"12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли".

Иногда кажется, что у некоторых людей встроен особый датчик для шуток — они не могут пройти мимо ни одной ситуации без доброй (или не очень) иронии. В этой подборке истории дюжины человек, которые примечают (а то и используют) юмор в самых разных ситуациях, от житейских казусов до драматичных курьезов.