У меня тут перфоратор лишний есть, не нужен? Недорого отдам». Я, мягко говоря, офигела. Отказалась, конечно. А когда вернулась домой, не знала, ржать мне или плакать от подобного «внимания». © Подслушано / Ideer
- На днях понесла на помойку старую швабру — ну такую, как у бабушек, деревянная ручка, прямоугольная насадка. Захожу с ней в лифт, стою себе спокойно, тут на этаже подсаживается женщина. Едем. Молчит, смотрит на швабру, потом вдруг с улыбкой говорит:
— Что, из окна неудобно, решили с земли?
Я сначала не поняла, потом дошло — и обе хохотали до самого подъезда. © Подслушано / Ideer
- Приехали мы вместе в супермаркет: муж — в магазин техники рядом, я — за продуктами на неделю. Пока он бродил по гаджетам, я набрала полную тележку и как раз стояла на кассе, выкладывала покупки. Подходит он молча, становится рядом. Я, не теряя момент:
— Мужчина, не оплатите мои покупки? Я, если что, отблагодарю.
Он тут же подхватывает:
— Девушка, я женат. Мне как-то неудобно такие благодарности принимать.
— Ну, жена не стенка, подвинется, — продолжаю.
Он с каменным лицом оплачивает картой, забирает пакеты и добавляет:
— Пойдемте уже, девушка, быстрее, а то у меня жена ревнивая, ругаться будет, если задержусь.
Кассир и вся очередь в ступоре, а мы потом по дороге к машине ржали до слёз. © Марина из Междуречья / Dzen
- Договорились мы с мужем как-то встретиться в пятницу после работы — просто погулять по центру. Подхожу к нему в парке, вокруг люди, лето, рядом ларёк с мороженым. Я, шутя, с улыбкой говорю: «Молодой человек, я бы не отказалась от стаканчика фисташкового, может, угостите?» А он, не моргнув глазом: «Конечно!» И идёт покупать. Люди вокруг просто выпали — особенно две женщины, которые обернулись раза три, видимо, не веря, что он реально купит. © Флердоранж / Dzen
- Моя бабушка, сколько я себя помню, — большая шутница. На мой день рождения она вручила мне маленькую коробочку, перевязанную бантом, и с серьёзным лицом сказала: «Здесь кое-что, что тебе точно пригодится». Внутри оказалась...батарейка. А бабуля подмигнула, и как выдаст: «Это чтобы не разряжаться, когда жизнь высасывает всю энергию». Посмеялась, поблагодарила. А вечером обнаружила под батарейкой сложенную бумажку — бронь на выходные в глэмпинге, куда я давно хотела добраться. И подпись «А это чтобы подзарядиться, когда батарейка закончится».
"Кассир и вся очередь в ступоре"... "Люди вокруг просто выпали"... нна caмом деле всем пофигу.
- В садике сказали, что моя дочь «слишком активная». Я уточняю:
— В смысле?
Они мне:
— Ну, она бегает, много разговаривает, всё время что-то спрашивает и громко смеётся. Пришла домой, рассказываю дочке, мол, жалуются, что ты слишком громкая. Она спокойно отпивает какао из кружки и говорит:
— Ну тогда пусть себе заткнут уши.
Вот эта её уверенность — я в 30 лет так не умею. © Мамдаринка / VK
- Сын с 13 лет гоняет на питбайке и занимается паркуром. Приходит как-то домой, я как раз дочку в ванной купаю. С порога стоит, держится за лицо и заявляет:
— У меня для тебя две новости: одна хорошая, другая плохая.
Спрашиваю:
— Что случилось?
Он, не убирая рук от лица, довольный такой:
— Хорошая — я впервые в жизни что-то сломал! Плохая — похоже, это нос. © Анна Усова / VK
- Сегодня ехала в автобусе и стала невольной свидетельницей просто гениального диалога. Мальчик лет десяти садится рядом с молодой девушкой и с абсолютно серьёзным видом спрашивает:
— А вы удивитесь, если я скажу, как вас зовут?
Девушка слегка растерялась, но отвечает:
— Ну... да.
Он выдерживает паузу и выдаёт:
— Я просто спросил, удивитесь или нет.
Она промолчала, а я сзади чуть не захлебнулась от смеха. © Подслушано / Ideer
"Ну тогда пусть себе заткнут уши"
Это не уверенность в себе, а наглость и эгоизм. Потом. когда маман будет жаловаться на то, что места ей молодёжь не уступила в транспорте, орут в ночи нна улице, подрезают нна дороге - пусть вспомнит о своем восхищении таким же точно поведением дочери.
- У знакомого свой небольшой магазин обуви, на каждой паре ценник — всё как положено. Подходит как-то мужчина, берёт ботинки с надписью «850», показывает и спрашивает:
— Сколько стоят эти ботинки за 850?
Знакомый слегка завис от вопроса, но не растерялся и говорит:
— 900 стоят.
Покупатель после небольшой паузы:
— Плачу 850, продашь?
— Конечно.
И уходит довольный с покупкой. © Подслушано / Ideer
- Один парень на работе показал нам фото накачанного парня без футболки на мотоцикле и сказал: «Вот, кем я хочу стать когда-нибудь». Я, не долго думая, ответила: «Вау, долго тебе предстоит превращаться в мотоцикл!» Он злобно зыркнул на меня, а остальные коллеги лишь тихо посмеялись. © cecebeme / Reddit
- Все девушки как девушки, а я притопала на свидание с колбасой и хлебом. День был бешеный, поесть не успела, в животе не бабочки, а урчание. Только представьте — вокруг романтичная обстановка, а я в какой-то момент не выдерживаю, извиняюсь, открываю сумку, достаю бутерброды и начинаю есть. Парень сначала опешил, потом расхохотался. Долго еще говорил, что именно этим я его окончательно и покорила. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько людей, которым есть над чем посмеяться — а все потому, что они в совместных чатах состоят!
Комментарии
Что смешного в шутке про мотоцикл? Вижу только желание героини обидеть парня, мол, в такого, как мужчина нa фотографии ему точно никогда не «вырасти», проще мотоциклом стать. Нелепая шутка, глупая.
"12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли".
Ага. Первый раз взяли, второй раз отдали.
"Я, не долго думая, ответила: «Вау, долго тебе предстоит превращаться в мотоцикл!»"
Очень остроумно. А потом. когда нна ее мечту кто-то та к ответи. будет же сто постов наа тему жестоких людей. Особенно, если мужчина скажет.