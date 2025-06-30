12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли

Народное творчество
4 часа назад

Иногда кажется, что у некоторых людей встроен особый датчик для шуток — они не могут пройти мимо ни одной ситуации без доброй (или не очень) иронии. В этой подборке истории дюжины человек, которые примечают (а то и используют) юмор в самых разных ситуациях, от житейских казусов до драматичных курьезов.

  • Стою на остановке с сумками, еду на дачу. Одета по-походному. Вдруг останавливается Мерс, из него выходит красавец лет на 15 младше меня. Крутя ключи от машины на пальце, подруливает ко мне со словами: «Девушка, покатаемся?» Все, кто ждал автобус, разом повернулись в мою сторону. Ведь они не знали, что это мой племяш и он очень любит такие пассажи. Так что, я, конечно же, не моргнув, села в любезно открытую переднюю дверь. © Луна Норд / Dzen
  • Однажды жарким летним вечером я шла домой — загорелая, в лёгком сарафане, настроение отличное. И тут передо мной резко тормозит машина, стекло опускается... Иду и думаю: ну всё, сейчас начнётся классика — «красотка, поехали прокатимся». Ага, как же. Мужик лет под шестьдесят смотрит на меня с серьёзным видом и говорит: «Девушка, вы такая красивая... У меня тут перфоратор лишний есть, не нужен? Недорого отдам». Я, мягко говоря, офигела. Отказалась, конечно. А когда вернулась домой, не знала, ржать мне или плакать от подобного «внимания». © Подслушано / Ideer
  • На днях понесла на помойку старую швабру — ну такую, как у бабушек, деревянная ручка, прямоугольная насадка. Захожу с ней в лифт, стою себе спокойно, тут на этаже подсаживается женщина. Едем. Молчит, смотрит на швабру, потом вдруг с улыбкой говорит:
    — Что, из окна неудобно, решили с земли?
    Я сначала не поняла, потом дошло — и обе хохотали до самого подъезда. © Подслушано / Ideer
  • Приехали мы вместе в супермаркет: муж — в магазин техники рядом, я — за продуктами на неделю. Пока он бродил по гаджетам, я набрала полную тележку и как раз стояла на кассе, выкладывала покупки. Подходит он молча, становится рядом. Я, не теряя момент:
    — Мужчина, не оплатите мои покупки? Я, если что, отблагодарю.
    Он тут же подхватывает:
    — Девушка, я женат. Мне как-то неудобно такие благодарности принимать.
    — Ну, жена не стенка, подвинется, — продолжаю.
    Он с каменным лицом оплачивает картой, забирает пакеты и добавляет:
    — Пойдемте уже, девушка, быстрее, а то у меня жена ревнивая, ругаться будет, если задержусь.
    Кассир и вся очередь в ступоре, а мы потом по дороге к машине ржали до слёз. © Марина из Междуречья / Dzen
  • Договорились мы с мужем как-то встретиться в пятницу после работы — просто погулять по центру. Подхожу к нему в парке, вокруг люди, лето, рядом ларёк с мороженым. Я, шутя, с улыбкой говорю: «Молодой человек, я бы не отказалась от стаканчика фисташкового, может, угостите?» А он, не моргнув глазом: «Конечно!» И идёт покупать. Люди вокруг просто выпали — особенно две женщины, которые обернулись раза три, видимо, не веря, что он реально купит. © Флердоранж / Dzen
  • Моя бабушка, сколько я себя помню, — большая шутница. На мой день рождения она вручила мне маленькую коробочку, перевязанную бантом, и с серьёзным лицом сказала: «Здесь кое-что, что тебе точно пригодится». Внутри оказалась...батарейка. А бабуля подмигнула, и как выдаст: «Это чтобы не разряжаться, когда жизнь высасывает всю энергию». Посмеялась, поблагодарила. А вечером обнаружила под батарейкой сложенную бумажку — бронь на выходные в глэмпинге, куда я давно хотела добраться. И подпись «А это чтобы подзарядиться, когда батарейка закончится».
  • В садике сказали, что моя дочь «слишком активная». Я уточняю:
    — В смысле?
    Они мне:
    — Ну, она бегает, много разговаривает, всё время что-то спрашивает и громко смеётся. Пришла домой, рассказываю дочке, мол, жалуются, что ты слишком громкая. Она спокойно отпивает какао из кружки и говорит:
    — Ну тогда пусть себе заткнут уши.
    Вот эта её уверенность — я в 30 лет так не умею. © Мамдаринка / VK
  • Сын с 13 лет гоняет на питбайке и занимается паркуром. Приходит как-то домой, я как раз дочку в ванной купаю. С порога стоит, держится за лицо и заявляет:
    — У меня для тебя две новости: одна хорошая, другая плохая.
    Спрашиваю:
    — Что случилось?
    Он, не убирая рук от лица, довольный такой:
    — Хорошая — я впервые в жизни что-то сломал! Плохая — похоже, это нос. © Анна Усова / VK
  • Сегодня ехала в автобусе и стала невольной свидетельницей просто гениального диалога. Мальчик лет десяти садится рядом с молодой девушкой и с абсолютно серьёзным видом спрашивает:
    — А вы удивитесь, если я скажу, как вас зовут?
    Девушка слегка растерялась, но отвечает:
    — Ну... да.
    Он выдерживает паузу и выдаёт:
    — Я просто спросил, удивитесь или нет.
    Она промолчала, а я сзади чуть не захлебнулась от смеха. © Подслушано / Ideer
Конфуз
3 часа назад

"Ну тогда пусть себе заткнут уши"

Это не уверенность в себе, а наглость и эгоизм. Потом. когда маман будет жаловаться на то, что места ей молодёжь не уступила в транспорте, орут в ночи нна улице, подрезают нна дороге - пусть вспомнит о своем восхищении таким же точно поведением дочери.

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  • У знакомого свой небольшой магазин обуви, на каждой паре ценник — всё как положено. Подходит как-то мужчина, берёт ботинки с надписью «850», показывает и спрашивает:
    — Сколько стоят эти ботинки за 850?
    Знакомый слегка завис от вопроса, но не растерялся и говорит:
    — 900 стоят.
    Покупатель после небольшой паузы:
    — Плачу 850, продашь?
    — Конечно.
    И уходит довольный с покупкой. © Подслушано / Ideer
  • Один парень на работе показал нам фото накачанного парня без футболки на мотоцикле и сказал: «Вот, кем я хочу стать когда-нибудь». Я, не долго думая, ответила: «Вау, долго тебе предстоит превращаться в мотоцикл!» Он злобно зыркнул на меня, а остальные коллеги лишь тихо посмеялись. © cecebeme / Reddit
  • Все девушки как девушки, а я притопала на свидание с колбасой и хлебом. День был бешеный, поесть не успела, в животе не бабочки, а урчание. Только представьте — вокруг романтичная обстановка, а я в какой-то момент не выдерживаю, извиняюсь, открываю сумку, достаю бутерброды и начинаю есть. Парень сначала опешил, потом расхохотался. Долго еще говорил, что именно этим я его окончательно и покорила. © Подслушано / Ideer

А вот еще несколько людей, которым есть над чем посмеяться — а все потому, что они в совместных чатах состоят!

Комментарии

Уведомления
Алина
12 часов назад

Что смешного в шутке про мотоцикл? Вижу только желание героини обидеть парня, мол, в такого, как мужчина нa фотографии ему точно никогда не «вырасти», проще мотоциклом стать. Нелепая шутка, глупая.

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Светлана БМВ
12 часов назад

"12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли".
Ага. Первый раз взяли, второй раз отдали.

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Конфуз
3 часа назад

"Я, не долго думая, ответила: «Вау, долго тебе предстоит превращаться в мотоцикл!»"

Очень остроумно. А потом. когда нна ее мечту кто-то та к ответи. будет же сто постов наа тему жестоких людей. Особенно, если мужчина скажет.

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